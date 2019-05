15 Ícones de beleza com mais de 60 anos

São mulheres com mais de 60 anos (uma delas tem 81) e ao contrário do que a idade pode dizer, esbanjam energia, vitalidade, boa forma e uma beleza sem idade. Atrizes, cantoras e modelos, estas celebridades servem de inspiração quando o assunto é encanto e longevidade, afirmando que a idade é meramente um número e a maturidade do passar dos anos traz mais aspetos positivos do que se poderia pensar.

Madonna

A eterna rainha do pop quebrou estereótipos e afirmou-se como uma das mulheres mais poderosas do mundo, sendo referência quando o assunto é feminismo. Aos 60 anos, prestes a lançar seu 14º álbum inspirado no período em que viveu em Portugal, mãe de seis filhos, esbanja boa-forma e autoconfiança. "As pessoas sempre me tentaram silenciar por qualquer razão, fosse por não ser bonita o suficiente, por não cantar bem o suficiente, por não ser talentosa o suficiente, por não ser casada o suficiente e, agora, é por não ser jovem o suficiente", disse Madonna em entrevista à Vogue britânica da qual é capa em junho.

Helen Mirren

A atriz britânica vencedora do Óscar de Melhor Atriz pelo filme A Rainha (2006), não tem filtros quando se trata de falar de feminismo, beleza, e claro, idade. Com 73 anos, Mirren é um ícone na forma como encara o envelhecimento e faz isso com maestria. No seu Instagram, frequentemente partilha fotos sem maquilhagem, exibindo a sua beleza natural e assumindo as suas rugas, das quais diz orgulhar-se bastante. "Não quero ser tratada como pensam que deve ser tratada alguém da minha idade. Odeio quando me cedem assentos. Não, não, não. Não quero o seu lugar", disse em 2017 à Allure.

Jane Fonda

Ex-modelo, escritora e atriz, guru do exercício físico e voz ativa do movimento feminista desde os anos 70, Jane Fonda é rosto de marcas de beleza e protagonista de séries e filmes. Aos 81 anos, diz estar a viver uma das melhores fases da sua vida, um verdadeiro exemplo de longevidade. "Não tenho medo de envelhecer. Mas tenho medo de chegar ao fim da minha vida com lamentações. Não devemos deixar nada para depois, nada que nos leve a despedir da vida com arrependimentos", confessa no seu livro My Life So Far.

Goldie Hawn

Atriz e produtora , venceu o Óscar de Melhor Atriz secundária pelo seu papel no filme A Flor do Cacto (1969). Aos 73 anos, mantém uma rotina equilibrada com uma alimentação saudável, exercício físico regular e momentos de meditação. "Acha que vai lutar contra o sistema? Acha que vai provar a Hollywood que quando chega aos 45 ainda é um objecto sensual e viável?", comentou com a revista Harper's Bazaar há dois anos.

Isabella Rosselini

Com 66 anos, filha da inesquecível Ingrid Bergman, a ítalo-americana recusa-se a fazer cirurgias plásticas e afirma que o modo saudável de vida que adopta tem muito a ver com suas raízes escandinavas. A aceitação das alterações causadas pelo tempo na pele e no corpo são uma das muitas razões que tornam Rosselini um ícone de beleza e uma das embaixadoras da Lancôme. "Não sinto aquela necessidade de me preservar no tempo. Não defino a elegância tendo 60 anos mas aparentando 58. O que procuro nos cosméticos é algo que mostre elegância e sofisticação", disse no ano passado ao Daily Mail.

Michelle Pfeiffer

Uma das atrizes mais talentosas da sua geração, tem 61 anos e é conhecida pela beleza natural. Já proibiu que a sua imagem fosse retocada com Photoshop em diversas publicações. Michelle diz que nunca se submeteu a nenhuma cirurgia plástica e que sua boa forma e vitalidade são reflexos da rotina de exercícios e do facto de ser vegan."Ter que se ver envelhecendo num ecrã gigante não é natural. Pode causar sérios estragos na sua psique. Mas assim que se supera essa fase, existe menos pressão. Pode ficar bem com a sua idade e já não precisa d parecer jovem" disse em 2013 ao Ladie's Home Journal.

Sharon Stone

Modelo, atriz e produtora, é um ícone de Hollywood. Vítima de um acidente vascular cerebral em 2001, a atriz de 61 anos reaprendeu a viver com mais humildade e gratidão, aceitando o envelhecimento, e ainda assim, sendo considera uma das mulheres mais sexy do Cinema. "Parei de questionar tudo. Acho que tudo é uma questão de sentir-se bem consigo mesma. Em tudo, especialmente no trabalho. Estar viva já é bem emocionante", comentou em entrevista à revista norte-americana AARP há dois anos.

Andie MacDowell

61 anos são aspectos "escandalosamente lindos" da maturidade que a atriz americana adquiriu com o passar do tempo. Andie atribui a sua jovialidade ao estilo de vida saudável com uma alimentação natural e bons produtos de pele, além de ser adepta do ioga. "A idade não é um detrimento e não precisamos de perseguir a juventude, devemos abraçar cada momento da nossa vida", afirmou em 2017 à revista W.

Angela Bassett

A atriz e realizadora norte-americana completou 60 anos com uma óptima forma – faz exercício físico com regularidade e mantém uma dieta equilibrada. "Eu tenho sido mais grata ultimamente, não importa o que aconteça eu sou grata. Eu quero aprender e crescer com as dificuldades. Eu quero que as pessoas vejam como é ter essa idade e o que ela pode fazer", disse Bassett ao site Black Doctor no ano passado.

Susan Sarandon

A eterna Louise do clássico Thelma & Louise (1991), a atriz e produtora é um dos símbolos de elegância da sua geração. Aos 72 anos, Susan diz ser contra os procedimentos plásticos, já que para ela eles representam uma afirmação do medo de envelhecer. E desse medo, a atriz sem dúvida não partilha. "Sinto-me tão sexy agora como quando era nova – mais até, na verdade. Vejo fotos minhas antigas e prefiro o meu aspeto atual porque tenho mais experiência de vida", contou há dois anos à revista You.

Meryl Streep

Vencedora de três Óscares e campeã de nomeações, a atriz de 69 anos não tem medo de envelhecer e não esconde isso. Os seus cabelos brancos afirmam a sua autoconfiança e tonam a sua beleza inesquecível. "O meu conselho: não passe tanto tempo cuidando-se para ter uma pele perfeita ou analisando se ganhou ou perdeu um quilo. Pense naquilo que realmente faz na vida, naquilo que conquistou," explicou para Vanity Fair o ano passado.

Jessica Lange

A atriz vencedora de dois Óscares e cinco Globos de Ouro é outro dos ícones de Hollywood. Aos 70 anos, já falou várias vezes sobre os preconceitos de Hollywood, mas garante que a aceitação pessoal é o principal segredo para a vitalidade."Há mais oportunidades para mulheres de uma certa idade na televisão. Pelo menos é o que parece ter acontecido de uns anos para cá, com certeza para mim. Há mais oportunidade e os papéis são melhores, mais ricos, do que os do cinema nessa idade. A televisão preencheu o buraco que o cinema deixou quando as oportunidades começaram a desaparecer", explicou ao The Hollywood Reporter em 2017.

Glenn Close

Atriz, cantora e produtora cinematográfica acumula prémios, inclusive o Globo de Ouro de 2019 pela sua magnífica interpretação no filme A Mulher. Aos 72 anos, a norte-americana não pensa reformar-se e diz que a qualidade de vida está ligada à sexualidade e autoestima. "Sinto-me tão livre, tão criativa, tão ativa sexualmente e atenta como sempre. E o irónico é que penso: ‘Quanto mais tempo tenho [de vida]?’. […] Suponho que começamos a ficar mais confortáveis com o nosso corpo com o avanço da idade", contou em janeiro deste ano ao The Guardian.

Diane Keaton

Aos 73 anos, a atriz é fervorosa usuária do Instagram e partilha seu dia a dia com os fãs, o seu estilo, as suas escolhas de alimentação e saúde. Envelhecer, para a atriz, é uma questão e orgulho. "Acho que sou a única mulher da minha idade que trabalhou no cinema e nunca se casou. Talvez eu seja um bicho raro. A maioria das pessoas neste business casa-se e, em algum momento, divorcia-se, mas eu nunca me casei. Sou feliz comigo mesma dessa forma", explicou há dois anos para revista AARP.

Sally Field

Em Forrest Gump (1994), Sally Field que foi maquilhada para parecer mais velha e hoje, aos 72 anos, não se importa em aparecer com suas rugas reais. São muitas as vezes em que aparece nas passadeiras vermelhas e nas redes sociais prezando a naturalidade." Há coisas à minha espera por mim que eu não teria descoberto se não tivesse chegado até aqui', confessou em 2016 durante um evento no Whitney Museum of American Art, em Nova Iorque.