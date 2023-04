Atriz recusa terceira temporada de Euphoria "para não ser só a amiga gorda"

Não é novidade que Barbie Ferreira, que dá vida a Kat Hernandez em Euphoria, não irá regressar para a terceira temporada da série da HBO Max - a notícia já tinha sido dada. Porém, só agora ficamos a saber a razão pela qual a atriz decidiu abandonar o drama protagonizado por Zendaya.

“Penso que a minha personagem, de quem gosto tanto, não tinha um caminho para continuar. Ela terminou o seu percurso no que diz respeito à história”, revelou Barbie, de 26 anos e nascida no Queens, num recente episódio do podcast Armchair Expert, com Dax Shepard. “Acredito que existiriam várias opções para ela, mas não sei se lhe fariam justiça e acho que ambas as partes [atriz e criador da série, Sam Levinson] sabiam disso. Queria ser capaz de não ser só a melhor amiga gorda. Não queria personificar isso e penso que eles também não”, completou.

Apesar de garantir que a saída culminou de um mútuo acordo, a atriz confessou que a segunda temporada foi "difícil" quer para ela, quer para Levinson. "O Sam escreve sobre coisas com as quais se consegue relacionar", mas "acho que não se consegue identificar com a Kat", afirmou, adicionando: "Eu gosto da Kat, por isso decidi seguir o meu caminho". Numa altura em que os estereótipos ligados ao peso e à representação estão a tentar ser cada vez mais esbatidos pela nova geração, torna-se relevante falar sobre o tema.