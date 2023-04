Os signos do Zodíaco mais revolucionários

Em mês da Revolução dos Cravos, olhamos para os mapas dos revolucionários da história para perceber o que têm em comum. Para muitos será uma surpresa saber que Caranguejo está no top do ranking dos mais revolucionários. Apesar de não ser óbvio, Caranguejo está relacionado com as nossas origens, raízes, que, não raramente, leva à força emocional necessária para a libertação da pátria, ou pela justiça no que se refere à igualdade na humanidade.

Os arquétipos de Carneiro e Leão aparecem como renhidos na luta pelo segundo lugar deste pódio. Carneiro dá o ímpeto e a força para alcançar o que parece difícil de alcançar e Leão o carisma para ser seguido. Por isso, os dois surgem juntos na prata dos mais revolucionários! Este tipo de assinatura aparece em revoluções onde a força é usada e onde as massas são convidadas à ação.

Surpreendente, Peixes está entre os mais revolucionários. Os revolucionários Peixes têm por vezes a qualidade de mártires e são capazes de enorme sacrifício. Aquário está lado a lado com Peixes no bronze! No campo mais mental, rege as ideias que revolucionam os novos paradigmas, nomeadamente no campo científico.

Como música de fundo a marcar o compasso, os grandes revolucionários têm também a influência forte de Escorpião e Touro. A teimosia e a persistência de quem não arreda pé costumam ser fortes nestas pessoas que, destemidamente, lutam por aquilo em que acreditam. Alguns dos mapas natais de pessoas revolucionárias têm praticamente todos estes arquétipos! É o exemplo de Greta Thunberg, Rosa Parks e Marie Curie.