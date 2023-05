Este mês será de prosperidade para estes signos

Júpiter em Touro, a partir do dia 16 de maio, traz expansão em tudo o que diz respeito à relação com a terra, com os bens materiais, com os nossos recursos internos e talentos. Para muitos pode ser uma época de prosperidade, para outros de contração. No nosso mapa pessoal, neste mês de maio, Touro vai fazer aspetos positivos e harmoniosos. Aqueles que têm o Sol nos primeiros graus de Touro, Capricórnio e Virgem estão com uma estrela a brilhar nas suas direções.

Os que sentem a influência de Júpiter neste mês de maio, os touros, têm a proximidade não só deste planeta como também do Nódo Norte e do planeta Mercúrio. A palavra, para estes taurinos, é nascimento. Algo novo está a nascer com a promessa de alterar o seu destino. Financeiramente, se fez o esforço, tem tudo para receber bons retornos.

Para os Virgens do primeiro decanato a palavra é prosperidade, visto que há uma influência muito harmoniosa destes astros, havendo espaço para as suas ações no mundo, os seus talentos e a sua criatividade. As sementes que este signo tem lançado à terra têm tudo para florir, recebendo os benefícios do que tem feito.

Para os capricornianos do primeiro decanato a palavra é consolidação. Este mês de maio corresponde a uma possível aquisição de bens ou assinaturas de contratos que se vão revelar como boas escolhas. Pode também ser o formalizar de uma relação ou o nascimento de uma nova família.

Apesar destes aspetos da influência de Júpiter em Touro indicarem possível prosperidade, não são o suficiente, não indicando sucesso garantido. Por exemplo, aspetos tão harmoniosos no elemento terra, podem também revelar-se como uma atitude de dolce fare niente. Ou seja, se não tivermos feito o esforço necessário, também não vamos receber a parte material correspondente. O elemento terra manifestar-se-á então como um sentido de estagnação e preguiça. Se este for o caso, estes aspetos têm tudo para indicar que algo na nossa vida nos acorda para a ação, para sairmos da estagnação e da zona de conforto.