Estes são os signos mais difíceis de enganar

Escorpião vem no topo desta lista. As pessoas com forte influência deste signo no mapa, nomeadamente no ascendente, são desconfiadas. Vão querer questionar, indagar, investigar e não levam as coisas de forma leve. Além de que deixarão claro aos seus interlocutores que se alguém os tenta enganar, essa pessoa vai sofrer as consequências. Os escorpiões estão no topo da lista, tanto que parece que têm um faro mesmo apurado para os que não são de confiança.

Gémeos vem no segundo lugar. Eles são o arquétipo de quem encontra a falha no discurso do outro e por isso são rápidos a ver incoerências no discurso. Também do elemento Ar, os Aquários são muito difíceis de enganar. Graças à sua memória implacável, têm tendência a lembrar-se de tudo o que o outro disse no curso da sua existência e muito facilmente apanham mentiras. Além de que têm bastante dificuldade em confiar devido à natureza traumática: gato escaldado de água fria tem medo.

O signo Leão também faz parte desta lista. A sua natureza competitiva e sagaz tende a fazê-lo querer ser o primeiro onde se encontra, o líder, e isso faz com que garanta que está rodeado dos mais leais e dos mais corretos. O Leão dá tudo aos que lhe são leais, mas tira tudo aos que lhe falham e ninguém gosta de perder o amor do Leão.

Quanto aos mais inocentes, temos Peixes que quando a intuição falha tende a acreditar em tudo o que lhe dizem. Traído pela vontade de agradar, Balança vai muito em cantigas. Já Carneiro tem tudo para ser demasiado rápido a tirar conclusões e por isso sai-lhe, muitas vezes, o tiro pela culatra.