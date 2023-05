Horóscopo de maio. Touro, Virgem, Capricórnio

Touro

Touro. Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 30 de abril

Há investimentos no horizonte que poderão resultar em sucesso, apesar de até ao dia 15 estar mais em modo de reflexão. O melhor momento para o desenvolvimento das suas ideias será na segunda quinzena, até porque em termos burocráticos tudo parecerá demasiado lento. Neste campo tenha cuidado com o preenchimento de papéis e todo o tipo de questões burocráticas. Guarde cópias de tudo!

No amor, o momento é decisivo. Uma direção a construir em conjunto, decisões importantes a serem tomadas e há um sentimento de expansão e vitalidade na relação que promete ser bom.

Na última semana do mês os astros apontam para o nascimento de algo muito importante na sua vida. Algo que determina um caminho inteiramente novo e um destino muito especial. O nascimento de algo novo tem desafios inerentes, para os quais será necessária resiliência. No final do mês será preciso assinar muitos papéis e tratar de formalizar diferentes questões.

2º decanato - 1 a 10 de maio

Muitos parabéns Touro! Temos todos a aprender com a sua capacidade de resistência, estabilidade e lealdade. O seu sentido de beleza e de saber aproveitar os prazeres da vida é uma inspiração!

Este mês será marcado por uma grande introspeção. A primeira quinzena terá esse tom mais reservado, apesar das festividades. A vontade parece ser de descanso da rotina e da correria! Ao mesmo tempo há um compasso de espera para grandes resoluções para os próximos tempos. O eclipse lunar no signo de Escorpião acontece com o Sol no seu decanato, o que faz com que alguma revelação possa acontecer no dia 5 deste mês. Tenha atenção aos sinais externos e internos.

Na segunda semana, adivinha-se alguma dificuldade em aceder à vulnerabilidade da expressão emocional, por sair tanto da sua zona de conforto. No final da segunda quinzena será mais fácil e estão privilegiados os momentos de intimidade e família.

3º decanato – 11 a 20 de maio

Parabéns, Touro! O mundo beneficia da sua capacidade de estabilidade e certeza nas convicções! Assim como a capacidade de compromisso e lealdade.

Estar em casa e sentir-se em casa será a prioridade na primeira quinzena deste mês, e o conforto emocional está no topo delas. Os astros apontam para muita emoção e para a expressão do amor dos outros por si, tudo aponta para que sinta grande suporte daqueles que fazem parte da sua vida.

A lua nova em Touro, a 19, acontecerá mesmo no seu decanato, indicando que os ventos na sua vida estão a mudar de direção e até mesmo através de uma mudança repentina. Em termos profissionais, no final do mês prevê-se muito jogo de anca e criatividade para fazer face às necessidades do mundo à sua volta. Estará à altura.



Virgem

Virgem. Foto: Bastian

1º decanato - 23 de agosto a 1 de setembro

O início do mês terá a influencia astral da beleza e do sentido de estética e por isso não será de admirar que dê voltas e voltas à sua casa para a tornar mais acolhedora, mais limpa, mais bonita, mais luminosa! Não que lá por casa todos fiquem contentes com essas reviravoltas. Pequenas irritações poderão estar no ar, no ambiente familiar. Cuidado com a negação das emoções na primeira semana do mês.

Sentirá um alívio relativamente às responsabilidades que tem sentido nos ombros, nos últimos meses. Profissionalmente, os astros apontam para trabalho muito especializado para o qual terá de se esforçar a dobrar para se manter ao nível de perfeição que tem para consigo. Financeiramente, tem tudo para receber o resultado dos seus esforços. O que representam boas notícias, principalmente nos tempos que correm. Este mês representará novas oportunidades, com um possível fecho de acordos, contratos -determinantes para o seu destino. A segunda quinzena tem tudo para trazer concretização de sonhos.

É tempo de assumir responsabilidade pela sua saúde e não culpar as condições externas por ações que pode fazer em prol do seu bem-estar. É tempo de mudar. No processo de mudança irá descobrir dons e novos interesses.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

Há questões na sua vida a precisarem de resposta, mas a sensação é a de querer ponderar tudo muito bem, devido ao medo de falhar que se está a revelar de forma intensa. Por um lado, em algumas áreas deve ajustar-se ao protocolo e seguir as regras, dando o seu melhor para se adaptar. Noutras áreas, sabe que há maneiras mais eficazes de agir e que pode dar o seu contributo, mas parece estar à espera que esse incentivo parta dos outros. Reflexão será necessária nesta fase: quando seguir o protocolo, quando propor inovação.

Os astros apontam para grandes transformações em casa. Mudar móveis, deitar fora o que não é necessário e aproveitar o espaço redecorado para receber quem mais gosta. Por outro lado, se tem crianças na sua vida, os astros apontam para uma certa rebeldia. No caso de não serem crianças, será o caso da sua própria criança interna estar frustrada, querer expressar-se e não consegue. No final do mês a situação estará mais apaziguada.

A última semana do mês tem as energias necessárias para começar algo novo, de raiz.

3º decanato - 12 a 22 de setembro

O início do mês terá o sabor de um início de um novo ciclo com energia renovada. A lua cheia a 5, em Escorpião, trará uma maior vontade de recolhimento e de convívio com os "da casa". Mais perto do final da quinzena a energia já será mais direcionada para passeios e até férias.

Questões relativas à sua autoestima e à sua capacidade de expressão estarão enfatizadas. Na primeira quinzena deverá ter cuidado com distrações e garantir que tem cópias das coisas mais importantes nesta sua fase da vida.

Na última semana do mês, os astros apontam para alguma dificuldade em levar com a sua vontade avante, sentindo-se um pouco invisível nas suas relações. Saiba o que necessita e expresse-o as vezes que forem necessárias. Faça caminhadas na natureza para equilibrar as emoções.

Capricórnio

Capricórnio. Foto: Bastian

1º decanato - 22 a 31 de dezembro

Dependendo dos seus esforços, esta tem tudo para ser uma fase em que recebe lucros dos seus investimentos ou em que faz investimentos a longo prazo. Há muita reflexão nesse sentido que aponta para a exploração daquilo em vale mesmo a pena investir, tome tempo e liberdade para o fazer. Falar com pessoas mais entendidas nos investimentos em que está a pensar fazer será importante.

No amor, o final da primeira quinzena tem muito boas influências! A família e as as relações íntimas estarão numa boa sintonia. Passar tempo perto do mar ou de um rio é urgente.

A lua nova a 19, em Touro, trará a formalização de compromissos importantes, seja na compra de uma casa, seja no assumir de uma relação para todo o sempre, é sem dúvida algo que muda o destino de alguém.

Na última semana do mês, atenção à vitalidade! Opte pelo descanso, mesmo que haja uma viagem a fazer, tenha em conta o seu bem-estar e tenha uma bolsa para medicamentos SOS.

2º decanato 1 a 10 de janeiro

Esta é uma fase de intensa mudança relativamente à gestão dos bens financeiros, por um lado e por outro na forma como se relaciona com o mundo. Sente mais liberdade, mais originalidade, menos bloqueios. O eclipse lunar em Touro a 5, trará um sentimento de liberdade devido a algum peso que sai dos ombros.

A lua nova, em Touro, a 19, promete novos inícios profissionais, que irão implicar esforço e trabalho, mas trarão um novo ciclo de sucesso. No amor, se neste momento os corações não têm hóspede, tem tudo para atrair alguém com quem a compatibilidade é grande.

A última semana do mês representará um final de um ciclo de negociações e troca de ideias que tendem a ser muito importantes para o seu futuro e autossuficiência.

3º decanato 11 a 19 de janeiro

No campo profissional e amoroso, no início do mês, não será a tarefa mais fácil passar a sua mensagem, pois terá de se esforçar o dobro para conseguir o que quer. Uma ajuda é receber o que o outro indica e melhorar e adaptar o seu ponto de partida, ou seja haver muita abertura para um retorno de opinião.

Cuidado que na próxima quinzena, nas relações mais íntimas, andará sobre um campo minado: uma palavra fora do sítio e uma explosão pode acontecer, dos dois lados. Por essa razão, o eclipse lunar em Escorpião a 5, será particularmente intenso para si. Medos nos relacionamentos tenderão a vir à superfície. Uma boa conversa colocará as coisas no lugar, mas o esforço para evoluir terá de ser genuíno. Se houver o respeito e a consideração pelo poder externo a si e vice-versa, esta fase tem tudo para ser de grande riqueza a dois, desde que haja objetivos em comum em que muita energia deverá ser aplicada.

A lua nova a 19, no signo de Touro, será de menor potência das energias astrais e haverá maior capacidade de descanso e de acalmia.