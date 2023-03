Estes são os signos mais compulsivos do zodíaco

Como em todos os campos da nossa existência, a resposta é sim. Este lado compulsivo está, naturalmente, ligado às emoções intensas, por isso tanto vamos encontrar maior tendência para a compulsão nos signos que têm emoções profundas como naqueles que tendem a rejeitar essa intensidade. As diferentes influências astrológicas também darão origem a diferentes tipos de compulsão, com diferentes causas e diferentes focos.

Escorpião vem no topo da lista no que se refere à compulsão. É o mais obsessivo e é também o mais compulsivo: se gosta de chocolates, gosta muito de chocolates, e é também o que está, muitas vezes, ligado a questões que facilmente resultam em compulsão associada a sexo, jogo e drogas, para nomear alguns. Um quadradinho de chocolate rapidamente se transforma numa tablete ou duas, e no amor, não é suficiente o que o abjeto de amor tem para dar, quer sempre mais. Logo a seguir, o Virgem é o nomeado. A sua necessidade de controlo, assim como supressão do emocional, pode levá-lo a ficar com comportamentos de compulsão. Neste caso o trabalho, a comida e as dietas estão no alvo principal. O Gémeos, pela sua tendência para o nervosismo pode também ser dado a comportamentos compulsivos como mentir, mas também falar, sendo muitas vezes aquele que incontrolavelmente fala. Não será raro vermos pessoas com muita influência de Gémeos no mapa natal a roer as unhas descontroladamente. Veja o vídeo.