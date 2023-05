Horóscopo de junho: Caranguejo, Escorpião, Peixes

Caranguejo

Caranguejo. Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de junho

Parabéns! De todos os signos é o que mais conhece o abecedário emocional, assim como a capacidade de empatia: essas são as suas dádivas para o mundo. Aproveite bem o seu dia, pois merece.

Chegam boas notícias financeiras por altura do seu aniversário. Há abundância no momento e decisões financeiras que marcarão a diferença no seu destino. Alguma insegurança advém de todos estes compromissos, mas está implícita uma vontade de investir mais em si e nos seus talentos. Aproxima-se um tempo em que terá de dar o seu melhor em direção a novos objetivos.

Os últimos dias do mês serão do melhor para desanuviar, aproveitar a praia e respirar ar puro! Sentir-se-á no seu elemento. Na última semana do mês, conversas íntimas têm tudo para acontecer, seja em casal, seja com as pessoas mais próximas de si.

2º decanato – 1 a 10 de julho

A lua cheia em Sagitário, a 4, trará uma sensação de abundância e expansão, convívio e alguma confusão. Talvez estivesse mais com uma vibração de conforto e ninho. Por outro lado, as férias começam a chamar por si, sente o fechar de um enorme ciclo a chegar, e gostaria de fechá-lo dentro de água com um cocktail na mão.

Nas relações, novas conexões trarão uma brisa de ar fresco. Fique atenta/o a pessoas estimulantes, com interesses que suscitam curiosidade e que podem significar o abrir de portas para novas experiências.

Financeiramente, os últimos dias do mês trarão boas notícias. Sentirá abundância, senão na carteira, de espírito! Cuidado para não abusar nos petiscos, pois os aspetos astrológicos apontam para a vontade de tirar partido de prazeres da vida como comer.

3º decanato – 11 a 22 de julho

Profissionalmente e em assuntos familiares está a fazer uma ginástica para se ajustar e adaptar e ainda assim manter o seu cunho pessoal de como acha que tudo deve acontecer. Não tem sido tarefa fácil e este mês vai fazer uma reflexão profunda sobre o que gostaria de largar e transformar.

Nas relações, as amizades falam mais alto. Um mês de folia e diversão, companheirismo e sorrisos. Este espírito será útil para desanuviar de algum stress que lhe tem andado a roubar a energia. No amor, na primeira semana, uma relação pode tornar-se intensa e roubar-lhe o chão. Saiba perceber o que quer e o que não quer, use o seu discernimento.

Na área da saúde e da alimentação está a chegar o momento de largar alguns hábitos e de fomentar outros mais saudáveis: talvez optar por tomar alguns suplementos. Tem sentido falta de energia o que dificulta o dia a dia.

Escorpião

Escorpião. Foto: Bastian

1º decanato - 23 de outubro a 1 de novembro

Junho será marcado por um forte impulso para sentir que tem ao seu lado a sua alma gémea ou para encontrar uma, querendo sentir um forte e enraizado sentido de compromisso. Ao mesmo tempo, nas suas relações pedem-lhe para simplificar, e viver tudo de forma mais pacífica.

Os astros apontam para o nascer de uma crise identitária em que a vontade de ter um propósito forte na vida traz a reflexão sobre o que virá a seguir. Há uma vontade de realinhar-se com a sua essência e um sentimento espiritual do que é viver. Tudo isto irá trazer conversas que se querem profundas para que as causas de alguma insatisfação possam vir à superfície.

Financeiramente, esta é uma boa fase. Os astros apontam para que receba bens de pessoas que lhe são próximas ou que seja alvo da generosidade dos outros de alguma maneira. Em termos de saúde e vitalidade os astros estão mais benéficos na segunda quinzena do mês em que se adivinham momentos felizes com família e amigos.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

Conversas sobre finanças estão na calha neste início do mês de junho, assim como diferentes negociações em curso que deverão ter um momento importante de desfecho por altura da lua nova em Gémeos, a 18.

No que diz respeito ao amor, há uma enorme vontade de viver uma relação com uma alma gémea e é muito possível que a segunda quinzena comece com esse trabalho nas suas relações ou no encontrar de outra pessoa por quem haja uma forte atração.

No campo da saúde, parece estar a recuperar a sua total vitalidade, mas ainda assim há um espírito de muita atividade mental e comunicativa que pode levar a algum cansaço, tornando difícil a concentração.

3º decanato - 12 a 21 de novembro

O mês começa com uma óbvia necessidade de descanso, mas ainda assim com muita produção mental e conversas relacionadas com as finanças e bens materiais. Os seus investimentos estão no centro das suas preocupações.

Na vida afetiva, há provas a serem ultrapassadas no caminho para a relação que gostaria de ter. Uma coisa é certa, quer mudar de capítulo, iniciar um novo compromisso mas há algo que precisa de compreender para dar esse pulo. Ainda assim, é possível que novas atrações surjam, ou, se num relacionamento, que uma nova fase se inicie.

Na vida profissional, é possível que algo que não esperava aconteça no final do mês, uma nova oportunidade ou algo que se repete do passado que ressurgirá como algo muito positivo e entusiasmante.

Peixes

Peixes. Foto: Bastian

1º decanato 18 a 29 de fevereiro

No início do mês a sua ação tem tudo para estar limitada devido a questões familiares que lhe põem responsabilidade sobre os ombros. Há papéis a tratar e questões de ajustamento a ter em conta. Perseverança e mestria na atenção ao pormenor são as qualidades a trabalhar. Esta é uma fase de maturação a vários níveis, por um lado a consolidação de muitos aspetos do seu propósito, por outro lado a verificação do que não funciona e, por isso, com tendência a terminar.

Nas relações, há opções tomadas que estão em ressonância com o seu coração, esperança e fé influenciam neste momento a sua vida afetiva, apesar de haver um espírito de descoberta e de tudo estar muito em aberto, há otimismo.

Financeiramente, há razões astrais para acreditar que este será um bom mês. No que diz respeito à saúde, talvez seja boa ideia tomar suplementos que reforcem o sistema imunitário, como por exemplo probióticos.

2º decanato - 1 a 10 de março

Questões emocionais vêm à superfície na primeira semana do mês, para uma transformação individual, de crescimento e maturidade no que diz respeito à sua capacidade de clareza, no meio de tantas ideias concorrentes entre si. O tempo é de tentar juntar todas as peças de um puzzle para compreender uma dada situação. Confie na sua intuição e traga esclarecimento emocional. Na lua cheia a 4, em Sagitário, virá o convite para descontrair no que diz respeito às suas convicções.

Profissionalmente, há a vontade de criar um propósito especial na sua vida, tem pressa, e as coisas parecem avançar a um ritmo mais lento do que gostaria, fazendo crescer alguma frustração. Treine a paciência, o solo está a preparar todos os nutrientes para a fertilidade dos seus sonhos.

No final da primeira quinzena, os astros apontam para falta de vitalidade e tenderá a sentir-se com falta de poder e invisível. Reforce a sua relação interna e mime-se, o verdadeiro amor vem de dentro. Na segunda quinzena, as relações mais íntimas poderão ficar um pouco apáticas, levando à necessidade de trabalhar na criatividade em conjunto. A lua nova em Gémeos, a 18, será um bom dia para pôr em prática os planos.

3º decanato - 11 a 19 de março

O início do mês de junho será marcado por ambientes diferentes e inspiradores e nos quais terá de se adaptar ou ajustar a diferentes formas de estar ou de pensar. Perceba o que é que a norma estabelece nesse novo ambiente e trate de proceder conforme a mesma.

Nas suas relações, há espaço para inícios refrescantes. Pessoas novas na sua vida trazem a essência da novidade e isso é estimulante, e que têm tudo para indicar novos caminhos, quem sabe num futuro próximo.

Financeiramente está numa boa maré, havendo a possibilidade de encontrar novas formas de aplicar os seus rendimentos. Profissionalmente ou na sua ocupação principal, há muito a alcançar no seu propósito e muitas regras a seguir, poderá ser algo frustrante. A lua nova em Gémeos, a 18, iniciará um ciclo em que terá de fazer alguma ginástica para alcançar o que pretende.