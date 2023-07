Horóscopo de julho: Carneiro, Leão, Sagitário

Carneiro. Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 31 de março

A partir de 11 de julho a tendência será de leveza e criatividade, vontade de gozar a vida e contar piadas. No caso de estar a trabalhar, será uma altura fluída para as comunicações, tendo no entanto de fazer algum esforço para a escuta. Há muita vontade e criatividade presente neste mês de julho, a dificuldade passa por integrar todas essas ideias no mundo real.

Nas relações há uma visão que parece ser difícil de ter correspondência do outro lado, e os ventos não estão a favor, criando frustração e tensão. No amor, a expressão das suas necessidades não está fácil, levando a reações despropositadas a coisas pequenas. A última semana de julho será a mais favorável.

Profissionalmente, é tempo de rever o que tem feito e pensar em mudar algumas estratégias ou metas. Os astros apontam para algumas inseguranças, medo de fazer algo muito errado, e por isso está a exigir de si alguma perícia. Considere a possibilidade de pedir a opinião de alguém, um segundo olhar. Aproveite este tempo para reorganização e planificação nos diferentes ambientes. Financeiramente, é visível alguma insegurança ao nível material, alguma frustração que há-de originar mudanças no futuro.

2º decanato - 1 a 10 de abril

O mês começa com grandes desafios de comunicação e expressão nas suas relações, no geral. Parece haver a necessidade de um compromisso entre o seu sentimento de individualidade e as necessidades emocionais dos que estão à sua volta, nomeadamente nos contextos mais íntimos. Na lua cheia, a 3 de julho, conversas importantes tendem a obrigar à expressão do que é importante para si e à escuta do que é importante para o outro.

Profissionalmente, circunstâncias externas parecem estar a pôr travão nos seus objetivos, criando alguma crise. Parece que tem de furar por entre os obstáculos para alcançar o que pretende - desenvolva músculo e confie em si. É, no entanto, necessário perceber como é que o mundo funciona e que regras estão em ação. No entanto, se tiver resiliência, vai conseguir o que almeja com sucesso.

A lua nova em Caranguejo, a 17, será para si um alívio, com a sua expressão emocional e criativa privilegiada. Nos últimos dias do mês tenha em atenção a sua saúde e se viajar leve consigo o kit SOS.

3º decanato - 11 a 20 de abril

Este terceiro decanato começa o mês com um "brilhozinho nos olhos", pois tanto as relações como a vida profissional parecem estar no caminho certo e há um sentido de direção e propósito. A fase é intensa, e requer muito trabalho e mestria, mas a disposição é a correta. No final do mês, alguns ajustes serão considerados e será necessário repensar premissas iniciais.

Em questões familiares, o tema das crianças tende a estar presente. Pode também ser o caso de algo criativo estar a desenvolver-se nas suas mãos. De qualquer maneira, este será um tempo de autoestima, de dar asas aquilo que é mesmo importante para si.

O dia 17 de julho, dia de lua nova em Caranguejo, será particularmente forte para si. Trata-se de um início de um novo ciclo em que o mundo começa a ter uma perspetiva diferente do seu estatuto, influenciando a imagem que tem de si própria/o. Terá de gerir essa mudança ao nível emocional. Os astros apontam para os últimos 10 dias do mês vividos num ambiente de aconchego e ternura.

Leão

Leão. Foto: Bastian

1º decanato - 23 a 31 de julho

Muitos parabéns! Leão é o signo do espírito brincalhão e da energia da criação. Lembre-se de confiar em si e de expressar essa confiança no mundo. O seu decanato é um dos decanatos do ano e está num processo de reformulação do seu propósito no mundo e das suas relações.

Situações relativas ao mês de março e abril tendem a repetir-se, de forma a poder refinar características da sua personalidade nas áreas relativas à profissão, capacidades de assumir responsabilidades no seio da família ou questões de liderança. Há um processo de maturidade em curso. Neste mês de julho, o sentimento de vitalidade tem tudo para ser afetado por interferência de um sentimento forte de responsabilidade, levando a questionar o que é que é realmente importante para si e onde investir a sua energia.

As suas relações apresentam-se desafiantes, oscilando entre "vou ou fico" ou "vai ou fica". Os astros tenderão também a expressar-se relativamente à questão financeira e às relações: um dos elementos pode ser o que tem o poder financeiro e um ou outro ter a necessidade de ser autossuficiente e ganhar poder dessa maneira.

A partir de 11 de julho, há acordos a chegarem a algum porto, com reforço da sua situação ou liderança. Parece existir algo no horizonte e, apesar de exigir a sua dedicação e atenção ao detalhe, isso é algo que lhe trará força.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

Os astros apontam para uma transformação no seu estilo e valores de vida e, por isso, pode estar perante uma crise profunda. Talvez seja o caso de precisar de se reorganizar com menos recursos e isso leve a questionar o tipo de orientação em determinados assuntos. Devido a essa reorientação, as relações podem sofrer uma mudança, tomando consciência de quem está mesmo lá para si ou de quem está lá porque precisa de algo de si.

A lua nova em Caranguejo, a 17, vai trazer no bico ideias muito criativas e que talvez impliquem a reorganização de um espaço, a mudança na decoração de algo ou até uma atividade mais artística.

Nas relações amorosas, a partilha de valores assume uma preponderância, mostrando os astros a possibilidade de comunhão com alguém com princípios muito fortes, mostrando por isso uma sintonia interessante.

3º decanato - 12 a 22 de agosto

Os astros apontam para uma mudança de direção ao nível emocional e pode dar por si com alguma irritabilidade relativamente a responsabilidades que sente que já não lhe dizem respeito. Por exemplo, relações que já terminaram mas com as quais ainda há situações pendentes, das quais preferia já se ter liberto.

No amor, os astros mostram potencial, no entanto, parece haver nesta situação amorosa um desafio de integração no mundo: idealizações tendem a estar em jogo assim como o lado prático da relação. A existência de uma terceira pessoa poderá ser uma questão, havendo necessidade de reflexão, talvez espaço para tomada de decisões. A expressão dos aspetos em causa pode também ser relativa a um projeto em execução. Seja o que for, será algo que exigirá de si uma forte capacidade de realismo e de mestria. O final do mês aponta para declarações de amor ao pôr do sol, ou seja, com muito romantismo.

Financeiramente, os astros apontam para uma fase de transição, que embora crie alguma instabilidade, tem tudo para lançar as bases de um novo futuro.

Sagitário

Sagitário. Foto: Bastian

1º decanato - 22 de novembro a 1º de dezembro

O mês começa ainda com desafios na área profissional, mas não tanto como no final do mês passado. Haverá tendência para lidar com informação ora geral, ora pormenorizada, havendo alguma confusão e dificuldade de processamento da informação. Lidar com detalhes será uma tarefa dura. Ainda assim, confie nas suas ideias, principalmente no início da segunda quinzena em que terá bastante criatividade.

Está num processo de passagem para outra fase de maior maturidade, a passagem do tempo assim o exige e sente muita responsabilidade nos ombros, mas aceita a crise e sabe que quando passar para a outra margem já terá vencido a batalha.

A partir de 10 de julho as circunstâncias darão origem a processos de arrumação, organização, que ocuparão bastante do seu tempo. Se viajar nesse período faça um esforço para ter atenção ao detalhe, algo que tem tudo para estar em falta.

Atenção a um sentimento de frustração acumulada. Consiga manter a calma mesmo em momentos de pressão, nas diferentes áreas da sua vida. As qualidades de um mestre zen serão necessárias no final da primeira quinzena, início da segunda.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

O mês começa com uma energia intensa de aprendizagem de novos valores e de novas técnicas de comunicação que exigem mestria e determinação. O desafio é grande, pois há uma necessidade profunda de atenção ao pormenor. Não desista, insista, tratam-se de tempos em que resiliência e estabilidade são valiosas.

Nas relações amorosas, a expressão emocional será difícil. A tendência para querer aligeirar tudo não será adequada, terá mesmo de ir ao material mais sensível. Há o desejo de mudar de direção em diferentes áreas da sua vida e vem acompanhado de alguma frustração de quem assumir a sua individualidade e sentido de vida e se vê limitada/o.

A lua nova, a 17, no signo de Caranguejo, tem tudo para trazer um novo ciclo de entrega dos seus talentos ao mundo com resistência e flexibilidade. Lembre-se: é a cada momento que se deve dedicar. A última semana do mês será dispensada para detalhes, seja num espírito de arrumação, seja em algum tipo de disciplina pessoal.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

O amor é uma área que surge privilegiada neste mês. Seja o amor, seja a criatividade, ou ambos, apontando os astros para sentimentos de expansão e de vitalidade. Também nas outras áreas da sua vida, esta é uma fase de expansão, de criação de projetos, de olhos postos no futuro. A lua nova, a 17, em Caranguejo, trará um ciclo inteiramente novo em termos criativos ou relacionais. Se estiver a pensar em filhos, este tem tudo para ser um momento decisivo nesse sentido.

Financeiramente continua a ter lugar uma perceção de limite e de contenção. Este tem tudo para ser um momento em que pensa a longo prazo e quer poupar, de forma a ter um "colchão" para o futuro.

Esta é também uma fase em que precisa de ter um sistema imunitário forte, não apenas fisicamente como emocionalmente. A vida nem sempre corre dentro dos nossos ideais, e precisamos de construir a nossa bolha protetora para ter forças e voltar a lutar.