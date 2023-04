Horóscopo para maio, um dos meses mais conturbados do ano

Logo no dia 1, Plutão fica retrógrado em Aquário pela primeira vez desde que entrou no signo, em março passado. Todos os processos que temos iniciado, ou que temos sido forçados a iniciar, vão agora ser reavaliados. É possível que tenha a sensação que há temas do passado a regressar, assim como obstáculos que reconhecemos de outros tempos.

O mercúrio continua retrógrado em Touro a trazer reflexão, um espírito de maior introversão e conversas profundas sobre a nossa relação interna. Até ao dia 15 é aconselhável que se façam cópias de segurança de tudo o que for importante, e que se faça tudo mais devagar e com mais cuidado. Os "lugares" onde estamos fixos têm tendência a tornar-se visíveis com este mercúrio, por isso aconselha-se também flexibilidade.

Com o mercúrio retrógado, vamos ter um eclipse lunar no signo de Escorpião - a lua cheia acontece a 5 de maio. O facto de estar em Escorpião torna as coisas mais intensas. O eixo Escorpião-Touro está muito ligado à vida financeira, mudanças necessárias tendem a tornar-se mais óbvias com este eclipse e também com a ajuda do mercúrio retrógrado. Também a proximidade do Sol ao Úrano pode criar terreno para alguma sensibilidade neste dia. Será um dia para estarmos mais virados para dentro, se for possível, de forma a aproveitar toda a riqueza emocional deste período e as transformações que se tornam possíveis. Calhando numa sexta-feira, será um dia e quem temos de redobrar a paciência e contrariar a rapidez habitual e fazer tudo mais devagar.

Acima de tudo este é um mês em que temos de escolher entre voltar a repetir os padrões do passado, que já não fazem sentido ou fazer um esforço grande para avançar e mudar.

Vénus entra em Caranguejo a 7 de maio e entre 12 e 14 vai estar num grande trígono ao Saturno e ao nódo sul, tornando estes dias perfeitos para gozar de proximidade com os outros, num espírito de partilha e de preferência perto da água. Por outro lado, a sensibilidade estará à flor da pele, uma palavra maldita e passamos da água à lama.

Júpiter entra em Touro a 16 de maio! Depois de muitas novas aventuras que começamos em Carneiro, queremos agora estabilizar e criar raízes mais profundas e maior solidez. É o arquétipo do sentido prático e de caminharmos nesta terra com os nossos valores. Quando ingressa no signo de Touro, faz logo uma quadratura ao plutão, cujos efeitos se vão estender até 22 de maio.

A lua nova em Touro, a 19, vai abanar as estruturas daqueles que tiverem planetas nos primeiros graus de Aquário, Leão, Touro e Escorpião e nos graus finais de Capricórnio, Caranguejo, Carneiro e Balança.

O mantra para o mês de maio: Eu fluo com a onda da mudança a operar na minha vida.