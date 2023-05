Horóscopo de maio. Carneiro, Leão, Sagitário

Carneiro

1º decanato - 20 a 31 de março

Poderá precisar de recorrer trazer mais ação à sua vida familiar. Sentirá vontade de surpreender, de criar momentos especiais para aqueles com quem partilha o seu dia a dia. Este será um mês de decisões importantes no que diz respeito a assinaturas e consagrar acordos. A tendência é a de muita reflexão e a decisão deverá ser tomada na segunda quinzena.

No geral estará com inspiração criativa, até mesmo no trabalho, onde dará por si a fazer o que tem de fazer com maior segurança e por isso a sentir-se-á mais à vontade para aplicar mais de si no que faz. A 5, a lua cheia em Escorpião, com eclipse lunar, sugere alguma ideia instintiva que pode ser solução para algum problema pelo qual esteja a passar. É uma questão de ter atenção a essas ideias fulminantes.

Financeiramente, algumas despesas surpresa podem estar à espreita, principalmente com tecnologias e com os meios de transporte. Ter um espírito de poupança será importante. No amor, o desafio é conseguir escutar o outro sem explodir: ouvir e mostrar que está a ouvir será importante. Pode achar que as pessoas com quem se relaciona estão demasiado sensíveis, e na verdade estão, por isso modere as palavras. Nos últimos dez dias do mês terá muita energia, é bom que use uma boa forma de escape.

2º decanato - 01 a 10 de abril

Está em processo um sentimento de cura da sua individualidade e sensação de missão no mundo. Há vontade de renovar o que quer dar ao mundo e a forma como se quer expressar. Alguma clareza e objetividade serão necessárias para esse processo de cura e mudança.

Financeiramente, pequenos passos são dados para uma nova situação, mas os frutos serão recolhidos mais à frente, ainda assim estas sementes prometem uma boa colheita. O eclipse lunar no signo de Escorpião trará essa clareza do novo caminho a trilhar. Este é um momento em que deverá dar tudo relativamente a esses novos projetos e será preciso muito trabalho.

Na sua família, a tendência é a de necessidade de interajuda em situações onde as emoções estão ao rubro. Moderar a impulsividade será a melhor forma de lidar com a paisagem emocional. Em contrapartida, a sensação de partilha emocional tem tudo para promover união. No início da segunda quinzena haverá um alívio em toda a situação emocional e familiar.

3º decanato - 11 a 19 de abril

Os níveis de impulsividade e de sensação competitiva estão elevados e será necessário encontrar um escape para tanta energia porque de repente haverá a tendência para estar no meio de conflitos e disputas nas quais tanta energia será nefasta. A aprendizagem de escuta dos limites que encontra, no lugar de reagir será muito útil. Fixe a frase "Vou pensar" em vez de reagir de forma impensada, mesmo sentindo que tem, de forma indubitável, toda a razão. Lembre-se que há muitas perspetivas para o mesmo assunto.

Os astros apontam para medo e insegurança relativamente a uma nova situação na sua vida profissional, familiar ou amorosa. O ultrapassar do medo implica ter a coragem de agir por tentativa e erro numa situação que é muito nova no lugar de entrar em paralisia ou isolamento.

No início da segunda quinzena os astros apontam para um grande sentimento de frustração que pode revelar-se enquanto raiva. Ter um espaço onde pode expressar livremente as suas emoções será de grande ajuda, assim como refletir sobre que necessidades emocionais necessitam de escuta. No entanto, se há algum sonho na mira, canalizar essa energia para lutar pelo que quer terá efeitos inimagináveis. Após a lua nova em Touro, a 19, haverá um tremendo alívio emocional.

Leão

1º decanato - 23 a 31 de julho

Os astros apontam para uma criatividade fora do comum neste mês em que sentirá mais necessidade de se expressar. Vai querer mudar o seu ambiente e libertar-se do passado, eliminando da sua vida aquilo que não necessita. Esta atitude tem tudo para se expandir para diferentes campos da sua vida.

Ao nível pessoal e profissional é possível que a dada altura se sinta num cruzamento, a ter de fazer escolhas decisivas entre o passado, o voltar ao mesmo ou o partir para novos caminhos. Sendo que o passado diz respeito a um determinado nível de codependência e perda de poder e o futuro aponta para autossuficiência e autoconfiança.

Os astros indicam que deve ter algum cuidado entre a lua nova em Touro a 19 e o dia 26. Há energias astrológicas muito intensas no seu decanato que podem trazer episódios muitos fortes no seu meio-ambiente. Manter a calma será essencial. Há uma necessidade de mudança de valores relativamente aos seus relacionamentos e vida financeira e essa procura de novas formas de ver o mundo será forte.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

A primeira semana do mês tem tudo para grandes inspirações ou grandes distrações. Por isso é essencial que desacelere no seu dia a dia e guarde tempo para estar consigo e descansar de forma a poder perceber as boas ideias e a fazer as coisas mais devagar, com mais atenção.

A segunda semana poderá ser dada a investimentos financeiros de alguma natureza. Sentirá algum risco, mas irá avançar com as suas ideias. A lua nova em Touro, a 19, aponta para boa sorte em investimentos financeiros.

No ambiente familiar e íntimo as emoções estarão flutuantes e a tendência será de alguma introversão. Tempo passado na natureza ou perto do mar irá desanuviar as energias e mudar as vibrações.

3º decanato - 12 a 22 de agosto

As influências astrais para si são muito boas! E para os trânsitos deste mês, acredite que estas são boas notícias. Profissionalmente as suas ideias estão a ser bem recebidas, e mesmo se se dedicar a estudos, a sua mente terá tendência a estar criativa e produtiva.

No amor, a primeira quinzena tem tudo para ser fluída, com bons momentos a dois, diversão e sol à mistura. Tanto no amor como no trabalho, é uma altura em que há um caminho a delinear, no sentido de se construir algo a longo prazo e com alma.

Neste mês de maio, haverá uma enorme vontade de expansão e de encontrar aquilo que em si traz energia e vitalidade. Na lua nova a 19, no signo de Touro, algum novo valor novo pode querer nascer, algum novo investimento poderá acontecer.

Sagitário

1º decanato - 22 de novembro a 1 de dezembro

As influências astrais mostram uma vontade de expressão emocional no mundo que seja honesta e com as suas regras. A tendência de apontar nos outros a sua dificuldade de expressão estará presente, sendo necessária a consciência de assumir a responsabilidade do que consegue ou não dizer. Na semana de 12, terá de fazer um esforço para estar presente para os que lhe são próximos, o que irá alterar os planos previstos.

Continua numa fase em que não sabe bem o que quer relativamente a estudos ou caminho profissional. A partir da lua nova em Touro, a 19, há mostras de que irá optar por uma direção, com toda a força, de forma muito intensa, o que pode implicar viagens inesperadas e aventureiras.

Financeiramente, é tempo de ginástica e esforço de gestão. A estabilidade versus espírito de aventura tornam difícil a tarefa, mas sente que a sua evolução a longo prazo passa por se tornar melhor nessa gestão. Na lua cheia em Escorpião, a 5, acompanhada de eclipse lunar, pode dar conta de algum erro que cometeu no preenchimento de algum formulário - até lá, toda a atenção.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

Conversas importantes, mas insatisfatórias, tendem a acontecer nos primeiros dias do mês. Será importante repetir o que a outra pessoa está a dizer, de forma a perceber se está mesmo a ouvir o que está a ouvir, pois haverá azo a erros de comunicação.

A música dos Queen I want to break free dava como banda sonora da sua vida neste momento! Há uma energia interna a crescer que quer libertação da situação de vida atual em diferentes vertentes: profissional, sentimental, emocional.

Uma das limitações que impedem o sentimento de liberdade é a financeira. Há que fazer um esforço no sentido de se libertar desse condicionamento e deve ser diário. Veja-o como um desafio que a vida lhe coloca. A hipótese de mudar de local onde vive deve ser ponderada. O eclipse lunar em escorpião, a 5, tem tudo para ser importante num determinado número de decisões.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

O início do mês não está fácil para si, sente que é difícil expressar-se e que tem de fazer um esforço para que haja entendimento nas suas relações mais íntimas. No entanto, há a possibilidade para o amor acontecer. O eclipse solar, com lua cheia em Escorpião, a 5, tem tudo para trazer encontros intensos e íntimos.

Profissionalmente há perspetivas de evolução no espaço criativo e há um sentimento de que pode arriscar e estar à vontade. É o início de um ciclo.

No geral, os astros apontam para uma fase em que. Emocionalmente parece haver oscilações entre otimismo e sensação de derrota, equilibradas com um modo de vida o mais saudável possível. Na lua nova a 19, em Touro, a sensação a nascer será de bloqueio, retire-se de muitas interações.