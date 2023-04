Horóscopo abril: Touro, Virgem e Capricórnio

Touro

Touro. Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 30 de abril

Muitos Parabéns Touro! Todos apreciam o seu sentido de estabilidade, lealdade e firmeza de princípios. Assim como uma capacidade única de apreciação dos prazeres da vida e um excelente sentido estético.

São os seus anos e merece: este decanato está com o poder todo. Há vontade de dar asas a sonhos e projetos, está com energia, vontade e capacidade. Na lua cheia, a 6, em Balança, tem tudo para chegar a acordos escritos, talvez relativos a parcerias. Muita ênfase nas questões familiares, neste mês, em ambientes acolhedores onde se sente em casa.

A última semana do mês será dada a surpresas, festejos e alegrias. Há um sentimento de propósito que favorece tanto a vida emocional e a amorosa como também a profissional. O mercúrio retrógrado a partir de 21, no seu signo, tem tudo para fazê-lo/a refletir seriamente sobre relações, finanças e sobre a relação com o seu corpo.

2º decanato - 1 a 10 de maio

A lua cheia a 6 no signo de Balança irá trazer à superfície todo o tipo de desigualdades das suas relações, para que sejam percebidas as suas necessidades e as daqueles que travam relação consigo.

Neste mês, o convite passa por acalmar a mente, ouvir a intuição e simplificar. É tempo de desacelerar e dedicar-se a cada coisa com todo o espaço e capacidade de revisão. Em casa é um bom tempo para arrumar e organizar coisas, contrariar a procrastinação.

Nas suas relações ser-lhe-á mostrado onde há estagnação, teimosia e inflexibilidade e por isso facilmente as conversas se transformam em confrontos. A melhor atitude passa por abrir espaço para o novo. Financeiramente há espaço para rever prioridades e fazer o melhor com o que se tem, com uma atitude de poupança. Profissionalmente, a sua capacidade de lidar com as pessoas e a sua sensibilidade têm tudo para ser notadas, assim como capacidade de entrega e foco.

3º decanato – 11 a 20 de maio

Novas ideias estão a germinar, longe dos olhos dos demais, dentro do seu espírito reservado. Na primeira semana do mês estará com vontade de responder às suas mais variadas necessidades e por isso cometer pecados da gula!

O eclipse solar a 20, no signo de Carneiro, tem tudo para se traduzir numa mudança da sua aparência física. Uma vontade de mudar algo que seja visível pode apoderar-se de si e repentinamente, fazê-la. Pode também expressar-se numa mudança de rotina ou de dieta.

No amor, a revisão das necessidades de cada um tornar-se-á essencial e importante. A reflexão é um dos temas do mês. Em termos gerais, cuidado com distrações: muita coisa para fazer e pouca capacidade de concentração. Foque-se na qualidade, mais do que na quantidade. Deixe para amanhã o que não pode fazer hoje.

Virgem

Virgem. Foto: Bastian

1º decanato - 23 de agosto a 1 de setembro

Assuntos de família poderão estar em destaque na primeira semana do mês. O estar ao cuidado de alguém ou a cuidar de alguém é uma forte possibilidade e a nutrição emocional, típica do ambiente familiar, será forte. A lua cheia a 6, em Balança, tem tudo para trazer novos acordos ou compromissos, ou até mesmo conversas importantes em que se firmam decisões. O eclipse solar em Carneiro, a 20, vai trazer algo fundamentalmente novo no campo relacional.

Contactos com outras culturas ou grupos que vivam outras formas de estar, ou novos estudos estão na berlinda. Há um espírito de estar fora do seu meio e de superar as diferenças ao ser completamente original! Profissionalmente, os astros apontam para o início de crise relativamente ao seu modo de vida, há vontade de libertação. Boas notícias financeiras na última semana do mês.

Há uma tendência a sentir demasiada responsabilidade num mundo desfasado da sua visão ética. O espírito pode ser o de carregar o mundo aos ombros. A procura de transcendência ou de um local de fé pode ser a resposta adequada.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

A sensação de estar em casa e com o que é familiar é convidativa neste início de mês. Grupos de pessoas tenderão a trazer desconforto num momento em quese sente longe do ideal. O corpo parece estar a chamar por autocuidado ou talvez tenha alguém perto de si a pedir o seu cuidado.

Em termos profissionais e financeiros, este será um mês mais apropriado para muita reflexão e cuidado. Não tome decisões precipitadas, trata-se de um mês dado a não olhar a pormenores importantes. Os astros apontam para mudanças no lar. Atenção aos detalhes!

Na lua cheia, a 6, em Balança, pequenas indiscrições ou erros podem dar a sensação de ir para uma cova bem funda para se esconder. Quem nunca? Mime-se neste dia. O eclipse solar traz uma mudança de capítulo, terá de se ambientar a um novo contexto, dê o seu melhor.

3º decanato - 12 a 22 de setembro

No início do mês estará a fluir no sentido de tratar de si e do que precisa. Questões de saúde, suas ou de alguém ao seu redor, têm tudo para levar a uma crise de valores relativamente à forma como lidar com o que se apresenta. A lua cheia a 6, no signo de Balança, trará alguma clareza e capacidade de decisão.

No eclipse solar a 20, no signo de Carneiro, ideias do passado tendem a ser relembradas, recicladas e reaproveitadas. Os astros apontam também para a possibilidade de pessoas do passado, muito estimadas, surgirem no horizonte, trazendo essas tais memórias ou ideias.

Nas relações íntimas é tempo de reflexão ao mesmo tempo que há conforto e aconchego. É tempo de vir mais para dentro e deixar a intuição falar.

Capricórnio

Capricórnio. Foto: Bastian

1º decanato - 22 a 31 de dezembro

Este decanato está a ser desafiado emocionalmente, para que possa sair da casca, mostrar o que sente, desbloquear. Vai parecer que as pessoas à sua volta são pequenas bombas emocionais, um pouco incontroláveis. Reconheça as necessidades emocionais das pessoas com quem interage e arranje o método ideal para lidar com o que precisa de vir à superfície.

Profissionalmente é tempo de variar, de originalidade, de dar asas aos seus poderes de gestão, de fazer crescer. Neste momento use a sua liberdade para pensar em diferentes possibilidades. A realidade oferece limites, dentro desses limites aceda ao possível.

As energias deste mês estão muito melhores para si a partir do eclipse solar em Carneiro, a 20. Algo importante pode começar e dar gás ao seu espírito otimista.

2º decanato - 1 a 10 de janeiro

Internamente há espaço para conflito entre o que quer realmente fazer e entre as suas obrigações. Está perante uma crise, em que quer dar início a um novo ciclo, mas sente o limite das suas obrigações. Dá por sim a sonhar com uma realidade diferente.

O eclipse solar a 20, no signo de Carneiro, aponta para uma positiva mudança de direção que será uma lufada de ar fresco, impulsionada também por uma forte capacidade de reflexão e planificação de novos projetos.

No campo das relações, a lua cheia em Balança a 6 mostra um culminar de situações em que se dá a conhecer como é nos seus relacionamentos, assumido os seus confrontos internos e as suas dúvidas e questões. Na última semana, as relações familiares têm tudo para atingir picos de intensidade.

3º decanato - 11 a 20 de janeiro

A lua cheia a 6 em Balança irá ser marcada por uma abertura relacional. Está presente uma atitude de deixar o mundo entrar, que tem tudo para ser significativa. Os astros apontam para novas oportunidades decorrentes desses relacionamentos, nem que seja por estar contacto com diferentes formas de ver o mundo, diferentes valores que trazem desafios.

Na vida amorosa, alguém muito diferente destacar-se-á aos seus olhos. A tendência é a de atrair pessoas que desafiem o seu estilo de vida, as suas certezas e rotinas. Nas questões de saúde é uma boa altura para começar a cuidar de si como novos objetivos.

Profissionalmente,. Neste mês haverá espaço para pequenos, tenha o máximo de cuidado com detalhes.