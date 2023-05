O momento mais bombástico do ano acontece ainda em maio

A lua nova em Touro, a 19, dá início a um ciclo que vai abanar as estruturas daqueles que tiverem planetas nos primeiros graus de Aquário, Leão, Touro e Escorpião e nos graus finais de Capricórnio, Caranguejo, Carneiro e Balança. Neste dia, Marte (os nossos desejos) em Caranguejo começa uma oposição a Plutão (a nossa alma) em Aquário e, ao mesmo tempo, uma quadratura a Júpiter em Touro e aos nódos da lua (que representam a nossa evolução emocional e do ego).



Dependendo do nosso estado evolutivo, e de que planetas esta energia afeta no nosso mapa, teremos tendência a experimentar um forte poder externo, levando-nos a procurar um equilíbrio entre o nosso poder individual e o do outro, ou o oposto - o abuso de poder pode partir do nosso lado e levar a uma necessidade de reconhecimento e equilíbrio das relações em que o abuso aconteceu. Se tivermos uma harmonia entre as duas forças opostas, o resultado será de uma enorme capacidade de ação no mundo, aquela força capaz de mover montanhas.

Por altura da lua nova, Marte está em Caranguejo, mas entra em Leão no dia a seguir, a 20. Ou seja, este é um aspeto com uma forte componente emocional em que teremos de fazer um exercício de escuta das condições externas, atrasando a reação puramente emocional. Principalmente para os que têm o Sol ou planetas nos últimos graus de Caranguejo, Carneiro, Capricórnio e Balança.

A quadratura de Júpiter em Touro traz todo o arquétipo da natureza, dos nossos valores no mundo e das nossas finanças e recursos pessoais, mas também a nossa autoestima. Nas relações, teremos de confiar em nós e no nosso amor próprio para sobreviver ao fim de uma relação que nos deixa de rastos. Financeiramente, temos tudo para sentir falta de poder e isso obrigar-nos a procurar formas de o recuperar. Quem tem o Sol ou planetas no primeiro decanato de Touro, Aquário, Leão e Escorpião tem tudo para ver um forte abalo nestas áreas regidas por Touro.

Com Marte já em Leão, a partir do dia 20, o sentimento de oposição será visível no nosso sentido de sermos especiais, amados na nossa capacidade de expressão. Algo no mundo nos leva a sentir sem autoridade, e igual a qualquer outra pessoa na terra, numa forte lição de humildade, levando a uma reflexão profunda sobre os nossos valores. A relação com os filhos tem tudo para ser um dos campos em que essa falta de poder acontece, mas também as relações de intimidade. Esta influência será mais forte para quem tem planetas ou o Sol no primeiro decanato de Leão, Aquário, Escorpião e Touro.

Ao nível global, a mãe natureza pode mostrar-nos como os efeitos da má gestão dos recursos naturais tem sido nefasta, trazendo mais uma vez à atualidade a urgência da ação climática. Para quem tem filhos, esta fase indica alguma rebelião e irreverência, difíceis de conter, e a importância de conseguir transmitir valores de autossuficiência, autoconfiança e autoestima aos mais novos. Há também a possibilidade destas energias se manifestarem de forma equilibrada e positiva: touros, virgens e capricornianos reúnem condições para terem benefícios da energia potente destes aspetos, assim como sagitarianos, leões e carneiros têm tudo para conseguir canalizar esta potência para fazer algo de muito valioso no mundo ou nas suas vidas pessoais.



Este conjunto de influências irá fazer-se sentir, de uma maneira ou de outra, até ao final do mês de maio, mas os aspetos mais intensos que envolvem a oposição do Marte ao plutão sentem-se principalmente entre 19 e 22 de maio.