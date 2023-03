Quais são os signos mais (e menos) fit do zodíaco?

No pódio temos o signo Leão. Ter o Sol ou um planeta neste signo faz com que haja uma natural apetência para a beleza da forma, neste caso da forma física. Até porque se vamos estar no centro das atenções, mais vale estarmos no nosso melhor! O signo oposto, Aquário, é igualmente focado nas capacidades físicas, pois almeja sempre superar os próprios limites. Logo a seguir vêm Gémeos e Sagitário: arquétipos da competição e por isso muito comuns nos mapas dos que têm atividades físicas exigentes e, por consequência, corpos de fazer inveja! Finalmente o Carneiro, por ser regido pelo signo de Marte, não fica aquém. Têm tanta energia que precisam de a canalizar para algo físico e intenso.



Já os que tendem a sonhar com o corpo perfeito, mas a ceder na garfada do bolo de chocolate são os signos regidos por Vénus, como Touro e Balança, que gostam mesmo de aproveitar o lado bom da vida. No campo do assim-assim temos os Virgem: ora pode estar muito focado em dietas, ora pode afundar-se em biscoitos e batatas fritas. Finalmente, o Peixes, que pode oscilar entre a vida santa e o pecado, tendendo a acumular uns quilinhos se não tiver cuidado.