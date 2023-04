Horóscopo abril: Gémeos, Balança e Aquário

Gémeos

Gémeos. Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de maio

É chegado o momento de esclarecer mentalmente o que faz sentido para si cultivar na esfera profissional, a longo ou médio prazo. No entanto, o estado atual do mundo oferece dúvida e alguma desmotivação. A missão consiste em encontrar essa força que anima, mesmo nos tempos mais cinzentos. Sabe que o Sol brilha por detrás das nuvens, manter a sua chama acesa dentro de si é o desafio. Questões familiares têm tudo para exigir alguma responsabilidade do seu lado.

No amor, o passado bate à porta, mas é o presente e o futuro que trazem ânimo. Esclareça o que há a esclarecer, mas pense em novos padrões de relação, com autossuficiência e espaço mútuo.

A sua rotina tem tudo para ser enriquecida neste mês: novos restaurantes, novas atividades, novas pessoas, novos livros. É altura de sair fora da casca e explorar.

2º decanato - 31 a 9 de junho

Este mês tem tudo para trazer espaço para pensar, liberdade para divagar e explorar. O impulso será o de pôr tudo em perspetiva para fazer escolhas baseadas em reflexão dos prós e contras de situações financeiras, pessoais e familiares.

A lua cheia a 6, em Balança, trará uma abertura aos amigos, uma vontade de conviver, rir e partilhar. Há a possibilidade de curtas viagens para espairecer a cabeça e aproveitar os dias soalheiros.

Trata-se de um mês para planificar e pensar estruturas, mas não tanto para passar à ação. Dê espaço para diferentes ideias aflorarem. A natureza do momento presente é mais dada à internalização do que à externalização.

3ª decanato - 10 a 20 de junho

Este é um mês em que todas as possibilidades estão em aberto. Há um otimismo natural, o sucesso é visível no trabalho e no amor.

Tem procurado estabelecer diferentes relações com as mais variadíssimas pessoas e sente que se encontra mais a si quanto mais interage com pessoas que são diferentes, e isso enriquece o seu dia a dia e a sua vida.

É um bom mês para recolhimento, reflexão e até mesmo férias. Os últimos meses foram tão intensos, que será natural para si ter espaço para respirar. Ainda assim vai ter momentos de grande exploração, trocas de ideias e de conhecimentos.

Balança

Balança. Foto: Bastian

1º decanato - 23 de setembro a 1 de outubro

Financeiramente, está a esticar-se para fazer frente às suas necessidades e a experimentar diferentes formas de fazer mais dinheiro ou de experimentar novos talentos. Se ainda não passou à ação, talvez esteja a pensar nisso. Profissionalmente está a lançar sementes para uma nova estrutura.

Nos relacionamentos tem sentido que as suas emoções não estão a ser levadas em conta e que existem limites quanto à sua liberdade nos mesmos. As suas projeções estão a fazer com que não veja o outro com clareza.

Pensar nas suas necessidades reais está no centro do que precisa desenvolver no momento, assim como assumir a responsabilidade sobre essas mesmas demandas de forma a desbloquear as suas relações. Este será um mês de muita reflexão nessa área, principalmente motivado pelo eclipse solar em Carneiro a 20.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

Questões de cura ainda estão no centro da sua vida ou de pessoas perto de si, no entanto as influências astrais relativamente a esta questão começam a amenizar. A lua cheia, a 6, no seu signo, vai ser especialmente sentida por si. Haverá porventura uma abertura ao outro e contactos com diferentes pessoas que vão trazer um apaziguar interno.

A segunda quinzena será de algum limite na comunicação relativa a finanças, documentos e questões relacionadas com o que precisa nas relações. Tenha cuidado com o preencher de papéis pois há mesmo espaço para meter a pata na poça.

Em família, as emoções tenderão a falar alto. Seja responsável pelos seus próprios estados emocionais pois haverá tendência a projetar nos outros a sua disposição. Na última semana sentir-se-á melhor.

3º decanato – 12 a 22 de outubro

O mês começa ao rubro com muita atividade social e muita comunicação, o que se deverá estender por todo o abril. As relações estão animadas e no amor tem tudo para que haja partilha de afetos e alegria de viver. Este será um mês de recarga de afetos.

Financeiramente conte com alguns imprevistos, provavelmente remediáveis com paciência e capacidade de diálogo. Também pode acontecer que tenha menos controlo em gastos. Apetece-lhe comprar tudo e mais alguma coisa.

Na saúde, começa a sentir mais vitalidade depois de uns meses em que se sentia sem força anímica. No entanto, é bom que reforce o seu sistema imunitário.

Aquário

Aquário. Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 30 de janeiro

O coração e a mente estão em confronto. O emocional parece bloquear o foco no que quer alcançar. As relações familiares também parecem limitar a sua expressão. É altura de humildade e de resignação perante as adversidades. Há o desejo de metamorfose de bloqueios emocionais que parecem fincar pé, e a a necessidade de trabalhar autoestima. Atenção ao eclipse solar a 20, em Carneiro, que tenderá a trazer muitas das emoções à superfície.

Há vontade de viajar, mudar de paisagem, sair da rotina e fazer algo criativo. Poderá ter de esperar um pouco antes que isso aconteça, mas está já a preparar a estrutura para que isso seja possível.

Na saúde, precisa de tomar conta de si. Profissionalmente, a lua cheia a 6 tem tudo para trazer a assinatura de algo ou a confirmação de parcerias.

2º decanato - 31 de janeiro a 9 de fevereiro

As relações íntimas parecem trazer alguma instabilidade. Ora quente, ora frio, ora quer, ora não quer. A ideia de estar numa relação formal tem tudo para criar alguma insatisfação no momento, devido ao facto de sentir que precisa de se reencontrar. Sente que está a mudar e que precisa de se reconhecer. Tente comunicar as suas necessidades nas relações, de forma a não haver mal-entendidos.

Profissionalmente, a criatividade está a chamar por si. Quer experimentar coisas novas e sair do pensamento quadrado. Haverá uma tendência a isolar-se para encontrar essa reflexão e esse espaço para ideias novas.

A família pode trazer alguma instabilidade na última semana do mês. Emocionalmente haverá tendência a precisar de clareza sobre o que se passa dentro de si.

3º decanato - 10 a 17 de fevereiro

O eclipse solar a 20 trará novas perspetivas para a sua vida. Novas ideias terão espaço para ser implementadas e com isso largar o passado e começar de novo, com uma atitude de experiência.

O tempo está propício a viagens onde encarnará um espírito de aventura. A vontade é mesmo a de largar tudo, mas pode fazer isso durante alguns dias, pelo menos. As suas relações irão estar ao seu lado, respeitando as suas necessidades de liberdade.

Trata-se de uma fase de muita inspiração. Ande com um bloco para registar os seus devaneios porque lhe podem ser úteis mais tarde. Cuidado com documentos e papéis importantes, a tendência deste mês é a de desleixo com pormenores. Faça tudo com redobrada atenção.