Horóscopo de junho: Gémeos, Balança, Aquário

Gémeos

Gémeos. Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de maio

O mês começa com uma vontade profunda de aumentar a capacidade de concentração e de perceber com clareza diferentes dilemas do momento. Quer ir ao fundo das questões, nomeadamente ao nível relacional. Os astros indicam uma tendência para ser detetive.

Financeiramente, vê no horizonte novas possibilidades, apesar de ser ainda tudo muito embrionário, sente uma estrelinha a brilhar. Fisicamente, é altura de tomar conta de si e fazer uma série de exames, análises e ir a médicos. O seu corpo e a sua mente estão a pedir.

No final da segunda quinzena, há conversas importantes a ter, organizações a ter em conta, e alguma imaginação necessária para tratar de detalhes criativos.

2º decanato - 31 a 9 de junho

Muitos parabéns! O seu signo conecta-se com o conhecimento, a curiosidade e a capacidade de comunicação. Obrigada por trazer essas qualidades ao mundo!

Na sua carreira parece que tem este desafio: o de fazer as coisas à sua maneira e tentar ajustá-las às necessidades do mundo. Sente que é difícil estar à altura da tarefa, mas lembre-se que é a vida a querer que se aperfeiçoe, com humildade, e que atinja a mestria. Novas oportunidades surgem logo no início do mês, por isso mantenha as antenas bem alerta.

A lua cheia em Sagitário, a 4, acontece mesmo alinhada com o seu Sol, trazendo-lhe relações expansivas, divertidas e até a possibilidade de viagens com essas pessoas. Autenticidade é a palavra de ordem. No início da segunda quinzena vai querer partilhar o que está dentro de si, seja escrevendo ou falando, vão ser dias de muita expressão. A lua nova no seu signo trará um novo ciclo de relações à sua vida, pessoas que a/o fazem abrir o coração.

3ª decanato - 10 a 20 de junho

Muitos parabéns! O seu signo é conhecido por explorar o que a/o rodeia com curiosidade, à procura de variedade e diversidade, tentando compreender o mundo e a comunicá-lo de diferentes maneiras.

Mesmo no início do mês terá algo em mente que quer alcançar, mas irá ser difícil de pôr em prática. Pense em pequenas mudanças, pequenos gestos que farão toda a diferença. Sentirá isso relativamente a processos criativos - ou no amor ou no relacionamento com os filhos.

Algumas visões financeiras têm tudo para entrar em colisão. Seja na esfera íntima ou profissional, a perspetiva sobre gestão dos recursos terá tendência a originar conversas nem sempre agradáveis. Parece estar numa fase em que chega ao final de algo e será necessário ajustar contas. Talvez por isso a lua nova em Gémeos, a 18, marque um novo início para si. Está sem dúvida a dar um pulo para algo novo, mais adequado à sua essência e missão.

Balança

Balança. Foto: Bastian

1º decanato - 23 de setembro a 1 de outubro

Este é um mês com um sentido geral de bem-estar e com um esforço por trabalhar a relação interna baseada na autoestima e na capacidade de criar os próprios recursos. A tendência para projetar demasiado valor no outro tem tudo para se tornar clara e para criar a necessidade de ter os seus próprios planos, a sua própria agenda.

A partir de dia 17 vai rever expectativas que tem das suas relações pessoais e profissionais e pensar no que tem de mudar para ajustá-las mais à realidade. A chegada do verão vai trazer a reflexão sobre que tipo de proteção tem nas suas relações e o quão carinho sente ou não por elas, originando algumas conversas delicadas.

O final da segunda quinzena vai provar-se frutífero nas diferentes trocas e relações que tiver. Estão beneficiados qualquer tipo de cursos que tenha em mente fazer.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

Um tom de boa disposição marca o início do mês. Há vitalidade, energia e vontade de participar em diferentes atividades, principalmente se estas incluírem beleza e convívio, e estimularem a sua vitalidade. É muito possível que dê por si rodeada de pessoas mais novas ou crianças e que isso traga um sentimento de vivacidade ou que tenha em mãos tarefas artísticas.

No amor, a tendência é a de consolidação, envolta num espírito romântico e de partilha. A segunda quinzena será a ideal para a vivência de afetos, havendo uma tendência para gozar a vida e o espírito relaxado. Financeiramente prevê-se um equilíbrio, mas também uma tendência para ponderação.

3º decanato – 12 a 22 de outubro

O tom do mês será marcado por um mood amigável e comunicativo. A 4, a lua cheia em Sagitário trará um ambiente festivo e a partir de 11 sentir-se-á como um pássaro esvoaçante entre inúmeras interações.

Profissionalmente e financeiramente, um constante jogo de anca parece ser necessário obrigando a organização e precaução. Situações de crise, suas ou de alguém perto de si, poderão estar na calha, contando com a sua compaixão e solidariedade.

As relações amorosas terão dias felizes no final do mês, em que a partilha de bons momentos será abundante. O convívio com os mais novos ou com artes de algum tipo são também formas de expressão dos aspetos em relevo.

Aquário

Aquário. Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 30 de janeiro

A resposta do mundo à sua pessoa trará esclarecimento sobre os passos a dar no próximo caminho. Haverá a necessidade de se manter confiante em si, respeitando decisões externas, e mantendo a calma, de forma a adequar a sua resposta e a trazer o melhor às suas relações com o mundo externo. Esta energia relacional aplica-se tanto à intimidade, como à vida profissional. Serão tempos decisivos para perceber que tipo de parceria irá ter lugar. No amor, atrações muito fortes têm tudo para acontecer por altura da segunda semana do mês.

O mês de junho traz a necessidade de optar pela estabilidade nas suas escolhas, se elas forem o reflexo do trabalho na sua autoestima, na sua autossuficiência e na capacidade de resiliência. A capacidade de fazer escolhas que realcem a sua criatividade e saúde mental e emocional está enfatizada. É tempo de optar por curar medos.

Profissionalmente, parece haver uma consolidação de iniciativas recentes trazendo fé e esperança no futuro.

2º decanato - 31 de janeiro a 9 de fevereiro

O mês de junho tem influências astrais que apontam para a possibilidade de harmonia, liberdade e êxtase, mesmo que sinta alguma ansiedade, há uma excitação que acaba por superar alguns sentimentos mais contraditórios, nomeadamente por altura da lua cheia em Sagitário, a 4.

Na segunda quinzena os astros estão fortes e a trazer intensidade nas suas trocas com o mundo exterior, muita faísca com o outro, atrações muitos fortes têm tudo para acontecer, assim como partilha de alegria. Há uma energia jovial no ar. Prestando atenção ao facto de que estas energias terem um outro lado, o de grande reatividade. Na interação com os outros será de grande importância manter a calma na discórdia, ou na eventualidade de surgirem questões inesperadas.

A lua nova em Gémeos, a 18, traz interações surpresa! Uma viagem instantânea, um jantar especial, algo inesperado tem tudo para acontecer. Neste período estão realçadas experiências artísticas, musicais, desde que sejam imaginativas - há muito a acontecer. A segunda quinzena será ideal para férias, o divertimento está garantido.

3º decanato - 10 a 17 de fevereiro

O ambiente familiar traz algumas contradições no início do mês. As suas necessidades emocionais ou as de alguém próximo de si têm tudo para agitar o barco, havendo a urgência de algum recolhimento e paz. A tendência estará presente na primeira semana, significando que irá desanuviar, posteriormente.

A segunda quinzena será caracterizada por uma sensação de bem-estar. Talvez venha aí alguma viagem, num espírito de férias e até mesmo uma experiência original traga o melhor de si à superfície.

A lua nova a 18, no signo de Gémeos, iluminará o seu espírito, trazendo um ciclo de diversidade de ideias e experiências à sua volta. Este ciclo será de apontar a mira à inventividade no mundo e de aplicar as suas forças criativas de uma forma útil à comunidade, que pode representar um desafio.