Horóscopo de maio. Gémeos, Balança, Aquário

Gémeos

Gémeos. Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de maio

Muitos parabéns, Gémeos de maio! O mundo aprecia a vossa curiosidade e vontade de saber mais e mais. O vosso sentido de humor e capacidade comunicativa.

O mês começa com algum desejo de intimidade nas relações, mas a empatia parece faltar e até algumas dificuldades comunicativas poderão surgir. Como vai estar com espírito de viagens e de andar a passear não se vai centrar muito naquilo que podem representar para si amuos e birras. No entanto, pode fugir, mas não se pode esconder. A vida está mesmo a pôr o desafio da emotividade no seu caminho, para aprender a lidar com esse campo. Será muito útil partir para a descoberta de formas de autoconhecimento, como por exemplo hipnoterapia, ou outras formas de aceder ao subconsciente.

Está num novo ciclo de exercer a sua autoridade. Se for mãe ou pai, irá encontrar formas diferentes de educar. Os astros apontam também para a relação com os próprios pais ou mães que nesta fase estarão em destaque.

2º decanato - 31 a 9 de junho

Se faz anos no último dia do mês de maio ainda está de parabéns neste mês. Os astros concederam-lhe perspicácia, inteligência e capacidade de comunicação. Muitos parabéns.

Há um grito de liberdade a vir de dentro de si, no entanto, as suas ideias e a direção que lhes quer dar não estão a ser completamente compreendidas e isso cria alguma crise no seu sentido de propósito, assim como frustração. É preciso que assuma a responsabilidade do que quer fazer e daquela que é a sua forma individual de fazer as coisas. O mesmo se aplica à vida amorosa, ou seja, tem o desafio de aprender a expressar o que é para si viver a dois.

Está prestes a terminar um ciclo e então já tem alguns planos para o futuro. O eclipse lunar em Escorpião no dia 5 irá trazer à consciência alguns dos detalhes a ter em conta para essas mudanças. Tenha atenção ao que surge nesse dia. Entre 12 e 17 de maio está sob a influência da sorte nas suas ações, por isso arrisque. No final do mês haverá sinais de consolidação das ideias e de projetos.

3ª decanato - 10 a 20 de junho

O início do mês será marcado por uma sensação de pouca clareza mental e algum cansaço. Precisará de mais descanso e de tempo de reflexão. Quanto mais tempo passar em casa, no seu espaço e com dedicação às suas coisas, mais clareza terá.

A lua nova em Touro, a 19, será a ideal para pôr em ação os seus planos e ideias. Aí terá maior disposição e clareza para a ação. A 24 sentirá que tem mais perspicácia e poder que nunca, e se tiver de lutar por algo existirá energia para isso. Aproveite que agora vê com confiança os seus objetivos para ter uma ação precisa e metódica.

Nos últimos dias do mês, provavelmente terá de lidar com assuntos burocráticos ou formalidades que lhe colocarão alguns obstáculos, não desista. Faça o que tem a fazer.

Balança

Balança. Foto: Bastian

1º decanato - 23 de setembro a 1 de outubro

A procura de equilíbrio nas suas relações mais diversas parece marcar o tom dos primeiros dias do mês. Deve-se a uma reflexão profunda sobre as motivações inerentes de cada pessoa, com quem interage e qual é o lugar de cada um, de acordo com as suas diferenças. A sua empatia servirá de motivação a que cada um dê, de facto, o seu melhor. Na lua nova em Touro, a 19, será chamada/o a estabelecer pontes entre diversas formas de ver. Será uma tarefa árdua, mas se se focar, vai conseguir.

Financeiramente, "alguém poderá querer comer do seu arroz". Estabeleça as suas prioridades financeiras, de acordo com as suas necessidades e estabeleça limites na relação com os outros.

Nas suas relações mais íntimas, aquilo de que precisa necessita de ser expresso. A pessoa com quem se relaciona não vai adivinhar as suas necessidades. O eclipse lunar em Escorpião a 5 tem tudo para trazer emoções das entranhas à superfície. A última semana do mês será aquela em que vai sentir maior vitalidade e vontade de expansão.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

Os astros apontam para preocupações financeiras no início do mês, mas que já vêm de trás. Mais para o final da primeira quinzena terá mais otimismo no que diz respeito à carteira.

Nas que é relativo à saúde, apesar das melhorias está com níveis de energia baixos. Tomar vitaminas ou estimulantes para o cérebro será uma possibilidade. O eclipse lunar em Escorpião a 5, trará alguma clareza sobre as razões para se sentir como se sente e por causa desse reconhecimento sentir-se-á mais pronta à ação.

Na lua nova em Touro, a 19, os astros indicam que é altura de começar um ciclo em que sai da zona de conforto e vai ao mundo mostrar quem é. É tempo de arriscar. Nos últimos dez dias do mês terá mais energia e sentir-se-á mais capaz, mais inteligente e com maior criatividade.

3º decanato – 12 a 22 de outubro

Neste início de mês, é possível que sinta forças internas que minam as suas ações no mundo. Este sentimento de impotência irá estar presente na relação com os pais, por exemplo, ou com figuras que representem autoridade no mundo profissional. A ideia é que passe por uma reflexão em como se ajustar ao que lhe é pedido. A sensação será desagradável, mas estará ao serviço de algo maior.

O eclipse lunar a 5, no signo de Escorpião, trará energias emocionais fortes, nomeadamente nas relações íntimas. De repente, dará por si mais emocional do que é costume e terá de acalmar a reatividade. Passar algum tempo a sós será o antídoto perfeito para perceber que necessidades emocionais estão aí para serem atendidas. A lua nova em Touro, a 19 trará maior equilíbrio e paz, por ser possível expressar aquilo de que precisa, de forma menos intensa.

Será um mês em que passar tempo de qualidade, a fazer algo de que realmente gosta, será de grande importância. Precisa desse casulo onde reconquista a sua essência e vitalidade.

Aquário

Aquário. Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 30 de janeiro

Alguns sonhos que plantou há uns meses estão agora a florir e a ter consequências inesperadas e positivas! Há, no entanto, forças inconscientes, padrões emocionais a puxarem para o passado e a tornar difícil a evolução. O eclipse lunar em Escorpião, a 5, irá tornar claro alguns dos compromissos que tem de ter consigo e com os outros de forma a passar para a fase a seguir.

A lua nova em Touro, a 19, irá dar início a uma fase teste nos seus relacionamentos, de forma a ser capaz de integrar a sua inteligência no mundo, e de levar a sua inventividade e criatividade ao mundo, sendo capaz de se relacionar com os outros como igual. Até ao final do mês, essa capacidade de confiar em si, e ao mesmo tempo nos outros num equilíbrio positivo, irá ser determinante.

Financeiramente, a altura é a de reconhecer a importância de ter os valores corretos na gestão das suas finanças. Alcançar uma capacidade elevada de autossuficiência será importante no ciclo de vida que está agora a começar. Treine bem essa capacidade.

2º decanato - 31 de janeiro a 9 de fevereiro

Viagens fora da caixa parecem estar no seu destino, este mês. Algo que sai mesmo fora do convencional e que poderá ser inspirador para quem está à sua volta! Não sendo uma viagem, será uma experiência diferente ou até mesmo uma atitude que deixe os outros de boca aberta.

Depois de um período de autodescoberta sente-se, agora, com maior liberdade e vontade de seguir os seus instintos. Nas relações mais íntimas, o eclipse lunar em Escorpião, a 5, trará sensibilidades à superfície relativamente ao que significa estar num compromisso a dois. Situações do passado precisarão de ser esclarecidas.

A segunda quinzena será mais tranquila. Toda a sua atenção está em descobrir diferentes estilos de vida que se adaptem a si. Dietas diferentes ou novas atividades físicas estão nas diferentes possibilidades.

3º decanato - 10 a 17 de fevereiro

O início do mês promete leveza e divertimento, assim como um espírito de novas possibilidades em aberto. Sente que quer dar mais estabilidade a ideias que pôs em ação.

No amor, a segunda semana poderá trazer algumas sensibilidades nas conversas a dois. Emocionalmente a sensação será de algum bloqueio e desconforto, tendo mesmo fatores psicossomático associados. Será uma boa oportunidade para pôr em palavras o que sente e até ao final do mês fazer um trabalho intensivo na comunicação das suas necessidades emocionais a quem de direito.

Este mês trata-se de uma boa altura para passar tempo com as amizades das quais tem estado mais distante. Fazer aqueles telefonemas. Não se isole!