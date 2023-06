Vénus prepara-se para ficar retrógrado e afetar os nossos relacionamentos amorosos

A 19 de junho, Vénus começa a desacelerar no céu e a 23 de julho estaciona, para depois ficar retrógrado, ficando assim até 4 de setembro, e saindo de Leão a 9 de outubro, quando entrar em Virgem. Todos os signos de fogo sentirão a passagem de Vénus leonino assim como os três signos fixos: Aquário, Touro e Escorpião.

Os signos mais influenciados pela longa viagem de Vénus em Leão serão os segundos e terceiros decanatos de Leão, ou para quem tem muitos planetas nesses dois decanatos. O planeta Vénus, quando está neste signo, quer que o outro o ame e o considere especial, por isso, os próximos quatro meses terão implícito o desafio deste signo de se libertar dessa necessidade exagerada de atenção. Nas relações amorosas é altura de aprender a perceber aquilo de que o outro realmente precisa e de reconhecer que todos são especiais e que todos têm direito ao palco. Por outro lado, a necessidade exacerbada de aplausos terá tudo para atrair o choque de não ser visto, escutado ou notado, de forma a aprender a lição da valorização interna, no lugar da externa.

Andrea Pereira, astróloga. Foto: D.R

Para todos os signos de fogo, será uma altura em que os outros lhes apontam narcisismo excessivo, de forma a equilibrar esse sentido de estar sempre com o olhar do outro para medir as suas atitudes. Por outro lado, se o equilíbrio for encontrado, há condições para excelência na criatividade e verdadeira utilidade no mundo.

Para os segundos e terceiros decanatos de Aquário, a mensagem será muito de integração e cura, de forma a encontrar espaço para expressar o propósito de forma criativa e sem excessiva autovigilância, saber cooperar sem perder a sua expressão autêntica. No amor, estes aquarianos vão querer distinguir entre amizade e amor e encontrar o poder do coração.

Para os Touros do segundo e terceiro decanato tenderá a haver uma revisão de todos os seus investimentos, se realmente se alinham com a sua criatividade e se são verdadeiramente estimulantes. No amor, pessoas do passado tendem a surgir, para repensar dinâmicas do passado que ficaram por resolver. A relação interna tornar-se mais importante, a vida pode levar este signo a cultivar mesmo o amor próprio e a ter uma sexualidade sem tabus. No caso deste signo fixo do elemento Terra também há que repensar o narcisismo: "a minha maneira é a melhor e é melhor fazer sozinho para fazer como quero". As qualidades artísticas deste arquétipo têm tudo para se pronunciarem neste período.

Finalmente, para os Escorpiões do segundo e terceiro decanato a vida convidará a uma maior flexibilidade no que se refere aquilo que ama, a repensar a possessividade, e a aprender a pôr o foco na conexão interna. Relações do passado tendem a surgir para trazer objetividade sobre padrões emocionais relacionados com a necessidade de ver a sua criatividade reconhecida.

Para todos os signos, no geral, Vénus retrógrado vai trazer a necessidade de revisão das relações amorosas. Vai fazer-nos refletir sobre essa procura de amor fora de nós. Vénus retrógrado é famoso por trazer amores do passado para uma renegociação do amor que é dado e recebido. Por um lado, o convite é o de sermos mais independentes e por outro o de cultivar uma relação especial connosco para atrair a relação especial fora de nós. Com o Vénus retrógrado e em Leão, essa relação que temos connosco próprios torna-se basilar e por isso será um tema principal nos próximos quatro meses: somos nós que temos de nos amar, que temos de nos apoiar e considerar especiais. Criar espaço na nossa vida para expressar o nosso coração e sermos casa para o nosso mundo emocional.