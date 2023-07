Horóscopo. Todas as previsões astrológicas para julho

Vénus fica retrógrado a 23 de julho, mas já está dentro do circuito que vai percorrer três vezes (começou a 19 de junho e vai durar até 7 de outubro) alguns dos aspetos que vai repetir são a quadratura ao Úrano e ao Júpiter, trígono ao NN: ao longo destes meses queremos deixar claro o que é mesmo importante para nós e o que nos faz sentir aptos e criativos no mundo. É claro que isto vai afetar as nossas vidas afetivas e profissionais… (Ver mais informações no vídeo do mês passado sobre Vénus R). A lua cheia a 3, no signo de Capricórnio vai captar essa energia relacional e como o Sol está em conjunção ao Mercúrio no signo de Caranguejo, conversas sobre emoções estão em cima da mesa.

Destaque também para a lua nova em Caranguejo, a 17 de julho. No mesmo dia, o eixo nodal da lua muda de Escorpião-Touro para Balança-Carneiro, onde fica até 12 de janeiro de 2025. Temos trabalho a fazer no que diz respeito à coragem emocional para sermos quem somos no mundo. Este mês haverá um vídeo só sobre isso, sendo o tema tão relevante.

O que nos vai mesmo dar trabalho este mês vai ser o planeta Marte! Entra em Virgem a 10 de julho, orientando-nos para estar em cima de todos os pormenores e detalhes, para cuidarmos da nossa dieta, exercício e bem-estar e as arrumações que temos de fazer. Para além deste lado mais mundano, Marte em virgem pede-nos para sermos honestos emocionalmente em vez de hiper-racionalizarmos o que sentimos, havendo por isso uma tendência de sermos picuinhas e implicarmos com a mais pequena coisa. Marte vai fazer uma oposição a Saturno que estará mais intensa entre 19 de julho e 22 de julho, o que nos deixará suscetíveis a muita responsabilidade e trabalho, medida de forças com figuras de autoridade ou nas nossas relações e sentirmos que o mundo exige demais do que aquilo que conseguimos aguentar. Esta influência pede-nos para vermos o quadro maior e sermos compassivos em vez de cruéis. Saturno pode querer reprimir o Marte, enchendo-o de culpa pela sua instintividade natural e o Marte tem tudo para sentir raiva e hiper-racionalizar essa raiva, enchendo-se de frustração. O equilíbrio passa por sermos capazes de uma autoridade compassiva no mundo, será um momento em que a nossa capacidade de ação de adequa ao que o mundo pede de nós e sermos mesmo capazes de enorme sacrifício e dedicação altruísta, alcançando sonhos. Virgens, Peixes, Sagitários e Gémeos do primeiro decanato são os que vão ter mais noção desta influência assim como quem, no mapa astral, tem planetas nesta posição.

Já com o Sol em Leão desde 23 de julho, Vénus Retrógrado fará uma conjunção ao Mercúrio no mesmo signo, de 27 a 28 de julho, em trígono ao nódo norte da lua, trazendo sentimentos amenos e expressão afetiva e criativa nos últimos dias do mês. Altura ideal para sermos poéticos e declararmos o nosso amor a alguém. Por esta altura o Marte já estará a aproximar-se de um trígono ao Júpiter em Touro, trazendo o conforto do elemento terra, de aproveitar os prazeres da vida, e ter oportunidades de um prazeroso descanso.

Mantra para este mês de julho

Eu respeito as minhas necessidades e assumo as responsabilidades do caminho que escolho.