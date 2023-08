Previsões astrológicas. O que cada signo pode esperar em setembro

Vénus fica direto a 4 de setembro, a 12 graus de Leão, mesmo no dia em que Júpiter fica retrógrado em Touro. Vénus em Leão trouxe um vento de mudança na relação connosco próprios e Júpiter vai continuar essa missão, aprofundando mais o questionamento da nossa vida material, dos nossos recursos e da nossa relação com a terra. Se calhar, algumas pessoas começam a pensar seriamente em arranjar um pedaço de terra para plantar os seus legumes, frutas e ervas aromáticas. Fica retrógrado em conjunção à lua trazendo muita carga emocional a esta paragem de Júpiter nos céus.



Questões materiais e financeiras tornam-se ainda mais importantes e, em termos financeiros, algo ao nível global poderá acontecer! O trígono de Mercúrio faz com que esta seja uma fase excecional em termos criativos e intuitivos. Fica retrógrado até ao dia 31 de dezembro.

A 15, na lua nova em Virgem, Mercúrio fica direto trazendo alívio às mentes cansadas, às tecnologias azaradas e às falhas de comunicação. Será um dia ideal para se juntar a novos grupos com interesses partilhados ou estar com os amigos devido ao trígono com Úrano.

A 18, o Sol em Virgem faz uma oposição a Neptuno enquanto aplica a um trígono a Plutão, trazendo a possibilidade de dar energia aos nossos sonhos e de sermos criativos no mundo. No amor esta pode ser uma energia romântica, mas também pode trazer excessivas expectativas em relação a nós e aos outros e alguma desilusão. O equilíbrio entre sonho e realidade é o ideal.

Na lua cheia em Carneiro, a 29, Marte, o regente deste signo, aplica a uma conjunção ao nódo sul em Balança. Será uma lua explosiva, em que a sensação de estarmos a perder o controlo tem tudo para ter lugar. Será um dia para não optar por discussões e manter a calma. No caso de se encontrar no meio de uma situação de discussão ou violência, saia desse lugar.

Mantra para o mês da reentré: eu alinho o meu propósito de vida com o momento presente e curo as forças do meu inconsciente.