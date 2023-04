Horóscopo abril: Carneiro, Leão e Sagitário

Carneiro

Carneiro. Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 31 de março

Na primeira quinzena algumas questões familiares vão exigir a sua ação, mesmo que isso envolva ter de ceder na sua liberdade e individualidade. Serão tempos emocionais e terá de pôr em prática reações mais ponderadas do que imediatas. Talvez veja que determinadas questões emocionais precisam mesmo de uma resolução.

Financeiramente, as necessidades começam a fazer-se sentir, com dificuldades em passar à ação e conseguir ter mais rendimentos, causando tensão. Terá de pensar em passos mais pequenos no imediato e alimentar sonhos maiores. Essa atitude tem tudo para fazer a diferença, com muita reflexão incluída.

Nas relações íntimas há medo de cair em padrões do passado onde se perderam as estribeiras. Saiba reconhecer os padrões inconscientes que levaram a essas situações e ponha em prática novos valores nas relações. Neste campo haverá reflexão e chegada a compromissos. O eclipse solar no seu signo, a 20, pode revelar sinais para novos caminhos na área.

2º decanato - 1 a 10 de abril

Este é o seu mês de aniversário! Parabéns pelo seu sentido de missão e pela vontade de descoberta daquilo que é único e especial em si. Tem tudo para assumir a liderança quando consegue perceber o poder do compromisso com aquilo que é realmente importante para a sua essência.

Tem havido a tendência para ter mais consciência sobre aquilo que em si e nos outros precisa de cura, seja ao nível físico ou emocional. A lua cheia a 6, em Balança, irá trazer a exposição de factos, situações e emoções em que o lado mais humano e vulnerável se revela. Ganham revelo aspetos ligados à descoberta de talentos na área da cura.

Financeiramente, demasiadas despesas levam a um cortar das suas asas para diferentes experiências que queria ter e que agora terá de medir e refletir. Esse tenderá a ser um dos temas deste mês, causando alguma frustração. Na vida amorosa, novos inícios serão reconsiderados. No final do mês, no ambiente do lar, algo muito novo o/a fará trazer alguma saída da rotina, mas também alguma agitação.

3º decanato - 11 a 20 de abril

Muitos parabéns Carneiro! O mundo só tem a ganhar com o seu magnetismo natural, vontade de liberdade total. Continue no seu caminho de autodescoberta constante e dê asas ao seu sentimento de ser especial de alguma maneira.

O seu decanato é um dos decanatos do mês de abril, pois tantos eventos astrológicos acontecem perto do seu Sol. É o caso do eclipse solar que terá lugar a 20. Um dia para ter em atenção, pois será como um portal de transformação da sua vida. Um novo início inesperado.

Tanto no amor como na vida profissional, as tendências são muito positivas. O caminho para o sucesso está à sua frente, basta que aceite o compromisso e se foque. Não tenha medo de errar e oiça o que os outros têm para lhe dizer. A lua cheia, a 6, no signo de Balança, será um desses dias em que conversas farão a diferença.

Leão

Leão. Foto: Bastian

1º decanato - 23 a 31 de julho

Para os leões do primeiro decanato isto não está nada fácil. As relações amorosas tendem a passar por alguma crise em que um dos elementos da relação tem muito poder e parece rebelar-se, estar noutra dimensão. Por isso mesmo, a necessidade de uma reavaliação da relação torna-se evidente, trazendo alguma crise de segurança pessoal.

Profissionalmente, a realidade parece escapar-lhe das mãos. A comparação entre a sua identidade e aquilo que a vida lhe está a colocar no prato está a gerar uma crise: o que sou e o que não sou, aonde posso e não posso chegar. A sensação de limites é necessária para metamorfosear o seu plano de vida e ajustá-lo à realidade. A consciência das suas limitações é importante para que possa transformá-las.

Este será um mês em que conversas importantes acontecerão, ora na área afetiva como na área financeira. Nas suas relações, pessoas muito fora da caixa tenderão a mostrar-lhe outras perspetivas, o que será por um lado uma aragem positiva mas, por outro, algumas situações de profundo desacordo poderão acontecer. O eclipse solar a 20, no signo de Carneiro, tem tudo para dar início a um novo capítulo que embora represente alguma insegurança é o melhor para a sua evolução.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

Vivem-se tempos de recuperação emocional e física. Parece que a luta pela libertação do passado começa a ter os seus resultados mais positivos. O tema da cura está vivo, seja em si, seja à sua volta e nos que lhe são próximos.

As relações tendem a ter alguma harmonia, desde que os princípios de liberdade e espaço individual sejam respeitados. A lua cheia a 6, em Balança, criará um ambiente propício ao convívio, troca de partilhas e emoções. Algumas dessas conversas terão o condão de aliviar a alma.

O seu lado infantil tem tudo para estar bem ativo neste mês. Poderá ser expresso na descoberta da sua criatividade ou literalmente junto de crianças, entrando nos seus jogos e conversando com elas. No caso de estar nesse caminho de tentar ter filhos esta será uma fase propensa a consegui-lo. Financeiramente haverá muita reflexão sobre como aplicar melhor os seus recursos. Este tema poderá gerar alguma conversas difíceis.

3º decanato - 12 a 22 de agosto

Continua a medir sonhos e realidade como quem vai à compra de um sofá e leva a fita métrica para ver se cabe na sala. Continue a optar por processos de ajustamento ao que é possível no momento. Desde que dê o seu melhor é o que importa. No entanto, ao nível profissional, esta será uma fase de sucesso.



O eclipse solar em Carneiro, a 20, vai trazer-lhe novas possibilidades! Uma sensação inesperada de novo começo será bem-vinda. Os últimos dez dias do mês serão bastante positivos para as relações afetivas e mesmo a vida profissional será alvo de reconhecimento. Os astros estão a sorrir para si.

Na última semana do mês estão favorecidas as novas ideias, a gestação de novos projetos. Se há vontade de filhos, esta pode ser uma boa fase para tentar.

Sagitário

Sagitário. Foto: Bastian

1º decanato - 22 de novembro a 1 de dezembro

Começa o mês com menos energia do que queria e as razões têm tendência a ser emocionais. Conte com alguma falta de clareza relativamente aos seus desejos e a possibilidade de concretização exatamente como queria. Conflitos entre a segurança emocional e o seu natural espírito de expansão adivinham-se. Para si, quase sempre, a resposta é alinhar-se com a natureza e verdade. Melhor espírito a partir da segunda semana.

Profissionalmente os astros apontam para uma fase de adaptação necessária. Depois da fluidez e prosperidade chega o momento de perceber o que está em falta e que pode ser melhorado. Trata-se de uma fase em que procura ver com maior clareza que sonhos quer criar, com outro tipo de maturidade, no espírito de mudança de capítulo.

No amor, relações que parecem estar a germinar exigem de si uma maior autoestima e confiança, assim como independência emocional, enquanto o que procura é estabilidade e durabilidade. A lua cheia em Balança, a 6, irá trazer conversas que podem vir a ser esclarecedoras. Lembre-se de dizer ao que vem e passe das palavras à ação. A segunda semana será marcada por necessidades de expressão e diversão acentuadas. O eclipse solar a 20 trará visão dos bloqueios que tem para novos inícios no presente.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

O mês começa numa leve harmonia e descontração. Nas águas mais profundas as correntes tendem a ser mais intensas, a sua alma quer mudar de fase, mas tem dificuldade em passar à ação. É uma energia muito interna que por um lado quer a segurança do que já conhece, e que por outro quer largar tudo. Dê pequenos passos em relação a esse futuro ideal. Pouco, que já é muito.

Tudo o que é natureza, não químico, holístico e espiritual estará no seu foco. O despertar para outras realidades mais sensíveis faz com que queira perceber a cura e as suas diferentes possibilidades. Financeiramente continua a sentir a necessidade de ajustamento à realidade que tem apresentado alguns imprevistos.

A lua cheia a 6, em Balança, despertará a sua natural vontade de convívio, conversas e estímulos. No seu ambiente, cuidado com as pessoas de ideias muito fixas e tendência a discussões. Tente detetar discussões que não valem a pena para não as alimentar, tendência que durará até ao final do mês. Ponha as suas ideias em prática.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

Não há como não sentir um forte alívio depois dos últimos meses! No entanto, as suas relações podem mostrar algum desconforto, nomeadamente durante a lua cheia, a 6, em Balança e as questões financeiras ou de autoestima podem estar no centro da questão.

Os astros apontam para uma fase de algum descontentamento quanto ao ser-se humano. Olha para si e sente que podia fazer mais. Lembre-se que a perfeição é um ideal apenas, somos todos humanos e a evoluir. Faça exercício físico e deixe a natureza trazer-lhe o equilíbrio que precisa.

Na segunda quinzena a página vira e há uma mudança de tom. Novas possibilidades surgem e há potencial para o sucesso na intimidade e na vida profissional. A 20, tenha atenção ao eclipse solar em Carneiro, pois este irá ajudar ao tal virar da página, o vento vai mudar de direção.