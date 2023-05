Horóscopo de junho: Carneiro, Leão, Sagitário

Carneiro

Carneiro. Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 31 de março

Este mês tem tudo para ser rico em ideias brilhantes, seja para apostar num passeio alternativo às férias habituais, seja para começar um novo negócio ou garantir uma nova forma de gerar recursos. A primeira semana é marcada por essa energia e vitalidade para criar coisas novas.

No amor estará expressiva/o e de coração aberto. A intimidade tem tudo para fluir e acontecer de forma espontânea. No caso de não haver ninguém no horizonte, será uma altura de imensa criatividade e de expansão no mundo. Os astros apontam para boas vibrações no amor, mas conte também com alguns padrões emocionais do passado a baterem à porta para serem processados, purificados, metamorfoseados.

Profissionalmente, o tempo é de novas ideias, mas haverá alguma tensão relacionada com o sentido prático das mesmas. Com o esforço adequado a excelência pode ser alcançada. Nos últimos dias do mês receberá desafios para o seu crescimento, seja na área da família, seja em casa - relativamente às questões mais estruturais - ou seja para ganhar maturidade emocional e explicar as suas motivações e intenções.

2º decanato - 1 a 10 de abril

A lua cheia em Sagitário, a 4, tem tudo para trazer expansão às suas relações. A vontade é a de celebrar a vida com sentido de humor e autenticidade. Está com entusiasmo e alegria de viver. A intimidade será explorada com intensidade e vontade. A segunda quinzena será boa para o amor, prevê-se um brilhozinho nos olhos.

A quebrar um pouco o humor, as conversas sobre finanças poderão ser enervantes, talvez porque a sua inteligência financeira não esteja a ser a que gostaria que fosse, criando alguma frustração. O poder criativo deste decanato está em alta e por isso são possíveis ideias fora da caixa para ganhar mão sobre o destino financeiro.

Atenção à lua nova em Gémeos, a 19, a trazer ideias criativas e cheias de ação para novos inícios na sua vida.

3º decanato - 11 a 19 de abril

No início do mês há espaço para sentir alguma frustração na sua capacidade de expressão, podendo ter reações que os outros não entendem e dificuldade em explicar as suas intenções e motivações, principalmente no ambiente mais íntimo e familiar. A lua cheia, em Sagitário, a 4, tende a fazer com que escolha o caminho mais difícil para expressar o que precisa nas suas relações. Diga o que quer com palavras que os outros percebam e não tente que os outros adivinhem.

Na vida profissional e familiar, os astros apontam para uma procura muito grande de clareza. Ter muita coisa em mãos criará circunstâncias em que se dão passos em falta e por isso será necessário algum cuidado. A lua nova em Gémeos, a 18, trará à tona algumas dessas questões menos claras, para que um novo ciclo tenha início.

O final do mês tem tudo para ser mais enérgico e expansivo! No amor as vibrações estão positivas assim como o seu estado de espírito, que estará orientado para a festa.

Leão

Leão. Foto: Bastian

1º decanato - 23 a 31 de julho

A sua capacidade inventiva está num ponto alto e as possibilidades de aplicação dessa capacidade são inúmeras: bricolage, decoração, rodear-se dos mais novos, no trabalho e artisticamente. Pode dar-se o caso de estar à procura de algo que traga um caminho para a prosperidade e maior capacidade financeira e sentir que este é uma momento chave para o fazer mudando o seu destino.

Nas relações românticas, o amor está intenso e tanto se pode expressar como apaixonado como também pode haver algum caldo entornado por diferenças essenciais de valores e de noção de caminho a percorrer. Na existência de filhos, os valores educacionais serão uma questão forte este mês, sobrerudo se tiver filhos. Há, também, uma vontade muito forte de se tornar mais autossuficiente.

Financeiramente, os gastos poderão ser avultados na primeira quinzena do mês. O mundo tem coisas de que precisa e há uma necessidade grande de investimento. Profissionalmente, tem tudo para ser um momento em que fica no centro das atenções, em destaque, e por isso mesmo há condições para reconhecimento e valorização.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

Este mês será de muita energia e de um sentimento de autoestima elevado, que se refletirá nas relações com os outros. A lua cheia em Sagitário, a 4, ser-lhe-á bastante benéfica, sentindo nas suas relações vivacidade, harmonia e boa disposição.

A segunda quinzena do mês será repleta de emoções do coração, seja em família, seja em relação de intimidade, seja de forma criativa: há uma energia reinante de querer aproveitar a vida ao máximo. Cuidado apenas com o estar tão centrada/o em si: poderá descurar outros que estejam com outras necessidades ou emoções.

Também andarão no ar questões relacionadas com beleza, decoração e sentido estético, sobretudo na última semana do mês - talvez seja uma fase de mudanças do espaço onde vive.

3º decanato - 12 a 22 de agosto

O mês começa com um ambiente familiar e acolhedor e com muita vontade de não fazer nada! De estar no conforto e simplesmente apreciar a vida. O ideal será mesmo marcar férias. Neste tipo de ambiente, a criatividade anda à solta e as conversas são bem dispostas e criativas.

A lua nova em Gémeos, a 18, traz o início da implantação de novas ideias no seu ambiente familiar, que têm tudo para durar no tempo e por isso virem acompanhadas de entusiasmo e determinação.

O amor e os seus projetos no mundo estarão em foco nos últimos dias do mês. Como jogar pelas regras e fazer as coisas de forma empenhada, inspirada, mas com humildade suficiente para haver um ajustamento e um aperfeiçoamento do que há para dar ao mundo. Nas relações amorosas há um esforço para atingir a perfeição, que tem de ser feito para que tudo resulte.

Sagitário

Sagitário. Foto: Bastian

1º decanato - 22 de novembro a 1 de dezembro

A vontade é a de expandir os horizontes, fazer mudanças, mas sente uma estabilidade, uma rotina que parece limitar-lhe os movimentos, mas que por outro lado lhe oferece segurança financeira. Há trabalho a fazer no momento para construir a estrutura que lhe permitirá voar no futuro: alcance a mestria no que faz através da resiliência.

Está presente uma consciência de passagem de fase na vida, um sentido de maturidade que chega com novas responsabilidades, mas que gera alguma crise de aprendizagem desse novo papel no mundo.

Nas relações, há uma vivência espontânea e "faíscas" que lhe estão a agradar. Nesse campo há expansão e partilha a acontecerem. A lua cheia a 4, no seu signo, proporcionará um dia de bom convívio e até de alguma intensidade amorosa. Emocionalmente, nos últimos dias do mês a expressão emocional estará bloqueada. Treine a capacidade de expressar as necessidades emocionais.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

O início do mês é marcado por troca de ideias, encontros, acertar de agulhas em relações, porém a comunicação do que é importante para si tem tudo para estar um pouco enferrujada, por isso treine essa capacidade, alcançando a mestria da mesma.

Profissionalmente, trata-se de um momento para rever pressupostos sobre aquilo que tem para oferecer ao mundo, gerando alguma frustração, pois há uma reflexão necessária a ter lugar. Pequenos passos em frente são melhores do que nada. Na lua cheia, a 4, há acordos que têm tudo para se consolidar, havendo a necessidade de conciliar esforços com metas comuns.

A partir do final da primeira quinzena há um espírito aventureiro que se ativa, ideal para férias e para gozar a vida! A segunda quinzena será a melhor para os afetos, havendo atração, boa disposição e sentido de humor. A lua nova a 18, em Gémeos, tem tudo para marcar um ciclo de otimismo e fé.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

Questões familiares parecem agitar as águas emocionais, sendo difícil conversar de forma a que todos falem a mesma língua, gerando confusão e falhas de entendimento mútuo. Escutar é importante, sem interrupções. A 18, na lua nova em Gémeos, haverá condições para tudo se pôr em cima da mesa e iniciar um novo ciclo.

Profissionalmente, é tempo de usar a criatividade e insistir em usar os seus talentos para criar formas de rendimentos. Mesmo que sinta que é difícil e que dá muito trabalho, insista e não desista. É através do esforço repetido que se ganha mestria - lembre-se disso.

Nos últimos dias do mês, o humor começa a mudar e há um espírito de alegria e jovialidade que começa a surgir, anunciando um melhor ambiente nas relações. Os astros apontam para vontade de viajar e de gozar a vida.