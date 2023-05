Horóscopo maio: Caranguejo, Escorpião, Peixes

Caranguejo

Caranguejo. Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de junho

No início do mês, o facto de estar em maior recolhimento vai permitir maior perspicácia no entender das suas necessidades neste momento. Alguma clareza tenderá a surgir e permitir um maior autoconhecimento, que vai acabar por ser positivo no contexto relacional.

Apesar da estabilidade na profissão, alguns imprevistos financeiros têm surgido de forma a forçar revisão da forma como lida com os seus recursos. A crise acontece dentro de si, com dificuldade de expressão, o que torna difícil passar à ação e mudar a sua situação, mas pequenos esforços farão a diferença. A partir do dia 19, na lua nova em Touro, novas possibilidades estarão em cima da mesa.

No ambiente familiar as emoções estão a falar alto! Ou porque há uma genuína partilha e convívio e, de momento, essa união oferece suporte, ou porque alguém está a precisar de muita atenção, conforto e carinho e sente que terá de partir de si todo esse apoio. Os astros também apontam para eventos que tendem a provocar grande reação emocional, de forma que haja a possibilidade de expressar o que vai no mais fundo de si. Entre 12 e 17, haverá espaço para o romantismo e a expressão dos sentimentos. Artisticamente ou esteticamente tem tudo para sentir inspiração.

2º decanato – 1 a 10 de julho

Este é um mês que começa por ser confortável em termos profissionais e emocionais. O espírito é mais de recolhimentos e de reflexão, o que se revelará positivo para o seu crescimento interior. O eclipse lunar a 5 no signo de Escorpião tenderá a trazer clareza sobre a sua vida amorosa e reforçar os seus sentimentos.

No início da primeira quinzena há a possibilidade de querer sair da rotina e de fazer algo especial, seja uma receita nova, um novo restaurante ou um diferente corte de cabelo. Há um aroma de novidade no ar. A segunda quinzena terá também espaço para viagens. Na lua nova em Touro, a 19, tenderá a estar mais irritadiça(o), por isso cuidado com a reatividade.

No que diz respeito às finanças, os astros apontam para boas notícias na segunda metade do mês. Algo que queira vender terá os interessados que gostaria de ter ou outro tipo de sorte.

3º decanato – 11 a 22 de julho

A sua criatividade está nos píncaros, apesar de os amigos acharem que está mais virada(o) para dentro. Sente-se com faíscas criativas! A primeira semana do mês trará muita vitalidade para estes caranguejos, e mesmo a vida amorosa e sexual estão privilegiadas!

O eclipse lunar, a 5, em Escorpião, tenderá a trazer à luz do dia alguma revolução emocional. É preciso cuidado para que não seja explosiva. Emoções que não foram expressas podem saltar da boca para fora sem medir consequências.

Na vida profissional terá de ser você a avançar com ideias nunca vistas. Tente, também, não se queixar de que os outros fazem tudo sempre da mesma maneira, o pulo tem de ser seu. Está a experimentar um novo sentimento de liberdade que tem tudo para trazer novas experiências na vida. No final do mês, a diversão espera por si.

Escorpião

Escorpião. Foto: Bastian

1º decanato - 23 de outubro a 1 de novembro

Este mês tem tudo para ser de muita mudança, havendo movimentos internos em direção a uma forte evolução na sua vida, no que diz respeito ao seu sentimento de propósito no mundo e às suas relações íntimas. Há uma escolha de valores a ser feita, o que tem tudo para significar uma discussão em casal sobre o que partilham no caminho a dois. A vontade é de evolução, mas a tendência para ficarem na mesma é tão forte que poderá atrair algo que obrigue à mudança. O dia do eclipse lunar no seu signo, no dia 5, será de confronto com essas emoções que não têm sido expressas ou que não têm sido ouvidas. De repente, uma perda de orientação e de sentido poderá acontecer.

A partir de 7, toda uma estrutura emocional estará a seu lado, com apoio e união inspiradora. Conversas de reflexão sobre questões financeiras estão na calha, assim como de limites nas relações interpessoais, lugares onde a estagnação é sentida. Também se preveem assinaturas de papéis, chegadas a acordos e até questões entre diferentes culturas podem estar presentes.

A lua nova a 19, no signo de Touro, trará à superfície algumas das questões financeiras que lhe dão uma sensação de limite, no momento. Esta tenderá a ser uma fase tensa e, por isso, será necessário que se rodeie do melhor ambiente para si. Evite discussões e pense que a presente crise é precisa para uma mudança necessária. Não terá de ser tudo tão intenso, haverá lugar para receber dos outros algo que possa ser verdadeiramente valioso para si e que trará grandes mudanças na sua vida. Se viajar, certifique-se de quem tudo em ordem.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

Os astros apontam para um início de semana com conversas muito importantes. Questões que vão durar todo o mês até se resolverem por completo. Essas conversas terão desde conteúdos intelectuais a outros de grande profundidade emocional, de forma a descortinar padrões psicológicos nas suas relações.

O eclipse lunar irá acontecer no seu signo e decanato, a 5 de maio, trazendo a si profundas mudanças no campo das relações e na sua visão de si mesmo(a). A lua nova em Touro irá marcar uma altura de prazeres em casa e no seu espaço íntimo.

Nas questões de saúde, começa a ver melhorias na sua vitalidade e no seu físico. Será uma boa altura para fazer exercício físico na natureza, acompanhada de pessoas que partilham os mesmos interesses. Utilizar suplementos que reforcem o seu sistema será uma boa ideia.

3º decanato - 12 a 21 de novembro

Na primeira semana do mês terá uma tendência de bloqueio na sua expressão, tendo de fazer um esforço para estabelecer relações, escrever e realizar todo o tipo de comunicação. Será boa ideia passar mais tempo em descanso. Terá necessidade de repor energias e cuidar de si.

O eclipse solar em Escorpião, a 5, na lua cheia, trará uma força interna grande e provavelmente sentirá de novo uma capacidade de expressar o que sente e uma maior abertura emocional ao mundo. A lua nova em Touro tenderá a acordar questões relacionais, partilhas íntimas e intensas que precisam de ser vividas.

A última semana será vivida com enorme expressão emocional e numa vivência da intimidade com muita empatia. Adivinha-se tempo perto do mar.

Peixes

Peixes. Foto: Bastian

1º decanato - 18 a 29 de fevereiro

O início do mês é marcado pelas relações familiares a necessitarem de equilíbrios e ajustamentos e, como tal, poderá ter de ceder em algumas das suas vontades em prol do todo familiar. Comunicação é importante.

A sua autoimagem está em transformação no que se refere à relação com os outros. Está num processo de crescimento e maturidade, o que faz com que assuma mais responsabilidade e comando sobre a própria vida e até sobre a dos outros.

Profissionalmente há condições para a formalização de alguma situação relativamente nova, na qual ainda tem pouca experiência, mas possui grande interesse. Essa confirmação tenderá a acontecer por altura do eclipse lunar em Touro a 5.

No amor, tem tudo para ter um final de quinzena em cheio, com um brilho nos olhos e na alma. As estrelas ditam que estará perto do elemento água. Na saúde, atenção ao final do mês pois a vitalidade tenderá a ser atingida por algo externo.

2º decanato - 1 a 10 de março

Os astros apontam para um sentimento de frescura perante a vida e com muita vontade de descanso. Apesar de a sua vontade ser essa, à sua volta, o estímulo das suas relações é para a atividade e para resolver todo o tipo de situações, fazendo com que as energias entrem em discordância. A lua cheia a 5, no sigo de Escorpião e com eclipse lunar, trará à superfície esse tipo de conflito.

No amor, a lua nova em Touro, a 19, trará energias favoráveis ao gozar dos prazeres. A vontade de criar um ambiente perfeito vai ser grande, e vai-se dar ao trabalho. Estará com muita vontade de conversar sobre os seus sonhos e planos para os próximos tempos, assim como abordar alguns dos obstáculos que sente ter pelo caminho. Essas conversas têm tudo para ser terapêuticas.

Será um mês indicado para férias. O descanso e a reflexão são algumas das necessidades deste decanato.

3º decanato - 11 a 19 de março

O mês começa com muitos assuntos e demasiados pormenores a ter em conta. Isso terá um efeito de saturação da mente. Ao mesmo tempo, conta com uma energia emocional explosiva com imensas possibilidades de expressão física e emocional, principalmente a partir do eclipse lunar em Escorpião a 5.

Financeiramente, há perspetivas promissoras, começando um novo ciclo por altura da lua nova a 19, no signo de Touro. No amor, as influências astrais apontam para condições propícias à intimidade e, nesse contexto, a energia tem tudo para ser intensa.

A vida subconsciente parece estar ativa. Tome nota de sonhos e trabalhe com esse seu lado, pois os resultados serão positivos. Peixes, regido por Neptuno, está muito aberto à vida psíquica e esta é uma boa fase para explorar todo esse mundo.