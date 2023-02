Horóscopo março: Caranguejo, Escorpião e Peixes

Caranguejo

Caranguejo. Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de junho

A sua capacidade de sonhar está aumentada e parece que as ideias estão a borbulhar. Ponha tudo no papel e não as deixe fugir! Espírito prático é necessário juntamente com a sua capacidade de imaginação.

Financeiramente, está à procura de criar uma estrutura, mas há comportamentos que têm de mudar e sente que é difícil adotar uma nova postura. Dois passos à frente e um atrás é o espírito do momento, aprenda a lidar com a frustração e aumente a capacidade de resiliência.

A vida em família e o ambiente de casa estão pronunciados neste mês. Há a vontade de tornar o seu espaço o mais confortável possível. A expressão dos afetos em família está em evidência.

2º decanato – 1 a 10 de julho

Começa o mês num espírito de adaptação a novos ambientes, está a aperceber-se das regras, dos costumes e a perceber o seu papel no meio de tudo. Na segunda quinzena estará muito mais confortável.

Nas relações íntimas há a tentativa de começar novos caminhos na sua relação, pôr em prática as conversas tidas e as necessidades expressas. Trata-se de um momento de trazer cura às relações.

A saúde é um ponto importante no momento, é necessário pôr em prática novos hábitos e por isso alguma disciplina será imprescindível para pôr em andamento o que é novo e transformá-lo em rotina.

3º decanato – 11 a 22 de julho

É tempo de abrir as asas e voar! Está numa fase de sonhar e procurar o seu caminho. É uma altura de cultivar a fé e a capacidade de luta e resiliência. Em termos profissionais irá trabalhar as suas capacidades de comunicação, a ajustá-las aos desafios do momento. Ao mesmo tempo que sente uma expansão do seu mundo, há também um friozinho na barriga, alguma insegurança. Trabalhe a autoconfiança.

Nos seus relacionamentos íntimos há atração e vontade de seguir o instinto, mas ao mesmo tempo há uma noção que quer ter novos valores nas suas relações. É tempo de levar a cura àquilo que sente que precisa de mudar.

No final da segunda quinzena há boas energias no ar! Elogios, palavras de força, um "sim" que vem do mundo relativamente aos seus desejos. Tem tudo para ter um mês centrado no seu bem-estar e na conquista do que sente que é importante para si.

Escorpião

Escorpião. Foto: Bastian

1º decanato - 23 de outubro a 1 de novembro

O mês começa com muita atividade profissional e com vontade de fazer tudo bem, fazer boa figura e mostrar competência. Sente que está a conquistar autoridade na sua área. Há a tendência a ter medo de falhar, mas lembre-se que os erros são importantes para a aprendizagem, tenha calma.

No amor, passos importantes podem ser dados como passar para a próxima fase, viver juntos, ter filhos. É altura de sonhar em conjunto! A lua nova em Carneiro, a 21, tem tudo para marcar esse novo início ou essa nova tomada de decisão. Trata-se de uma fase de conversas importantes.

A família assumirá um papel de destaque este mês. Estar em casa, com os seus, terá outro gosto e mais importância. Lar doce lar é o mote da última semana do mês! A vontade de estar em ambientes acolhedores e protetores é forte.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

O foco está nas suas necessidades mais importantes. A vontade de começar novos caminhos é grande e por isso precisa de fazer ajustamentos na sua vida que não quer que sejam adiados. Há resiliência e força perante obstáculos.

Em questões de saúde está com vontade de se fortalecer. Precisa de estar mesmo no seu melhor para cumprir os objetivos a que se propõe e é possível que este mês seja marcado por gestos fortes relativamente à sua saúde e vitalidade. A lua cheia a 7, no signo de Virgem, terá as condições para que algumas dessas novas práticas possam ser assimiladas para a sua rotina.

Nas suas relações parece que os valores não estão em consonância. Será necessário acertar agulhas no que concerne ao que está correto e ao que não está correto. O processo pode se desgastante por haver um sentido de crítica inerente a tudo. Faça cedências. Nas amizades, tem tudo para conhecer pessoas que trarão novas visões formas de estar.

3º decanato - 12 a 21 de novembro

Está no meio de um processo de maturidade que tem tudo para ser incomodativo porque traz com ele o peso da responsabilidade e de perceber que tudo está em constante mudança.

No que diz respeito à sua saúde, sente pouca capacidade de mobilidade, a vitalidade não está nos picos. Ajuste-se às suas capacidades no momento e faça um plano de melhoramento das suas rotinas. Verá melhorias a partir da segunda quinzena e na última semana uma libertação de uma vibração que tem estado presente nos últimos meses.

Nas relações íntimas uma sensação de bloqueio persiste. Falar sobre o que precisa terá muita utilidade, de forma a conseguir quebrar um certo congelamento. O mês de março será um mês de cura. Onde precisa de fazer a sua cura? Reflita e meta mãos à obra.

Peixes

Peixes. Foto: Bastian

1º decanato - 18 a 29 de fevereiro

Há mesmo um sentimento de novo capítulo nesta fase da sua vida. O mês começa com muitas comunicação e diferentes coisas a tratar. Só lhe apetece fazer coisas novas e sair da rotina. É possível que pegue na mochila e vá viajar, quase sem destino.

Trata-se também de um período de reflexão sobre quem é e o que quer, e o que significa ter a idade que tem no mundo em que vive e quais as metas no momento. Por isso, há vontade de sonhar e de construir estruturas que segurem o sonho.

A última semana do mês será muito importante para alguns dos desejos que tem cultivado, pois será uma semana de concretização que poderá ser a sós, em família ou a dois.

2º decanato - 1 a 10 de março

Muitos parabéns! Hoje é dia de se congratular por ser o mais sensível e compassivo dos signos, o capaz de ser o maior sonhador e de ser grande em tudo o que desafia a sua capacidade de imaginar.

Está numa fase em que precisa de muita liberdade para experimentar diferentes possibilidades na sua vida! Faça-o sem muitas expectativas e pelo prazer de fazer, pois é assim que se descobre aquilo de que precisamos num novo capítulo.

A lua cheia a 7, no signo de Virgem, será muito importante para as suas relações. Quem está lá para si, mostrar-lhe-á. Na vida profissional, a lua cheia poderá trazer a oportunidade de mostrar o que vale.

A última semana do mês será importante para si. Se está a fazer algum tipo de terapia ou tratamento começará agora a ver os seus efeitos e tem tudo para sentir otimismo e determinação.

3º decanato - 11 a 19 de março

Muitos parabéns ao signo mais sonhador e compassivo do zodíaco! Capaz de imaginar e projetar, mas também de tornar os sonhos em realidade, para si o céu é o limite. Os últimos meses têm sido uma odisseia de conquistas e de algumas quedas, está neste momento na última volta desta competição.

Nas suas relações, de todos os tipos, vai precisar de paciência e muita clareza. Os sentimentos competitivos tendem a ser fortes, cuidado com lesões desportivas. Tente ter espaço para o cultivo de clareza e paz.

A lua nova 21, no signo de Carneiro, trará a possibilidade de ter um novo início. Provavelmente vai querer tirar férias, descansar, pois os últimos meses têm sido fortes. Mesmo nos últimos dias do mês, as amizades representarão uma lufada de ar fresco, diversão e alegria.