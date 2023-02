Horóscopo março: Carneiro, Leão e Sagitário

Carneiro

Carneiro. Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 31 de março

Parabéns, Carneiro! É o mês para celebrar tudo o que torna especial este signo: a sua independência e sentimento de propósito especial no mundo. Há sempre algo de novo para descobrir nele e para descobrir sobre nós próprias/os, por isso aproveite mais este ano para explorar novas qualidades e expressões.

Nas relações íntimas, fantasmas do passado tenderão a assombrá-la/o. Situações mal resolvidas, emoções não expressas podem trazer algum bloqueio de forma que seja resolvido para que haja condições para avançar.

A partir da segunda semana do mês algo novo terá espaço para emergir no campo da vida material e será marcado por uma certa excitação e originalidade. A entrada na primavera, por sua vez, vai ser marcada por uma boa disposição e energia. As comunicações estão privilegiadas. A lua nova no seu signo, a 21, irá ser poderosa para si, visto que qualquer tipo de situação que envolva negociações ou algum tipo de apresentação ou comunicação começará um novo ciclo importante para si. Na última semana do mês alguma nova atividade ou relação tem tudo para gerar insegurança devido ao fator "desconhecido".

2º decanato - 1 a 10 de abril

Este mês tem tudo para ser tremendamente importante para si. Profissionalmente, o início do mês pode representar algum tipo de crise, nomeadamente no que se refere a contratos ou formalização de decisões. Por outro lado, os astros apontam para a descoberta de talentos, alguns até podem ter uma qualidade psíquica ou filosófica.

Quanto à vida amorosa, existem condições para que o ambiente amoroso seja de cura, resolução de problemas ou até de envolvimento com alguém que pode estar ligado à terapia de alguma maneira.

Em questões de saúde, se tem enfrentado algum problema, esta será uma fase de tratamentos e de melhoramento. Há a possibilidade de viagens que farão um bem estrondoso à alma. A 7, na lua cheia em Virgem, estará com tendência a sentir-se picuinhas, aproveite a energia para limpezas!

3º decanato - 11 a 20 de abril

Há sinais astrológicos de algum stress no início do mês devido a um ciclo que quer fechar e tem dificuldades em fazê-lo. Dois passinhos em frente e um atrás é a coreografia para lidar com o momento. Na lua cheia tenderá a comparar-se muito aos outros, faça-o de forma a perceber o que é único e especial em si.

Profissionalmente, os primeiros dias do mês serão indicados para fechar negociações, para ter conversas importantes ou para mostrar as suas ideias a alguém que faça a diferença. Para alguns elementos deste decanato a última semana do mês trará mudanças significativas.

A fechar a primeira quinzena e a estender-se pela segunda, os astros apontam para mal entendidos nas relações pessoais, trazendo insegurança e confusão de sentimentos. Não será uma boa altura para ter clareza, por isso conversas importantes deverão ser adiadas. Altura para considerações sobre a imperfeição humana. Será bom ter calma e não explodir!

Leão

Leão. Foto: Bastian

1º decanato - 23 a 31 de julho

A sensação será de crise na esfera profissional devido a situações para as quais não se sente completamente à vontade. Um esforço de adaptação será por isso importante assim como fazer a pergunta "o que é esperado de mim?" ou "qual a melhor direção a tomar ou atitude a ter?".

Há grandes transformações a ocorrer na sua vida, trata-se de uma revolução, por isso agarre-se à cadeira, ponha o cinto de segurança e prepare-se para a alta velocidade. Esta libertação irá acontecer na área profissional e amorosa. Nestas áreas, é uma altura de decisões importantes. A qualidade dos aspetos em causa faz com seja uma fase em que necessita de ter em conta o poder de pessoas ou de circunstâncias à sua volta. Ao sentir oposição aos seus desejos pare, escute e olhe. Reconheça o poder da situação em causa, valide também o seu próprio poder pessoal e siga aquela que é a sua intuição e vontade de viver a sua vida à sua maneira.

No início da segunda quinzena a vida amorosa e financeira têm tudo para apresentar-se como desafios. Altura de respirar fundo e de ouvir as necessidades da pessoa com quem se relaciona. A lua nova a 21, no signo de Carneiro, marcará um novo início, uma nova esperança.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

Em alguma área da sua vida sentirá que precisa de fazer ajustamentos por achar que lhe faltam meios ou qualidades para gerir determinada situação da vida pessoa ou profissional. Ajuda fazer a pergunta de como deverá agir ou comportar-se de forma a perceber o que é esperado de si. Para os leões, esta sensação tenderá a ser bastante desconfortável. De qualquer forma, esta será uma fase de sucesso para si em termos profissionais.

No amor, esta parece ser uma fase de grande cura, de recuperar de uma energia favorável aos sentimentos positivos. Será uma fase de reconstrução de conversas frutíferas. Nos últimos dias do mês as amizades estarão no centro das suas atenções, talvez alguma em especial precise do seu cuidado.

Em questões de saúde esta poderá ser uma fase decisiva. Se estiver a passar por um período de melhoramento pessoal, os astros apontam para resultados expressivos. Esta fase tem tudo para trazer revolução ao nível dos valores que orientam a sua vida.

3º decanato - 12 a 22 de agosto

É um mês em que as obrigações tendem a ser muitas. Papelada e tomada de decisões estão na ordem do dia e haverá vontade de escapar a responsabilidades, mas não é aconselhável. Por outro lado, há a possibilidade de levar ao mundo muitos dos seus talentos, de dar forma às suas ideias, e, apesar de ser trabalhoso, será também razão de orgulho.

No amor, as relações exigem trabalho e atenção. Terá de dar o seu melhor na forma como expressa o que quer da relação e na originalidade de a manter. Siga o seu ritmo e invista em viver as suas relações ao seu estilo. Se não se sentir acompanhada/o, o esforço dará lugar a desilusão.

Na segunda quinzena haverá um sentimento de concretização no ar. Apesar de à sua volta o entusiasmo não estar nos níveis mais elevados, será capaz de grande alcance se se concentrar nos seus desejos e objetivos. A lua nova a 21, em Carneiro, tem tudo para criar um ambiente de concentração e planificação das suas metas.

Sagitário

Sagitário. Foto: Bastian

1º decanato - 22 de novembro a 1 de dezembro

Trata-se de um tempo de organização e de questionamento sobre que estruturas quer realmente na sua vida, o que corresponde à verdade do que quer alcançar nesta fase. Por isso mesmo, os astros indicam uma saída da zona de conforto necessária à criação de novas circunstâncias, seja na vida profissional, seja na vida amorosa.

As relações familiares tendem a apresentar desafios neste momento, provocando a necessidade de maior sensibilidade da sua parte, assim como uma disponibilidade emocional diferente do que a que tem tido. No amor, a promessa de estabilidade parece estar distante. No final do mês, questões com a casa tendem a dar preocupações.

A partir de 21, na lua nova em Carneiro, há condições para novos e entusiasmantes começos. Algo que acende a faísca de novas perspetivas e dá fogo à vontade de viver. Viagens inesperadas tendem a representar desafios. Se viajar, faça-o de forma prevenida. Diferenças culturais podem dar dor de cabeça.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

Os astros indicam uma fase de transição para uma fase que se quer mais ajustada aos seus desejos mais profundos. Como lá chegar representa um desafio e por isso há a necessidade de mãos à obra.

No amor, há uma influência astral muito positiva, havendo condições para uma relação em que antigas feridas se curam e onde a comunicação assume uma grande relevância. No final do mês, amigos virão pedir conselhos e auxílio.

Na profissão, se trabalha em áreas ligadas à saúde e ao bem-estar tem tudo para alcançar sucesso e visibilidade. Na verdade, esta é uma fase em que os seus talentos se podem revelar, lembre-se, porém, de que é apenas um ser humano e permita-se ao erro: há alguma forma melhor de se aprender? A lua cheia a 7, no signo de Virgem, terá tendência a trazer conversas importantes e decisivas na área da carreira.

Financeiramente, as despesas estão a ser um empecilho à poupança e por isso a tendência é a de os nervos ficarem um pouco à flor da pele. Ajuste-se à qualidade dos tempos em que vivemos no final do mês faça uma avaliação das suas necessidades reais.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

Novos estudos e novas experiências profissionais estão no seu caminho e parece ser algo que faz disparar a sua criatividade e curiosidade. A sua motivação, no entanto, terá tendência a oscilar, por colocar demasiadas expetativas na questão do seu propósito no mundo e até nas suas relações afetivas.

De 12 a 17, cuidado com o assumir de certezas sobre o que quer que seja, pois pressupostos que considera serem "a verdade" terão tudo para cair por terra e às vezes não basta ter razão. Cuidado com a forma como se expressa, os trânsitos são de alguma exaltação. No entanto, se "andar pela sombra" com descrição e humildade poderá ser um tempo de concretização.

A lua nova em Carneiro, a 21, irá trazer-lhe maior capacidade de expressão e sentirá que o passado ficou resolvido.