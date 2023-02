Horóscopo março: Touro, Virgem e Capricórnio

Touro

Touro. Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 30 de abril

Esta fase tem tudo para ser de afirmação de alguns dos seus talentos no mundo, assim como de relações e de decisões a dois, nomeadamente em relação a filhos. Financeiramente há lugar para sorte, por isso está numa boa fase para investimentos ou até para comprar o bilhete da lotaria. No entanto, tenderá a sentir que questões do passado estão por resolver ou finalizar, dando-lhe uma certa sensação de frustração. Seja paciente e encare essas situações com perseverança. A lua cheia em Virgem, a 7, será um bom dia para conversas que levam a esclarecimentos necessários.

Os astros apontam para momentos decisivos nas relações íntimas. Mudar de capítulo parece ser o único caminho, seja esse capítulo uma nova etapa da relação seja uma crise que se apresenta na mudança de valores que têm orientado a mesma. A segunda quinzena tem tudo para ser positiva nos afetos e em questões relativas a sentido de estética.

A lua nova a 21, no signo de Carneiro, trará confirmações importantes na área profissional.

2º decanato - 1 a 10 de maio

Algumas sementes que pôs na terra começam agora a mostrar-se à superfície e há otimismo no ar. Mesmo no amor, parece que as coisas começam a ganhar forma.

Este mês terá também um grande impacto nas suas amizades. Ao que parece os seus amigos vão estar muito ao seu redor e a querer ouvir as suas ideias e opiniões sobre o que é partilhado. Atenção à lua nova em Carneiro a 21, a sua paciência para com algumas pessoas não estará elevada e frustrações acumuladas podem resultar em discussão. Aproveite este dia para gastar energia no ginásio.

Profissionalmente, os astros indicam sucesso e criatividade no caminho. Esteja com atenção a ideias fora da caixa pois há razões para acreditar que serão bem recebidas. Financeiramente, a última semana será de extravagâncias, ao que tudo indica.

3º decanato – 11 a 20 de maio

Um sentimento de cansaço levará a questionamento sobre o estado de saúde. Há a necessidade de ir fundo na sua relação interna e com o seu corpo. Mudanças importantes estão em curso e mais e mais quererá ter saúde e vitalidade.

Este tenderá a ser um mês em que começa a ver um fim à vista. Um enorme ciclo a fechar e isso traduz-se em calma e paz, mas também alguma incerteza. Um sentimento de esperança pode ocupar esse espaço onde o novo irá nascer.

Profissionalmente, dará cartas na área da inovação e criatividade. No amor, algum romantismo será acordado.

Virgem

Virgem. Foto: Bastian

1º decanato - 23 de agosto a 1 de setembro

A primeira semana será ocupada por variados temas em resolução. Andará de um lado para o outro a fazer isto e aquilo, de variedade não se pode queixar. Como é habitual, a responsabilidade nos ombros pode levar a alguns sintomas físicos de exaustão, cansaço ou ansiedade. Não exija tanto de si, tenha mais tolerância.

Financeiramente, os astros apontam para decisões corretas relativamente a investimentos e poupanças. Há sinais de algum tipo de entrada de dinheiro ou de vir a receber bens em seu nome.

Nas suas relações, a segunda quinzena poderá revelar-se como uma surpresa. Uma prenda, um jantar, uma viagem, uma declaração, qualquer coisa de que não estava à espera! Será bom para quebrar a rotina, visto que andará de cabeça virada para os pormenores do trabalho, principalmente na última semana do mês. Também nesta última semana, eventos familiares estarão em foco.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

Podemos dizer que esta se trata de uma fase de descoberta de novas facetas de si, através das relações com os outros. Há a possibilidade, inclusive, de se encontrar em situações completamente novas e, por isso, ter medo de por a pata na poça. Ajuste-se ao que é pedido de si, e não seja demasiado exigente. No caso de viajar, culturas diferentes serão causa de algum desconforto, veja se tomas as precauções necessárias.

Nas relações, as amizades estão enfatizadas. Pessoas que trazem ventos de originalidade e mudança são uma possibilidade. A lua cheia em Virgem a 16 será particularmente interessante para convívios.

Profissionalmente, haverá a tendência que para fazer sempre o mesmo. Trata-se da lição do momento, adaptar-se à cultura do sítio onde trabalha e seguir os procedimentos, apesar de ser fastidioso, por vezes.

No que diz respeito à saúde, trata-se de uma boa altura para exames de rotina.

3º decanato - 12 a 22 de setembro

A vida profissional apresenta sinais de crise que convidam a um ajustamento da sua vida para que se torne mais funcional, perante as circunstâncias. Já houve bastante reflexão e possivelmente este será o mês em que toma uma decisão. É necessário sentido de realismo e perceber que é normal que o ideal não exista neste momento. A lua cheia a 7 no seu signo tenderá a ser um ponto de partida para essas decisões.

Nas relações íntimas, entre 12 e 17, conversas tendem a trazer factos à superfície que desiludem ou que trazem confusão. Mantenha a fé de que tudo se irá resolver, pois nada dura para sempre e tudo se transforma. A última semana do mês será um alívio, relativamente aos temas emocionais.

Na saúde, tente evitar excessos na alimentação. É uma fase em que ganhará em cuidar de si, fazer exercício físico e proteger-se emocionalmente.

Capricórnio

Capricórnio. Foto: Bastian

1º - decanato 22 a 31 de dezembro

Os astros apontam para uma fase de construção de estruturas importantes na sua vida: um relacionamento que passa para uma nova etapa, uma casa em construção, novas decisões relativas à carreira, estão entre as diferentes hipóteses.

A partir de 25 questões relativas à família vêm para o plano da frente: novas ideias, decisões importantes podem ser faladas, discutidas e esclarecidas. A lua nova a 21, no signo de Carneiro, trará novos passos em casal.

Nas relações íntimas, maior vulnerabilidade será pedida por quem se relaciona consigo, mais espaço e atenção tendem a estar nas requisições. Em todos os níveis da sua vida, esta é uma fase de novas decisões, perspetivas e pontos de vista mesmo que financeiramente represente alguma insegurança.

2º decanato - 1 a 10 de janeiro

Os astros avisam para algum cuidado com exageros nas suas ações seja no campo profissional como afetivo. Há condições para gastar demais, exagerar nas suas expectativas e haver exagero na organização de algum tipo de celebração.

Nas atividades físicas tenha cuidado, havendo tendência para se por o pé no sítio errado. Na saúde em geral, esta é uma fase em que se aconselha alguma moderação e cuidado. A lua cheia em Virgem, a 7, será uma boa influência para remodelar o espaço onde vive ou trabalha, organizar detalhes ou fazer limpezas profundas.

Na vida amorosa, esta poderá ser uma fase de gestos grandiosos e grande excitação. No entanto, se houver algum tipo de reação explosiva, a influência astral pode orientar-se para alguma agressividade. Nos últimos dias do mês, as relações de amizade vão salvar os dias.

Em termos pessoais, o questionamento sobre o sentido da sua vida estará presente, havendo a possibilidade de querer fugir, libertar-se e começar do zero. No entanto, tenha cuidado com a imprudência.

3º decanato - 11 a 20 de janeiro

Este decanato é um dos signos do ano! Parece estar a entrar noutra dimensão e que tudo lhe foge ao controlo e este mês em especial terá condições para alguma transformação e crise decorrente da mesma. Um projeto que está a tentar ganhar forma há uns meses tem tendência a mostrar-se agora com maiores necessidades de ajustamento, mas a sua capacidade de resolução está também mais clara.

As suas relações afetivas tenderão a estar num momento de "prova dos nove" o que se pode revelar assustador, mas ao mesmo tempo necessário. Sente a necessidade de aprofundar os contactos e alcançar um novo sentido.

A última semana do mês terá uma maior leveza, alguns dos impedimentos terão sido mais esclarecidos e algumas decisões poderão ser faladas e delineadas.