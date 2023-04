Horóscopo abril. Estas são as previsões acerca do amor, do trabalho e da saúde

O mês de abril tem energias novas em ação e na nossa vida conseguiremos perceber os sinais de mudança e a libertação do passado - e isto deve-se ao Plutão e aos 0 graus de Aquário, que marca um espírito libertador e onde não estava desde 1777. Neste momento, e com o Marte em Caranguejo, o trabalho revolucionário começa no mundo emocional. O mês arranca com trígono do Marte ao recém-chegado Saturno em Peixes, construindo no céu um triângulo com o nódo sul da lua em Escorpião. Queremos estar perto da água, estamos sensíveis e intuitivos, mas pode-nos faltar clareza e objetividade.

A 6 de abril, a lua cheia em Balança com o Quíron em conjunção ao Sol oferece uma influência favorável para trabalhar relações, devido à sensibilidade e vulnerabilidade que se vai sentir na exposição ao outro. Balanças, Carneiros, Caranguejos e Capricornianos do segundo decanato irão sentir mais este efeito.

No mesmo dia em que o Sol entra em Touro, a 20, temos um eclipse solar total com a lua em Carneiro: indica que algo irá ser visto ou revelado, o que nos permite dar um passo em frente, dado que este tipo de eclipse está ligado ao nosso propósito de evolução a nível emocional. Quem tem planetas nos últimos graus de Carneiro e primeiros graus de Touro será muito afetado pelo fenómeno, assim como quem tem planetas nas fronteiras entre Balança/Escorpião, Caranguejo/Leão e Capricórnio/Aquário.



Entre 21 de abril e 15 de maio aconselha-se o acalmar da mente e a escuta da intuição. É um bom tempo para organizar coisas que temos procrastinado. Por estar em Touro, será uma época ideal para trabalhar na nossa autoestima e na capacidade de responder às nossas necessidades. É também altura de nos libertarmos dos lugares onde estamos estagnados. Touro também diz respeito às finanças, ou seja, vamos repensar a forma como gerimos os nossos recursos.



Mantra do mês: liberto-me do que já não me serve na minha realidade mental, emocional e física.

Veja o vídeo e descubra o que os astros têm reservado para cada signo ao pormenor: Carneiro, Leão e Sagitário; Virgem, Touro e Capricórnio; Gémeos, Balança e Aquário; Caranguejo, Escorpião e Peixes.