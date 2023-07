Horóscopo Agosto: Caranguejo, Escorpião e Peixes

Caranguejo

Caranguejo. Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de junho

Tempo em família está na ordem do dia. As emoções estão no ar e sentirá muita oscilação entre estados de alegria ou estados de fúria, tal como alguma necessidade de espaço para processar todas as emoções. Assim, uma oportunidade para estar a sós será o ideal para equilibrar todo o ambiente. Aproveitar o bom tempo para estar na natureza também será um bom antídoto para toda a energia que se gera em família.

Nas relações, questões do passado ressurgem e trazem alguma tensão interna ou frustração. A vontade é de mudança mas a ação para essa mudança não acontece e gera-se desconforto. Será necessário um esforço de ajustamento às circunstâncias e respirar fundo. A lua nova, a 16, no signo de Leão, trará uma maior motivação e energia para o dia-a-dia. Talvez descubra algo criativo que seja estimulante e que lhe dê um sentimento de propósito renovado.

Nos últimos dias do mês terá de fazer um esforço para expressar as suas necessidades ao outro, pois tenderá a querer que o outro esteja em sintonia consigo mesmo sem essa comunicação ter lugar. Na última lua cheia do mês, a 31, em Peixes, um compromisso importante irá transformar o seu caminho.

2º decanato – 1 a 10 de julho

São momentos de harmonia os do início de agosto. A sensação geral é de bem-estar e de prazer na vida. Está tudo como um mar calmo, sem ondas. Retirará prazer das pequenas coisas e até de pequenas organizações no seu ambiente.

O tempo é de organizar e refletir sobre os próximos capítulos, ver que inspirações tem para a próxima época, o que gostaria de mudar na sua vida e que experiências novas ter. Em vários campos da sua vida está tudo em aberto. Há novos caminhos a serem percorridos e deve manter uma mente de iniciante, experimentando diferentes possibilidades e abrindo-se ao erro pois só assim se consegue aprender quando estamos em territórios novos.

Igualmente no amor, a sensação é a de novas possibilidades mesmo que a relação já seja antiga. Há um olhar de mudança sobre o futuro mútuo e uma sensação de estarem prestes a iniciar uma nova fase.

3º decanato – 11 a 22 de julho

Emocionalmente está numa boa fase, sentido o suporte dos seus amigos e havendo um sentimento de descoberta em conjunto das experiências da vida.

Profissionalmente, há ainda uma pressão forte sobre si, pressão que está a aprender a gerir. Gostava de arranjar espaço para se dedicar mais a si, aos seus desejos, ao seu sentimento individual de direção, mas não é fácil. No trabalho ser-lhe-ão entregues tarefas muito minuciosas e conversas importantes terão tendência a acontecer. Na última semana do mês, o diabo esconde-se nos detalhes e a mente estará desconcentrada, muito cuidado.

Ao nível individual, será um mês de organização, dieta e reflexão. Os astros apontam para uma vontade de mudança da decoração em casa, de limpeza profundas para um sentimento de ordem interna e externa. Nas suas relações, está a treinar o afirmar o que sente e seguir o seu instinto em vez de ceder ao outro.

Escorpião

Escorpião. Foto: Bastian

1º decanato - 23 de outubro a 1 de novembro

O tempo passado em família tem tudo para trazer questões antigas à superfície. Temas a ser trabalhados e questões pessoais a serem partilhadas. Este tipo de partilha irá aprofundar a intimidade e fomentar o fortalecimento dos laços. No entanto, fica a advertência, se houver uma atitude defensiva da sua parte algum isolamento tenderá a acontecer e os traumas repetirem-se em vez de se curarem.

Experiências culturais e artísticas estarão na sua agenda de verão. Há vontade de estar onde a imaginação está. Nas relações, deseja alguém que esteja no mesmo espírito e terá impaciência perante pessoas muito críticas com a menor coisa.

A lua nova, a 16, no signo de Leão, tem tudo para trazer um enriquecimento à suas relações amorosas e não só. Laços antigos tendem a reatar-se e conversas do passado a animar os finais de dia. A última lua cheia do mês em Peixes, a 31, trará o início de algo novo na sua vida.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

Emocionalmente, não estará nos seus dias, no primeiro dia do mês, com a lua cheia em Aquário. Algum dilema trará os nervos em franja, por isso deverá ser um dia em que processa o seu mundo emocional e tem alguma paciência consigo própria/o.

Financeiramente, há golpes de sorte no caminho neste agosto! Bom mês para transações financeiras. Isto também se pode expressar em gostos e gastos desproporcionados. Por outro lado, a convivência no meio da natureza será uma boa maneira de passar o tempo.

Na primeira semana, se tem filhos, perceberá que estão numa mudança de fase, com novos desafios. Se não há a presença de filhos, o mesmo se notará num relacionamento, uma nova fase com novos elementos a vir à luz do dia. De qualquer forma, será um período rico para as relações, com substância e conteúdo, nada superficiais, como gosta.

A lua nova a 16, no signo de Leão, tem tudo para ser tremendamente criativa. Um ciclo de intensa expressão começará e com desafios inerentes a essa expressão: como aprender a conciliar valores diferentes, com humildade na relação com o mundo.

3º decanato - 12 a 21 de novembro

Prepare-se para a revolução na sua vida. Nos próximos dois anos, as suas relações vão trazer este desafio de ideias novas e às vezes de oposição, trazendo à superfície forças inconscientes que terá de enfrentar em prol da sua renovação. Será também uma fase intuitiva e de alguma forma genial. Emocionalmente, a melhor forma de lidar com determinadas pessoas na sua vida será estar consciente das suas necessidades e saber exprimi-las, respeitando o seu instinto, mas sabendo ter flexibilidade para receber dessas pessoas o bom que têm para si. Por outro lado, novas amizades trarão um vento de mudança que há muito estava a precisar.

A lua nova a 16, no signo de Leão, trará um ciclo intenso para a sua vida íntima. Medos antigos tendem a vir à superfície e a interferir com os seus relacionamentos. Será bom ter espaço para si, para processar o seu mundo emocional, e também um ombro amigo para dar objetividade e escuta. Acima de tudo, lembre-se que o verdadeiro amor é para consigo, e é consigo que se deve preocupar e a si que deve proteger e amar.

Financeiramente, a sua vida está em processo de metamorfose. A sua estrutura está a convidar a uma reavaliação e à inventividade.

Peixes

Peixes. Foto: Bastian

1º decanato - 18 a 29 de fevereiro

Este é um mês de muitas trocas, de muitos detalhes e de muita atenção necessária a pormenores e conversas. Está presente uma necessidade de muitas negociações, para se encontrar um meio termo em diferentes questões da sua vida, seja amorosa, seja profissional.

Continua a ser uma fase de muita responsabilidade nos ombros e de alguma pressão mas também de possibilidade de grandes conquistas no mundo, se for o caso de se aplicar e ter disciplina.

A última lua cheia do ano, mesmo no seu signo e decanato irá trazer-lhe um novo capítulo nos meandros das suas relações. Uma nova estrutura, uma nova forma de estar no mundo com um novo estatuto, um novo começo.

2º decanato - 1 a 10 de março

O início do mês terá um tom enérgico, combativo e competitivo. Por um lado, a vida profissional irá ser intensa, com muita estimulação mental e alta exigência, por outro haverá relacionamentos que serão extremamente exigentes com os seus comportamentos, exigindo de si uma perfeição impossível. Terá de impor alguns limites. Em equilíbrio, os trânsitos em questão têm tudo para trazer períodos de concretização de tarefas exigentes com sucesso e mestria.

Financeiramente, os astros sugerem um bom período, com perspetivas em aberto e algum otimismo. Profissionalmente, aguarde por decisões importantes na segunda semana do mês.

A segunda quinzena tem tudo para ser mais propícia, com sinais de maior descontração e descanso. No amor, esta é uma fase de trabalho na relação, de fazer ajustamentos às necessidades do outro, em prol de ambos.

3º decanato - 11 a 19 de março

No campo da vida amorosa parece haver ajustamentos a fazer. Estar em contacto com as suas necessidades, mas também contemplar um sentido de humildade de que, fundamentalmente, todos merecemos o mesmo olhar. A lua nova em Leão, a 16, trará alguém ao seu radar que terá as características de alguém muito mental e inteligente, mas também com tendência a complicar. O aspeto tem tudo para se expressar da forma inversa, ou seja, dar por si a ver-se como muito exigente e picuinhas.

A terceira semana do mês será dada a conversas importantes e decisivas, nomeadamente em questões profissionais. Haverá momentos de desilusão com o ser humano, onde refletirá sobre as expectativas que coloca nos outros. O momento astrológico refletir-se-á também com a existência de grandes sonhos em causa e por isso grandes conquistas.

No geral, este é um período de vivência de bons momentos no contacto com a natureza e na companhia de bons amigos. Em termos materiais tem tudo para se sentir bem.