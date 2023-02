Horóscopo março: Gémeos, Balança e Aquário

Gémeos

Gémeos. Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de maio

Pequenas maleitas tenderão a tirar alguma energia do dia-a-dia, daí ser importante reservar tempo para si e para assegurar que não descura o seu corpo e suas necessidades.

Em termos pessoais, terá tendência a sentir-se restringida na sua liberdade para iniciar novos desejos. Abandonar os hábitos antigos parece ser mais complicado do que pensava e isso gerar um comportamento mais tempestuoso.

A lua nova em Carneiro, a 21, representará o início do fim de algo a que se tem dedicado há muito tempo na sua vida. O espírito de liberdade chama por si, mas ao mesmo tempo há uma crise de vazio e de desconhecido, o que virá depois? Tenha fé.

No final do mês, pequenos passos farão toda a diferença na sua vida íntima e familiar. Uma nova rotina que queria implementar dará os seus resultados e ficará contente com isso.

2º decanato - 31 a 9 de junho

É tempo de escolher datas para finalizar alguns setores da sua vida. Sabe que quer mudar e está à procura da fórmula possível para essa mudança. Há uma energia positiva a influenciar as diferentes áreas da sua vida, por isso aquilo a que se propuser terá sucesso e será bem visto.

A saúde é, no momento, um campo delicado ao qual deverá prestar atenção: se tem tratado bem de si, irá sentir-se mesmo bem, porém se o oposto tiver acontecido pode ter algumas complicações. Trate de si.

A 7, na lua cheia em Virgem, é provável que procure um refúgio para descansar a mente de todo o burburinho. Se for capaz de o fazer tem tudo para ter uma lua cheia de revitalização e cura.

3ª decanato - 10 a 20 de junho

É altura de acordos escritos, novos inícios e estabelecimento de novas ideias no mundo. Pode-se destacar pela sua capacidade criativa e se trabalhar em áreas relacionadas com a saúde fará mesmo a diferença com os seus conhecimentos.

Apesar do sucesso, nada parece chegar, é capaz de sentir um certo peso e alguma falta de motivação. Faça exercício físico para se libertar. Por outro lado, há tendência a sentir um excesso de adrenalina e de haver muito que fazer, manifestando-se a necessidade de aprender a equilibrar a sua rotina. Cuidado com acidentes.

Entre 12 e 17 pode passar por situações de grande confusão, tanto na vida profissional como na vida afetiva. Faça o possível para passar algum tempo a sós e descanse o mais que puder para que possa ter clareza mental durante esta fase.

Balança

Balança. Foto: Bastian

1º decanato - 23 de setembro a 1 de outubro

As suas relações no trabalho estão a passar por algum tipo de crise, sente-se com um bloqueio e precisa de se ajustar ao que é pedido, apesar de isso lhe causar desconforto. Trata-se de um momento em que tem de dar a mão à palmatória. Nas relações íntimas há um grande desejo de intimidade e de conversas profundas, principalmente na última semana do mês.

Financeiramente queria estar melhor, mas compromissos levam-na/o a ter de atar os cordões à bolsa e ter contenção nos gastos. É necessária paciência neste campo.

Neste mês será visível a tensão a acumular-se em diferentes áreas da sua vida, de forma a originar uma mudança de rumo. Será mais claro a partir do final do mês que há um desejo profundo de regeneração ou mudança. A lua nova, a 21, em Carneiro, vai dar um rasgo de energia e motivação a este sentimento de desejo profundo de algo novo.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

Este será um mês de troca de ideias, de conversas importantes sobre cura na relação interna, que tem consigo, e na relação com os outros. Que necessidades tem descurado? Será um mês em que receberá dos outros, seja prendas, seja atenção, seja uma boa notícia. Em termos de saúde, se está a passar por algum processo, há possibilidade de avanços na cura.

É um mês em que a ideia de realismo quanto ao que pode alcançar em termos de propósito no mundo, será forte. A ideia será a de se ajustar àquilo que neste momento pode fazer consoante as necessidades do mundo à sua volta e, claro, as suas necessidades e o que tem para dar. Tem tudo para aproveitar novas oportunidades neste contexto e assinar novos contratos ou realizar transações de compra e venda.

Na primeira semana do mês a energia mental está nos picos! Muitas relações, muita genica e claro que pode ser também extenuante pela sua qualidade eletrizante. Aceite que a parte relacional faz parte do seu destino e aprenda a equilibrar com tempo a sós e de regeneração. As outras semanas do mês têm tudo para ser mais calmas.

3º decanato – 12 a 22 de outubro

O mês começa com muita energia e vitalidade! A sua capacidade de ação e concentração está muito forte. No final da segunda quinzena terá alguma tendência a estar mais cansada, talvez devido ao início do mês tão agitado. Alguma falta de clareza tem a potencialidade de criar falhas de comunicação com os outros.

Também nas relações pessoais haverá a tendência a alguma confusão e pouca clareza. Talvez seja necessária alguma capacidade de perceber o que é realmente importante para ser falado para que se tomem decisões relativas às necessidades dos envolvidos. As amizades tenderão a ser um balão de ar fresco na sua vida.

Na saúde, esta é uma fase delicada. Talvez a forma como se tem alimentado seja pouco adequada e haja a necessidade de cuidar desse aspeto da sua vida.

Aquário

Aquário. Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 30 de janeiro

Está no meio de uma encruzilhada e isso vai tornar-se mais visível neste mês. A direção a tomar não é clara e talvez a resposta venha dos acontecimentos na sua vida neste mês.

Uma das decisões mais importantes que pode tomar é procurar algum tipo de terapia que permita uma integração corpo-mente, assim como uma preciosa ajuda neste alinhamento com o que quer do fundo do coração. Todo o tipo de ações que estejam relacionadas com cura e crescimento pessoal são as mais indicadas para este mês. No final do mês haverá uma diminuição da energia vital, cuide de si.

As suas relações estão num momento de amadurecimento. É altura de assumir compromissos e dar forma às relações da sua vida e perceber que relações estão mesmo alinhadas com a sua verdade. Conversas muito importantes deverão acontecer por altura da lua nova, a 21, no signo de Carneiro.

2º decanato - 31 de janeiro a 9 de fevereiro

Uma aceleração interna tem levado à procura de cura, de maior paz. É necessário o entendimento das forças do inconsciente para se perceber as causas adjacentes à ansiedade. Esse entendimento é precioso.

O exercício físico terá tendência a ser um belo suporte à saúde mental e à boa disposição. Vencerá a negatividade através do foco em práticas físicas exigentes, assim como novos projetos que acendam uma faísca criativa. A lua cheia a 7, no signo de Virgem, terá a potencialidade para trazer um novo projeto, uma nova dieta, que atrairá concentração, foco e empenho.

Na vida afetiva, o capítulo é o de novas experiências e explorações. Há uma energia de entusiasmo e curiosidade. Há a possibilidade de atração de pessoas com visões filosóficas interessantes.

3º decanato - 10 a 17 de fevereiro

Logo no início do mês há condições para levar a cabo a escrita de documentos ou artigos, comunicações fundamentais ou importantes, assinatura de contratos ou a formalização de alguma situação da sua vida. Um grupo de pessoas pode envolver-se num projeto comum. Outro aspeto desta influência será a resposta positiva a algum tipo de candidatura que tenha sido feita.

As suas relações parecem exigir de si uma nova atitude que não será completamente intuitiva e que levará a algum tipo de crise. Tenha paciência.

A lua nova a 21, no signo de Carneiro, vai trazer uma nova aventura que vai tocar mesmo no cerne do seu entusiasmo. Esfregue as mãos e prepare-se para um novo desafio. Mesmo no final do mês, há a possibilidade de viagens.