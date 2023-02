Todas as previsões astrológicas para março

Alguns de nós têm a permissão para dizer: "aleluia, o mês de março chegou!" Depois de 7 meses com o planeta Marte no signo de Gémeos, finalmente vai entrar no signo de Caranguejo, trazendo alguma desaceleração mental e o foco para o mundo emocional e familiar. Marte em Caranguejo tem tudo para nos deixar mais lamechas e a querer ficar no conforto do lar, no conforto das relações, mas também reage quando esse conforto emocional não está lá como queremos exatamente, e esses podem ser os desafios. Mudanças no ambiente do lar tenderão a acontecer, até porque com o chegar da primavera a 20 de março as limpezas de mudança de ciclo a isso convidam.

Veja o vídeo e descubra o que os astros têm reservado para cada signo ao pormenor: Carneiro, Leão e Sagitário; Virgem, Touro e Capricórnio; Gémeos, Balança e Aquário; Caranguejo, Escorpião e Peixes.