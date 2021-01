Os melhores brunchs (e pequenos-almoços) para provar em Lisboa

1. O melhor desconto

Quem visitar o Zunzum Gastrobar, da chef Marlene Vieira, pode contar com muito mais do que um "pequeno-grande-almoço" com vista para o Tejo. A grande novidade, para além do menu rico em croissants, sumos naturais, panquecas ou bowls de frutas, é a proposta do restaurante para quem tomar a primeira refeição do dia aqui. Estes clientes poderão contar com 30% de desconto no take away de dois pratos de forno à sua escolha (de carne e de peixe), que podem muito bem resolver a questão do almoço e jantar para esse dia.

Zunzum Gastrobar Foto: D.R.

Onde? Edifício Norte, Doca do Jardim do Tabaco, Terminal de Cruzeiros de Lisboa, Lisboa. Quando? das 9h00 às 12h30 aos sábados, domingos e feriados. Preço? €22,90 por pessoa (crianças até aos 2 anos não pagam). Tel: 915 507 870



2. Ninguém fica de fora

Uma das paragens orientais de Lisboa oferece agora um brunch "à moda da Ásia". Falamos, pois, do restaurante pan-asiático Boa-Bao. São duas opções de menus fixos disponíveis: o non-veggie e o vegetariano, para que ninguém se sinta excluído. Aqui estão presentes alguns dos clássicos e best-sellers da cozinha. Comece com as chamuças com Chutney de Tamarino, siga pelos crepes Primavera, sem esquecer a sopa de Wontons (entre outras tantas iguarias, só lhe queremos dar um preview), terminando com um Dim Sums de chocolate belga. Uma viagem do paladar sem precedentes.

Boa-Bao Foto: D.R.

Onde? Largo Rafael Bordalo Pinheiro 30, 1200-369 Lisboa. Quando?das 11h30 às 13h00 aos sábados e domingos. Preço? €22 por pessoa. Tel. 91 902 30 30

3. Experiência Vínica

É no último piso da Pollux e pela mão do Chef Rui Rebelo que surge o brunch vínico do restaurante Terraço Editorial, pensado a partir de duas premissas: a simplicidade e a sofisticação. É que para além de uma carta com mais de 190 vinhos – sim, logo pela manhã – pode ter acesso aos melhores ingredientes nacionais, já que aqui se privilegia o trabalho dos pequenos produtores. Uma excelente forma de saborear o céu, ao mesmo tempo que ajuda a economia nacional. Nas opções à carta tem pão e bolos caseiros cozidos no próprio dia, croissants de salmão fresco, mas também torradas de queijo derretido, tostas de húmus de beterraba, abacate ou rosbife.

Terraço Editorial Foto: D.R.

Onde? Edifício da Pollux, Rua dos Fanqueiros, 276, Lisboa. Quando? das 10h às 13h00 aos sábados e domingos. Preço? entre €2 a €15 por pessoa. Tel. 91 202 78 76

4. Mente sã em corpo são



A promoção da saúde e do bem-estar são as causas maiores do restaurante Therapist, que se rege pelo conceito de que comida é terapia – inclusiva, consciente e natural, sempre. Aqui, previligiam-se produtos locais, sazonais e, de preferência, biológicos. O menu não é fixo, mas sim escolhido à carta e para o ajudar a decidir-se há quatro temas principais: Mind (um boost de antioxidantes para evitar o cansaço), Immunity (rico em anti-inflamatórios, para fortalecimento do sistema imunitário), Reset (com próbioticos para ajudar na digestão) ou Power (com reforço de proteínas para dar energia). Dentro de cada um, pode provar bruschettas, panquecas, bowls doces e sumos vitaminados. A sobremesa não é esquecida: bolinhas energéticas, muffins de laranja e cenoura e mousse de castanhas são algumas opções.

Therapist Foto: D.R.

Onde? R. Rodrigues de Faria, 103, Lisboa. Quando? De segunda a quarta das 9h30 às 21h e de quinta a domingo das 9h30 às 22h00. Preço? À carta. Tel. 91 364 89 93



5. Opções e mais opções

É o que se pode esperar do Cais da Pedra orientado pelo chef Henrique Sá Pessoa. São três menus fixos para escolher: o Clássico, o Cais da Pedra e o Benedict & Co. Todos diferentes, mas com muitos croissants, pães de cereais, queijos, compotas, iogurtes, panquecas, fruta ou ovos, entre outros. Está ainda incluída uma bebida fria e outra quente à escolha, para além do café.

Cais da Pedra Foto: Amuse Bouche

Onde? Armazem B, loja 9, Av. Infante Dom Henrique, Lisboa. Quando? Das 9h00 às 13h00 aos sábados, domingos e feriados Preço? Entre os €14,90 e os €18,90 por pessoa. Tel. 21 887 16 51

6. A vista mais bonita

Deliciar-se com um brunch cheio de cor e sabor num terraço com uma das vistas mais estonteantes da capital? É a proposta do restaurante Lumi Rooftop, no último piso do Hotel Lumiares, renovado recentemente em tons de terracota verde e amarelo. Perfeito para combinar com as cores do menu de brunch oferece: ovos cozinhados nas suas mais variadas formas, croissants, selecção de queijos e chartcutaria, tostas com abacate ou chilli e iogurte com mel. Outras opções incluem as sandwiches de salmão fumado, as panquecas de nutella e não faltam os sumos naturais ou smothies super vitaminados com fruta da época.

Lumi Rooftop Foto: Cat Laires

Onde? 5º andar do The Lumiares Hotel & Spa. Rua de São Pedro de Alcântara, 35, Lisboa. Quando? das 10h30 às 13h00 aos sábados, domingos e feriados. Preço? €18 por pessoa (com 50% de desconto para crianças até aos 12 anos). Tel. 21 116 02 10



7. Do Báltico para a mesa



O Saraiva's deixou o seu lado mais tradicional para abraçar um brunch muito internacional, uma refeição de inspiração sueca, pelas mãos do também sueco chef André Larsson. Uma ideia que começou associada ao Natal, mas que se estendeu também ao mês de janeiro. É um menu fixo composto por três momentos distintos, mas com várias opções à escolha: como uma inesperada sopa de cebola, seguida de uma tosta de almondegas com beterraba e pickles de pepino, terminando com um chocolate quente e com uma Mimosa, ou Bloody Mary se preferir, a acompanhar.

Saraiva's Foto: D.R.

Onde? Rua Engenheiro Canto Resende, 3, Lisboa Quando? Das 10h30 às 13h00 aos sábados e domingos. Preço? €14 por pessoa (o coktail é um extra €4,5). Contacto: 21 340 40 10