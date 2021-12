Wellness retreat. Como começar 2022 em pleno

Entre a Igreja de São Roque e o Miradouro de São Pedro de Alcântara, na rua Diário de Notícias, icónica no Bairro Alto, encontramos o The Lumiares Hotel & Spa. Um hotel de charme em plena zona antiga torna-se um mistério para os residentes e um oásis para os turistas. Mas é, afinal, pensado para todos os que se queiram evadir do dia a dia para experienciar momentos de puro relaxamento. O spa deve ser a primeira paragem: é lá que encontramos os tratamentos de corpo com a marca portuguesa Benamôr.

Spa The Lumiares. Foto: DR

A carta do spa divide-se em vários momentos – Terapias de Bem-estar, onde se incluem as massagens desportivas ou direccionadas para o jet-lag, Massagem Holística, para terapias alternativas e orientais como a tuina ou shiatsu, Rituais Faciais, para faciais e tratamentos de rosto anti-aging, e Momentos de Beleza (manicure, pedicure, depilação). Além destes, o spa disponibiliza tratamentos de assinatura personalizados, como a completa e revigorante massagem anti-stress The Lumiares (€85), a massagem de pedras quentes (€90) ou a esfoliação corporal (€80). Vale ainda a pena experimentar a Massagem Outono Super Detox (€65, inclui um sumo detox), com a cítrica e refrescante gama Alantoíne da Benamôr, esfoliação, banho e massagem por 75 minutos. É um ritual que combina açúcar, óleo de amêndoas doces, coco e argão com alantoína, para a remoção de impureza, toxinas e células mortas. Entre as 10h e as 20h, pode marcar a sua preferida ou oferecer a alguém que esteja a precisar de desacelerar.

Lumi Rooftop Restaurante e Bar, recentemente distinguido na 2ª edição dos World Culinary Awards™, como o melhor Restaurante com Rooftop da Europa de 2021 na categoria “Melhores Restaurantes com Rooftops”.

No 5º piso, o hotel convida-nos a explorar os sabores do chef no Lumi Rooftop Restaurante e Bar, recentemente distinguido na 2ª edição dos World Culinary Awards™, como o melhor Restaurante com Rooftop da Europa de 2021 na categoria "Melhores Restaurantes com Rooftops".

Bruschetta de cogumelos com queijo da Serra, ovo e castanha. Foto: Ana Petiscos @anapetiscos



Aqui, o chef João Silva, aos comando desde a inauguração do restaurante, aconchega-nos o estômago com clássicos de inverno como a sopa de abóbora assada (€6), croquetes de rabo de boi com pesto de favas (€9,50), bruschetta de cogumelos com queijo da Serra, ovo e castanha (€12), lombo de bacalhau à brás (€14) ou polvo assado com esmagada de batata doce e pimento padrón (€15,50). Para adoçar, no final, o banana crocante com manteiga de amendoim e gelado de baunilha é um bom exemplo de desconstrução do afamado banana split. Todas as sugestões são para partilhar, mas é compreensível que queiramos um ou vários pratos só para nós. Na carta de vinhos, sobressaem algumas sugestões diferentes, como os vinhos biológicos, exemplos como Quinta do Monte d’Oiro, Art Terra ou Quinta de Sant’Ana.

Lombo de bacalhau à brás. Foto: Ana Petiscos @anapetiscos

Burrata. Foto: Ana Petiscos @anapetiscos

Para o Natal e para a passagem de ano, o chef João Silva idealizou menus muito particulares. Compostos por cinco momentos, tanto os menus da ceia de Natal (€52,50), como o almoço de dia 25 (€45) incluem sugestões tradicionais como lombo de bacalhau assado lentamente com gnocchi de grão, espinafres e avelã ou bochecha de porco assada com risoto de açafrão.

Onde? Rua do Diário de Notícias, 142 Quando? Spa: das 10h às 20h e restaurante das 7h30 às 00h00 Reservas 21 116 0200 ou reservations@thelumiares.com