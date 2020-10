Receita: bolo de chocolate com queijo creme e framboesa

Na receita para esta sobremesa, Patrícia Nascimento explica que a combinação do chocolate e da framboesa é "sempre um sucesso e o aroma que se espalha na cozinha é maravilhoso". Para acompanhar estes dois ingredientes que trabalham tão harmoniosamente, junta-se também a textura que o queijo creme e a fruta lhe conferem, o que torna esta sobremesa perfeita:

(Bolo)

300 g de manteiga c/ sal, à temperatura ambiente (amolecida)

200 g de queijo-creme (tipo Philadelphia), à temperatura ambiente

450 g de açúcar

6 ovos M

40 g de cacau em pó

330 g de farinha c/ fermento

100 g de framboesas

2 c. (chá) de pasta de baunilha (ou extrato)

1 c. (sopa) de rum

1 pitada de sal

(Cobertura)

200 g de chocolate rubi, de culinária

1 c. (sopa) de óleo de coco (ou outro)

Para fazer o bolo, pré-aqueça o forno a 160 ºC. Peneire a farinha com o cacau e o sal numa taça e reserve. Pulverize uma forma de buraco, grande (25 cm) com spray desmoldante ou unte com manteiga/margarina amolecida e polvilhe com farinha. Bata a manteiga e o queijo creme até ficar homogéneo, junte o açúcar, a baunilha, o rum e bata cerca de 5 minutos. Adicione um ovo de cada vez e misture bem entre cada adição. Junte a farinha, previamente peneirada, em 3 vezes, batendo na velocidade mais baixa só até ficar homogéneo.

Deite metade da massa na forma, distribua parte das framboesas, deite a restante massa até ¾ da forma e distribua as framboesas por cima pressionando-as. Alise a massa, dê uns golpes com a forma na bancada de maneira a que a massa fique bem distribuída e sem bolhas de ar. Leve ao forno a 180 ºC, cerca de 60 a 80 minutos ou até o palito sair seco. Retire do forno e espere 10 minutos antes de desenformar. Deixe arrefecer completamente em cima de uma grelha.

Para a cobertura, derreta o chocolate em banho-maria. Quando estiver derretido, junte o óleo e mexa bem até ficar liso. Cubra o bolo com o chocolate e leve uns minutos ao frigorífico para solidificar. Decore com framboesas e sirva.