'Juliana', a série que homenageia a gastronomia portuguesa

A série original do Grupo Jerónimo Martins, produzida pela BRO Cinema e realizada por Pedro Patrocínio, foi criada no ano passado com o propósito de celebrar o 40º aniversário do Pingo Doce. Os episódios serão emitidos aos sábados, pelas 20h15, e o primeiro estreia já no dia 21 de agosto.



Dividida em oito partes, tem com protagonistas mulheres de várias regiões do país, de norte a sul, sem esquecer as ilhas. Conta a história da cozinha mediterrânica, hoje considerada Património Cultural Imaterial da Humanidade, com especial destaque para um prato em específico – a sopa.

Cartaz de Juliana - a série, do Grupo Jerónimo Martins Foto: D.R

A dieta privilegia o consumo de vegetais e de peixe com menos foco na carne vermelha, recorrendo-se sempre a produtos locais e da época. Ao longo dos episódios, descobrimos como as diferenças culturais entre regiões culminam num único padrão alimentar, onde o convívio à mesa é sempre tradição.

A viagem começa em Trás-os-Montes, com Hermínia a cozinhar sopa arco-íris, passando pelo Minho e chegando à costa litoral, onde se aprende a fazer sopa de peixe. Na Serra da Estrela, há castanhas à mesa e na Madeira a típica sopa de trigo. A meio da viagem damos um salto à cozinha de Helena, nos Açores, para depois regressarmos ao belo Alentejo e terminarmos no sul do país, no Algarve.