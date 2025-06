Por que é que a Zara vende este vestido todos os verões há mais de 10 anos?

Numa altura em que a Zara celebra 50 anos de existência, as retrospetivas sobre a marca de fast fashion mais famosa da Inditex — quiçá do mundo — espalham-se pela imprensa de moda. Isto porque, embora cheguem novos designs todas as semanas às lojas, há modelos que têm vindo a tornar-se incontornáveis, recuperados ano após ano por serem intemporais, com modelagens clássicas que agradam a um número elevado de clientes.

Há mais de 10 anos, há um vestido que regressa todos os verões e que conquista, sobretudo, as clientes a partir dos 40 e 50 anos. Quem o garante é a editora de moda da Elle espanhola, Paula Llanos, num artigo onde destaca este modelo florido e fluido que regressou às lojas físicas e online da marca no início de junho.

O modelo da Zara é o mesmo. O preço, como seria de esperar, aumentou Foto: Zara

Embora o design se mantenha o mesmo, vai sofrendo alterações que parecem acompanhar as tendências e responder às necessidades de um público cada vez mais exigente.

Em tons de rosa e mostarda, mangas largas, bainha assimétrica e corte estilo kaftan, há uma diferença principal entre a versão de hoje e a que foi originalmente para as lojas, há mais de uma década: o preço. Se começou por custar cerca de 50 euros, hoje o valor, tal como a inflação faria adivinhar, quase duplicou. Em Portugal, custa agora 79,95 euros.

De destacar o forro interior cor de rosa — por um valor como este, é seguro dizer que os detalhes importam.