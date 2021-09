Totale Pizzeria Pop: as pizzas de sucesso chegam a Lisboa

A pizzaria que conquistou Espanha chega agora a este lado da Península Ibérica. O restaurante com esplanada abriu no final de junho, na Praça José Fontana, em frente ao liceu Camões, e aposta numa decoração industrial e moderna com um mural de elementos do universo Pop, desde Marilyn Monroe a Salvador Dali.

Paolo Maglia, dono da cadeia de restaurantes, nasceu em Itália mas foi através do programa de Erasmus que fez em Madrid que descobriu o amor pela cozinha. Foi aí que deu os primeiros passos com a Papizza, pequenas lojas de pizza às fatias, mas Paolo não estava satisfeito. Abriu a primeira Totale Pizzeria Pop em março do ano passado e no espaço de alguns meses já possuía uma cadeira de sete restaurantes entre Madrid e Ibiza.

Totale Pizzaria Pop em Lisboa Foto: D.R

Porém, teve de se adaptar às restrições trazidas pela pandemia. O resultado? Um sistema operativo das grandes cadeias e ingredientes de alta qualidade com uma diferença única no mercado - quatro escolhas de massa possíveis, cada uma com uma cor associada - numa forte componente de delivery, explica Tiago Pereira, responsável pela marca em Portugal.

As massas, feitas com farinhas seleccionadas, passam por um processo de fermentação de pelo menos 72 horas, sendo depois cozinhadas num forno exclusivamente italiano para assegurar a qualidade das pizzas.

Pizzas da Totale Pizzaria Pop Foto: D.R

A Original tem uma base integral de seis cereais diferentes e água do mar sendo fermentada durante 120 horas; a Sem glúten leva farinha deglutinada, cozinhada num forno específico. Enquanto a Pinsa é alta e leve, a Maxi Fina é o posto, com uma base fina e crocante. A maior parte dos ingredientes vêm de Itália com exceção dos frescos que são comprados no mercado 31 de Janeiro.

Assim, existem duas vertentes. Os pedidos para entrega são feitos através de aplicações enquanto os de take-away são feitos através do site ou no estabelecimento. Já o pedido no restaurante é feito através de um formulário, em papel ou pelo telemóvel através de QR code.

Cheese Leader, €11 Foto: D.R

Algumas das opções no menu são a Thriller (€13), em homenagem a Michael Jackson, com creme de abóbora piamontesa, mozzarella fior di latte, pancetta romana fumada, queijo pecorino romano e queijo scarmoza; a Pear Jam (€13), referência à banda norte-americana do mesmo nome, cujo ingrediente principal é a pera Williams; ou a Cheese Leader (€11), associada à claque americana, servida com queijo stracchino cremoso, mozzarella fior di latte, pesto de manjericão caseiro e queijo pecorino romano.

De entrada, pode pedir tequeños (4€), rolinhos recheados com queijo ou chocolate. Para sobremesa, tem seis opções diferentes de gelado artesanal, desde caramelo até bolacha Oreo.

Tequeños de queijo ou chocolate, €4 Foto: D.R

Está prevista ainda a abertura de mais dois espaços em Lisboa, um em Telheiras e outro no Parque das Nações, até ao final do ano.

Onde? Praça José Fontana, 17A (Picoas). Quando? De segunda a sexta das 12h00 às 22h30 e aos fins de semana das 12h00 às 15h30. Os preços das pizzas variam entre €5,50 e €13.