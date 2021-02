Quebre a rotina com um pequeno-almoço de hotel – em casa, claro

Em pleno segundo confinamento, há muito que já nos habituámos às quatro paredes das nossas casas. Afinal, não é a primeira vez que passamos por uma quarentena forçada. O que não quer dizer que consigamos continuar a ouvir a expressão "novo normal" por muito mais tempo, ou mesmo que a nossa saúde mental se mantenha intacta até mais não.

Parece que o segredo para esta situação está nos pormenores. Uma forma de combater a ansiedade decorrente da Covid-19 e consequente clausura, será transformar partes do nosso dia-a-dia em momentos de prazer, sem culpa. Adaptação é a palavra de ordem e o hotel Vila Galé Porto Ribeira sabe disso mesmo.

Agora pode desfrutar do pequeno-almoço do Vila Galé Porto Ribeira sem sair de casa Foto: Vila Galé

A ideia é que possa regogizar-se com um pequeno-almoço de hotel no conforto do lar. Existem três opções diferentes, cujos preços por pessoa são de €6, €8 ou €9. O que está incluído? Pão e croissants, ovos mexidos e bacon, mas também salada de fruta à escolha e uma vasta variedade de charcutaria e queijos.

Mas não se fica por aqui. Aos domingos, é ainda disponibilizado um brunch com o valor de €15 e 50% de desconto para crianças até aos 14 anos. A composição deste manjar conta com pão, croissants e bolinhos a acompanhar o iogurte com granola, os ovos mexidos, os cogumelos, o bacon e ainda as salsinhas. Há ainda creme de legumes, tomates recheados, crepes de frango e futa laminada. Nos pratos principais conte ainda com uma salada de fussili e legumes, bacalhau com natas ou arroz de pato. Para terminar, um delicioso brownie de chocolate, ora pois.

Tudo para desfrutar em casa, como seria suposto, através da opção take-away ou entrega. Em ambos os casos as encomendas devem ser feitas até às 22h do dia anterior, através do contacto 965 572 994, pelo email ribeira.reservas2@vilagale.com ou ainda através do site Vila Galé. A taxa de entrega na cidade do Porto é de €3, com exceção das freguesias de Cedofeita, Miragaia, Sé, São Nicolau, Santo Ildefonso, Lordelo de Ouro ou Massarelos em que é gratuita.