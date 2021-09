Miss Can. Conservas portuguesas como nunca as viu (e provou)

Resguardada da azáfama da baixa lisboeta, na entrada do Castelo de São Jorge, em Lisboa, fica a casa da Miss Can, uma sereia que após perder os pais decidiu recomeçar o negócio de família e vender conservas artesanais de peixe. Esta narrativa é de Tiago Ribeiro, que usa a sereia para contar a história do seu negócio.

Conservas da miss Can. Foto: Miss Can

"Queríamos um nome chamativo e que fosse internacional e ao mesmo tempo queríamos criar um asset da marca que pudesse falar", explicou o fundador à Máxima, referindo-se à personagem. Além disso, a sereia simboliza o amor platónico do conserveiro, como o avô de Tiago costumava dizer. Avô este que, de 1911 até à revolução dos cravos de 1974, esteve efetivamente ligado à indústria conserveira.

Produtos e trabalhadores da fábrica de conservas Gisela, que pertencia ao avô de Tiago Ribeiro. Foto: D.R

Já em 2013, o neto sentiu que estava na altura de regressar às suas raízes, e em conjunto com a irmã gémea, lançaram a Miss Can, sendo que no início as latinhas eram vendidas em packs, numa mota amarela - modelo Ape 50 da Piaggio - dentro do Castelo de São Jorge. "Começámos a ver formas de, através das nossas skills, podermos lançar alguma coisa nossa. Começámos a olhar para dentro da nossa família e tínhamos um avô conserveiro", explicou à Máxima.

Em junho de 2015, a motinha amarela aventurava-se e vencia o Prémio Nacional das Indústrias Criativas de Portugal. Ao ficarem em primeiro lugar, ganharam a oportunidade de representar o país na Creative Bussiness Cup, em Copenhaga. Durante quase um mês viajaram por vários pontos da Europa para darem a conhecer os seus produtos até chegarem ao local do concurso, isto em outubro. Lá, ganharam o prémio do Arla Food Innovation Challenge da categoria de Food and Design.

Motinha onde os produtos da Miss Can eram inicialmente vendidos. Foto: D.R

Meses depois, e já em território nacional, utilizaram o dinheiro que receberam para abrir uma petiscaria em 2016, onde as pessoas pudessem conviver, provar e comprar as conservas da Miss Can, conservas estas que são feitas artesanalmente - um método mais moroso mas que definitivamente as distingue de todas as outras.

Tiago Ribeiro, em 2015, com o embaixador dos EUA na Dinamarca quando a Miss Can se deslocou àquele país para participar no Creative Business Cup. Foto: D.R

"Basicamente é trabalhar com peixe fresco, e pré cozê-lo [a vapor] fora da lata", explica-nos Tiago. Assim, "a gordura do peixe em vez de ficar em lata, cai no chão e só depois é que é amanhado". Portanto, "qualquer peixe está à dimensão da lata, não está mais encolhido" e a água que traz não dilui o molho e tempero.

Quando entramos no restaurante, somos acolhidos por uma música jazz que toca em plano de fundo e que nos acompanha pela tarde fora. Lá dentro, o nosso olhar passeia entre a parede de pedra antiga, talvez parte das muralhas do castelo, e a gigante máquina verde-garrafa de cravação de conservas, cujos espaços sem cor demonstram os anos de uso.

Petiscaria Miss Can. Foto: @misscan_portugalwithlove

No menu existem várias escolhas, desde sardinhas, os bestsellers da casa, a filetes de cavala ou de atum cozinhados em vários molhos e acompanhados por saladas.

Interior da petiscaria Miss Can. Foto: @misscan_portugalwithlove

Na pequena esplanada, a refeição começa com gaspacho fresco, ideal para os dias quentes de verão. Os pratos principais são, obviamente, peixe e marisco. Os filetes de cavala vêm em azeite picante, suave o suficiente para quem não aprecia este tipo de condimento, as lulas são recheadas à portuguesa e o lingueirão sabe a mar. Para acompanhar, há salada de tomate à algarvia com cebola e orégãos, salada de feijão-frade com cebola, chouriço e salsa e ainda salada de batata com ovo.



Só depois de apreciarmos o melhor que o mar tem para oferecer é que experimentamos o leite creme, cujo açúcar é queimado no momento. Assim, uma refeição com bebida e sobremesa incluída fica à volta dos €15 por pessoa, sendo que as conservas variam entre os €4,50 e os €6,00 e as saladas ficam por €3,50.

Pratos do ménu da Miss Can. Foto: Miss Can

Se não tiver oportunidade de se deslocar à loja, a Miss Can também vende os seus produtos online. Atualmente, tem onze especialidades à escolha, desde marico, como berbigão e mexilhão, a polvo, bacalhau ou anchovas. No entanto, o difícil será escolher o tempero, pois existem dez diferentes: à portuguesa, à poveira, ao natural, com azeite, em azeite com grão-de-bico, alho, picante e picante com pickles, com azeite virgem extra e em tomate.

Pack Tomarvelous. Foto: Miss Can

Os packs de três latas estão entre os €11 e os €15, sendo que existe ainda a opção de uma subscrição mensal - Canmunity - de quatro latas (€12), seis latas (€20) ou nove latas (€30).

Onde? Largo do Contador Mor 17, Castelo, Lisboa. Horário: 11h00 - 19h00.