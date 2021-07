Como o brunch do Six Senses se tornou no ex-líbris dos brunches

Samodães, às margens do rio Douro, o Six Senses Douro Valley é um paraíso português no meio das vinhas que tão bonitas tornam as paisagens desta região. Além de experiências vinícolas de toda a espécie, e de ser um oásis de descanso para quem por lá passa, este hotel também é procurado pelos amantes da gastronomia nacional.

Brunch no Six Senses Douro Valley.





chef Marc Lorès tenha concebido um menu de brunch com paring de vinhos, que se divide em cinco momentos, para desfrutar com calma neste paraíso de bem-estar. O primeiro momento é das entradas e começa com um d Não é por isso de estranhar que otenha concebido umcom paring de vinhos, que se divide em cinco momentos, para desfrutar com calma neste paraíso de bem-estar. O primeiro momento é das entradas e começa com um d

Brunch no Six Senses Douro Valley.

Brunch no Six Senses Douro Valley.

Brunch no Six Senses Douro Valley.

Emip sazonal com pão de massa mãe, azeite extra virgem de Trás os Montes e sal, uma salada de folhas verdes orgânicas do "nosso jardim" e tomate, um bowl de batata doce, cogumelos, ervas e folhas, ostras de Aveiro e molho de chalota, e ainda uma seleção de queijos nacionais e presunto. Do segundo momento, fazem parte pataniscas de polvo, arroz cremoso de cogumelos e tiradito de robalo, batata doce e crackers.No terceiro momento, e no seguimento do anterior, há peixe selvagem da época, molho de gremolata, legumes verdes, cenoura assada e molho de meunière, uma seleção de carne maturada feita em forno a carvão que acompanha com batatas fritas, maionese de bearnês e de alho negro.Por fim, a seleção de sobremesas caseiras, mais uma mistura de referências entre Portugal e o Mundo: tiramisú com vinho do Porto, texturas de chocolate, e abade priscos com cerejas e ameixas fermentadas. Este repasto termina ainda com um quinto momento, quando chegam à mesa os petit fours, café e chá. O brunch tem o valor de €50 por pessoa, e o pairing com vinhos à descrição ecusta €35.