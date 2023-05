Blue, o restaurante onde o brunch se faz na companhia dos animais de estimação

O que poderia ser melhor do que um brunch ao fim de semana com as amigas? Um brunch no qual pudesse levar, além das ditas, o seu animal de estimação, poderá pensar uma parte dos leitores, a que tem efetivamente patudos. E talvez não estejam longe da verdade. Afinal, não é incomum passear com o cão pelas esplanadas ou jardins nos dias de folga.

A decoração do pátio destaca-se pelos tons de terracota, mobiliário estilo vintage e pelo bonito jardim suspenso. Foto: @blue.lisboa

Com sugestões adaptadas às tendências do momento, o brunch no restaurante Blue, inserido no The Vintage Hotel, em Lisboa, é pet friendly (até aos 15kg). A alguns minutos do Jardim Botânico de Lisboa, assume-se como um lugar descontraído e elegante, elevado pelo seu pátio exterior e comida saborosa. Ao sábado e domingo, as manhãs tardias iniciam-se com uma panóplia extensa de ovos - Benedict, mexidos, fritos ou em omelete – e a indispensável tosta de abacate e ervas aromáticas.

Ao sábado e domingo, as manhãs tardias iniciam-se com uma panóplia extensa de ovos - benedict, mexidos, fritos ou em omelete – e a indispensável tosta de abacate e ervas aromáticas, mas também há panquecas. Foto: Hayley Kelsing Photography

Da carta fazem ainda parte os famosos bagels (de frango, salmão ou vegetariano), panquecas, açaí e banana bread com iogurte grego, caramelo de miso e banana caramelizada, sem esquecer uma seleção generosa de queijos e produtos de charcutaria. E para acompanhar, porque não um smoothie, um sumo detox ou, para os mais aventureiros, um cocktail?





Embora os especialistas não consigam confirmar a origem do brunch, refeição tomada a meio da manhã e cuja etimologia deriva das palavras inglesas breakfast (pequeno-almoço) e lunch (almoço) – as teorias encontram raízes nos grandes pequenos-almoços que havia em dia de caça no Reino Unido ou nas refeições que os católicos comiam ao domingo após a missa. Segundo a Smithsonian Magazine, do Instituto homónimo, a expressão apareceu pela primeira vez, em termos escritos, num artigo de 1895, e nunca mais desapareceu.

Onde? Rua Barata Salgueiro 55, Lisboa. Quando? Das 12h às 15h30 e das 19h às 22h. Brunch aos sábados, domingos e feriados. Preço: €27 por adulto e €13,50 por criança.