Vitaminas e minerais que fazem milagres pelo sistema imunitário (e ajudam a combater os vírus)

Robert Stempel College of Public Health & Social Work, na Florida,

óleo de fígado de peixe, alguns tipos de carnes ou frutos do mar. A vitamina D também potencia a melhor absorção do cálcio no intestino, e ajuda na prevenção de outras doenças como osteoporose, diabetes ou hipertensão.

Desde que o novo coronavírus se instalou nas nossas vidas, são muitos os- não só de higiene mas também de nutrição - que têm sido divulgados ao longo dos meses. Um dos mais importantes relaciona-se com o fortalecimento do nosso sistema imunitário que idealmente deve estar sempre robusto, mas que agora deve ser duplamente reforçado. À medida que nos dirigimos para a, é este o momento ideal para reforçar o nosso sistema imunitário e combater o vírus.Segundo, professora dedo institutoossão cruciais. "Aqueles de nós que têm um melhor estado nutricional podem combater a doença melhor do que outros", refere esta docente, num artigo publicado no site do instituto , e que vai mais longe ao dizer que "temos constantemente agentes patogénicos, tais como, a entrar no nosso corpo" e que "se o nosso sistema imunitário estiver a funcionar realmente bem, não somos infetados." E acrescenta: "Em geral, a. Todos os processos corporais requerem enzimas, e muitas vitaminas e minerais ajudam as enzimas a funcionar melhor. Há o ditado: "Somos o que comemos". É verdade. Se quisermos ser saudáveis, temos de consumir certos nutrientes".No início deste ano, esta professora e investigadora colaborou com uma equipa de especialistas internacionais para desenvolver um guia, que foi publicado no(SLAN), para ajudar os trabalhadores da linha da frente a proteger a sua saúde através de suplementos e alimentos. Com este estudo, chegou a três ingredientes fundamentais.Primeiro, a, já conhecida com uma ótima fonte de reforço do sistema imunitário. No artigo em questão, Palacios reforça que a vitamina C é vital para a saúde dos leucócitos, um tipo de glóbulos brancos que ajudam a combater as infeções. É particularmente importante durante uma pandemia, por isso recomenda que os adultos tomem um suplemento de vitamina C de 1000 mg duas vezes por dia. Também há alimentos ricos nesta vitamina, como o sumo de laranja e laranjas, bem como outras frutas e vegetais cítricos, incluindo toranjas, morangos, tomates e arandos.Outra é a. A maior parte das vezes recebemos a nossa vitamina D através do sol, mas no inverno tomar um suplemento é uma boa alternativa. De acordo com esta docente, há vários estudos que demonstraram que baixos níveis de vitamina D têm sido associados a um maior risco de desenvolvimento de doenças respiratórias em adultos e crianças, e recomenda que os adultos tomem um suplemento de vitamina D3 de 1000 Unidades Internacionais (UI) uma ou duas vezes por dia, consumido durante as refeições. Podemos aumentar a ingestão de vitamina D através de alimentos como peixe,E também o. Esta professora explica que o zinco é crucial para o desenvolvimento e funcionamento normal das células que regulam parte do sistema imunitário, e acrescenta que há estudos que demonstraram que o aumento das concentrações de zinco pode inibir a replicação de vírus como o poliovírus e o SARS-coronavírus. Recomenda que os aos adultos tomem um suplemento de zinco de 40 mg ou menos uma vez por dia.Por fim,, através de laticínios e ovos, bem como frutas laranjas e amarelas., que ajuda a reduzir a inflamação e os danos nos pulmões, pode ser obtida em alimentos como o frango, carne, peixe, grãos, feijões e leguminosas e nozes.que além de prevenir infeções respiratórias em crianças, pode consumir-se em alimentos com folato (em folhas verdes como espinafres) e ácido fólico (em alimentos fortificados, incluindo massas e pão)., pois há certas estirpes de probióticos que em situações específicas podem prevenir infeções das vias respiratórias superiores. É possível encontrar probióticos no iogurte e no leite fermentado.