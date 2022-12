Lorosae, um beach club de inverno (tão cool como de verão)

Um bar que celebra o verão todos os dias do ano, até quando a chuva e o mau tempo nos tiram a vontade de sair de casa. É assim que podemos descrever o beach club Lorosae Sol Nascente, virado para o areal da praia de São João, na Costa da Caparica.

Lorosae Sol Nascente Foto: Lorosae Sol Nascente

O seu nome (Loro e Sae são duas palavras distintas, aqui juntas) significa sol nascente em tétum, a língua nacional dos timorenses. O Sol é frequentemente associado à vitalidade e aos diferentes ciclos da vida, mas também à felicidade. Claro que cada cultura interpreta a existência deste poderoso astro à sua maneira mas, no geral, associa-se a vibes positivas, uma característica que o Lorosae Sol Nascente também tem.

Lorosae Sol Nascente Foto: Lorosae Sol Nascente

A sua decoração boémia, com inspiração paradisíaca, com predominância das madeiras e dos detalhes em palha, que o tornam no local ideal para toda e qualquer ocasião: encontros de amigos, festas de aniversário, sessões fotográficas para o Instagram (sabemos que existem) ou, simplesmente, para um café depois de uma tarde de surf. Quando o clima o permite, os lugares na areia são os melhores para assistir ao espetacular pôr-do-sol. Outra grande vantagem do bar é que é pet friendly, ou seja, permite a entrada a animais de estimação.

Lorosae Sol Nascente Foto: Lorosae Sol Nascente

Lorosae Sol Nascente Foto: Lorosae Sol Nascente

No que toca à ementa, há opções para ambos os paladares. Começamos com o menu de brunch, que só de si deixa água na boca. Há ovos bennedict, bagel de salmão, iogurte grego com granola e húmus com cenoura.

Bolo do caco com ovos bennedict Foto: Lorosae Sol Nascente

Quem preferir apanhar a onda dos pequenos-almoços docinhos, pode escolher entre as duas opções de panquecas e as três de açaí, muito cobiçado nos meses mais quentes do ano. A isto juntam-se as tostas, as saladas e os tacos, mas também pratos de "garfo e faca". Destaque para as amêijoas à bulhão pato, o tataki de atum com quinoa, o prego de novilho com maionese de alho, o lombo de salmão grelhado, a picanha e ainda os hambúrgueres de carne ou em versão vegetariana. Sugestões para todos os paladares e dietas alimentares.

Panqueca de Nutella e morangos Foto: Lorosae Sol Nascente