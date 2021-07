Entre o mar e a terra, no Suba encontra-se uma das melhores vistas da cidade

Junto ao miradouro de Santa Catarina, em Lisboa, há um restaurante dentro de um palácio tranformado em hotel que a cidade ainda guarda com encanto. Fica no topo do Verride Palace, o miradouro 360° de onde se avista o rio, a cidade e as suas ruas, os turistas e os lisboetas. Além de ser possível almoçar na esplanada, que fica num piso abaixo do miradouro, o restaurante Suba também tem espaço interior para que os dias de mais calor não sejam razão para não se desfrutar de um almoço desafogado e tranquilo, quase como se não estivessemos no coração de Lisboa.

Black angus curado, com beterraba macerada, queijo de pasta rija e trufa

Mil folhas de foie gras e pêra bêbada com mousse salgada de vinho do Porto e torresmos de aves

Assim que entramos no Suba, sabemos que estamos bem entregues às mãos do chef Fábio Alves, que com frequência introduz novas técnicas e ingredientes nos seus pratos, onde a surpresa e a criatividade são uma constante. Entre as novidades do menu, que sempre influências da terra e do mar estão o black angus curado, com beterraba macerada, queijo de pasta rija e trufa, o mil folhas de foie gras e pêra bêbada com mousse salgada de vinho do Porto e torresmos de aves (é uma explosão de sabores), a lula em duas confeções com alcachofra e dashi invertido, ou o cabrito de leite a dois tempos, seu arroz e jus.

Lula em duas confeções com alcachofra e dashi invertido

Cabrito de leite a dois tempos, seu arroz e jus.

O chef, que passou pelo Vidago Palace Hotel antes de chegar ao Suba em 2019, não esconde as influências da cozinha tradicional e o prazer pelas iguarias da cozinha clássica portuguesa, mas não resiste a dar-lhes um toque de irreverência, que se mostra a cada garfada e a cada textura improvável, em pratos construídos ao detalhe para surpreender e deslumbrar. E fá-lo em todos os momentos da refeição, inclusive na nova sobremesa de cheesecake cozido com citrinos, merengue e gelado de Moscatel roxo - um final equilibrado e guloso que chega à mesa numa bonita composição circular, que rapidamente nos prontificamos a desfazer com prazer.



O menu executivo, que é renovado semanalmente, tem sempre duas opções de entrada, prato principal e sobremesa, além de couvert e café, por €25 (sem bebidas).

Cheesecake cozido com citrinos, merengue e gelado de Moscatel roxo

Onde? R. de Santa Catarina nº 1, Lisboa Reservas 21 157 3055