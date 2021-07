Brownies, red velvet, cookies. O prazer da gula está na Claras em Neve, a nova confeitaria lisboeta

Clara Luna e João Portela, uma confeiteira brasileira e um músico português que se conheceram em 2018, durante um curso de Gestão e Produção de Pastelaria, são os nomes por trás da Claras em Neve, a nova confeitaria lisboeta. E se as sobremesas caseiras já eram a especialidade de Clara, que as fazia na região do nordeste brasileiro, João estava ansioso por intercalar as aulas de eufónio com a cozinha. "Depois de muitas reuniões, de colocar em prática muito do que aprendemos no curso, todos os testes, fichas técnicas, pesquisas de mercado, em três meses desenvolvemos um plano de negócio, bem detalhado e com os pés assentes no chão, pois sabíamos que seria um desafio imenso iniciar um negócio em plena pandemia", explica Clara.

Claras em Neve

De um simples brunch, a um lanche de família, festa de aniversário ou qualquer outro tipo de encontro, as receitas da Claras em Neve só por si fazem a festa. "A nossa produção é 100% artesanal, com os melhores ingredientes e uma mistura luso-brasileira. Utilizamos ainda várias técnicas da cozinha francesa na confeção, adicionando sempre o nosso próprio tempero especial. Escolhemos apenas o melhor chocolate – essencial para conseguirmos o sabor e textura que idealizámos – e damos sempre preferência às frutas da época", explica João Portela.

Claras em Neve

As cookies, crocantes no rebordo e macias por dentro, são feitas com chocolate belga da Callebaut e açúcar mascavado, disponíveis nos sabores tradicionais de baunilha e chocolate, mas também recheadas - com nutella, doce de leite ou caramelo com marshmallow.

Não poderiam faltar os brownies, e nesta categoria destaca-se o brownie de doce de leite com crocante de amendoim, mas também pode provar a versão de caramelo salgado, o brookie (metade brownie, metade cookie) ou o blondie (feito com massa de doce de leite e recheado com chocolate branco).

Claras em Neve

Quanto aos bolos de festa, que são artesanais, brilham o famoso Red Velvet (que dispensa apresentações, recheado e coberto com creme de queijo mascarpone e decorado com frutos vermelhos) ou o ChocolaTUDO (massa de chocolate húmida, recheada e coberta com brigadeiro cremoso e decorado com placas de chocolate e brigadeiros de chocolate belga). Sem esquecer o bestseller: o Lima-limão e Blueberry (massa amanteigada de lima-limão e blueberry, fofa e húmida, com recheio de brigadeiro de lima-limão e na cobertura um merengue italiano delicioso).

Claras em Neve

Há ainda palhas italianas, brigadeiros, bolos da avó e mais iguarias doces que fazem suspirar só de olhar. As encomendas podem ser feitas através do Instagram e Facebook (@clarasemneveconfeitaria), email (confeitaria@clarasemneve.com) ou Whatsapp (+351 918990415), com entregas próprias em toda a região da Grande Lisboa. Além disso, é ainda possível encontrar a Claras em Neve na UberEats e BoltFood.