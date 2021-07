Quem nunca provou as chamuças d'A Chamuçaria, ainda não sabe o que são chamuças verdadeiras. Mais do que um restaurante, é uma viagem à Índia, por Moçambique até Portugal, lugares de origem da família do proprietário, Shahid Merali.

Chamuças, uma garrafa de vinho, e uma toalha de piquenique

É Rosy Daia, a mãe de Shadid, quem confeciona os produtos idealizados em conjunto com o filho, a partir de receitas de família. Das receitas, surgiram nove opções salgadas – frango picante, frango, cabrito, camarão, choco e lulas, peixe, batata picante, vegetais e lentilhas amarelas – e três doces – chocolate negro picante, tarte de maçã e a cremosa do chef. Todas estão agora disponíveis para levar nos piqueniques que o restaurante disponibiliza para quem quiser passar uma bela tarde num parque da cidade ou na praia. Há ainda uma particularidade absolutamente deliciosa: todas têm cores diferentes, para que possamos distingui-las mais facilmente. As cores são conseguidas com corantes naturais, e assim surgem tons inesperados (para uma chamuça) como o vermelho, o verde ou o preto.

Chamuças, uma garrafa de vinho, e uma toalha de piquenique

Para acompanhar, há chips que são uma combinação gulosa de batata, batata-doce e mandioca, uma receita exclusiva d'A Chamuçaria. Já as kurkuriyas são tiras salgadas feitas a partir da massa das chamuças, crocantes e coloridas são um óptimo snack. E, claro, os picantes confeccionados segundo a tradição e de forma artesanal, que são essenciais no momento de provar as chamuças.

Chamuças, uma garrafa de vinho, e uma toalha de piquenique