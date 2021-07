Como é a sexualidade de cada signo?

Existem signos mais românticos, outros mais sensíveis e até alguns mais leais que outros. E em relação à sexualidade? "Todos os signos têm uma predisposição para a sexualidade, mas de forma diferente. Vai sempre depender do mapa astral na sua totalidade. No entanto, há alguns traços gerais em cada signo solar" explica Andrea Pereira, praticante de astrologia evolutiva. Conheça a caracterização que esta astróloga faz de cada signo.

Carneiro. É apaixonado, instintivo, mas pode desinteressar-se com facilidade. Pode ser muito narcisista e ter uma energia muito animal. Quer orgasmos do tipo fogo de artifício, por exemplo. Pode ser um dos mais sexuais do zodíaco, afinal o seu planeta regente é marte.

Touro. Muito ligado à sensualidade! É o signo que rege a sensualidade. Ligado aos prazeres da carne, dos sentidos. Gosta de dar prazer a si próprio e muitas vezes durante a relação sexual com o parceiro e isso pode ser difícil de explicar! É muito possessivo. Pode ser de prazer lento e às vezes tornar-se muito rotineiro. No entanto é o arquétipo da sobrevivência da espécie. Também é um dos mais sexuais do zodíaco.

Gémeos. O Gémeos adora falar e muitas vezes gosta de levar a conversa para a cama! E por vezes pode estar na cama e a cabeça não para, por isso o prazer pode ser muito mental. Adora jogos e experiências diferentes e também gosta de usar objetos sexuais. Por vezes o facto de ser tão mental pode prejudicar a ação nos lençóis.

Caranguejo. Pode ter fetiches específicos na cama, principalmente com os órgãos sexuais e com os seios das mulheres. Precisa de se sentir familiarizado para ir ganhando confiança e pode ser aquele arquétipo que precisa do toque não sexual para se ir abrindo e expressar a sua vulnerabilidade. Pode faltar-lhe confiança por vezes. Quando confiante, revela-se.

Leão. A cama para este arquétipo pode ser um palco. Adora beleza e corpos bem definidos. Precisa de muita validação e de sentir-se o centro das atenções. Adora exibir-se e é um pouco narcisista. Se aprender a perceber o que o parceiro ou parceira querem tornam-se dos melhores a dar prazer. Gostam de flirtar e brincar nos lençóis. Pode ser um dos que ganha o troféu nesta área (se controlar o narcisismo).

Virgem. Gosta de ter a técnica toda para impressionar e servir e pode ter um pouco a mania das limpezas… até na cama! Muito mental e por vezes com pouca autoestima pode dar-se ao sofrimento: dando tudo e não recebendo nada, por exemplo. Tal como o Gémeos, a cabeça sem parar pode por vezes tirá-lo de cena em cena. No entanto aplicam-se a sério nas mais diferentes técnicas e são de grande sensibilidade: o prazer costuma ser certo.

Balança. São dos que mais flirtam e dos que mais sabem criar o ambiente. Percebem o que é a beleza e a sedução e têm muita flexibilidade gostando de diferentes tipos de pessoas e com abertura aos diferentes géneros. Podem não saber dizer não e muitas vezes arrependerem-se do que fizeram e querem imenso que o parceiro tenha prazer. Investem no ambiente, na beleza e no charme. São cinematográficos.

Escorpião. São os mais intensos. Lêem a alma do parceiro e quase que lhe engolem as vísceras! É o mais sexual do zodíaco até porque escorpião rege as ligações íntimas. Pode ser compulsivo e obsessivo e levar o drama para a cama. Através da sexualidade são capazes de grande renascimento e as mulheres são as típicas "femme fatales". E não, não é só fama.

Sagitário. Querem muita diversão e expansão e aventuras. Estar na natureza tem um valor erótico e são capazes de sentir muito prazer: para os homens às vezes é demais, nas mulheres nunca é demais, os orgasmos podem ser múltiplos. Gostam de experiências com outras culturas e podem ser bons professores na cama.

Capricórnio. Adoram o sexo mais bruto e com algum sadismo por vezes. Gostam de dinâmicas eróticas e de tabus. Têm um enorme desejo de perder o controlo e isso pode ser difícil. Usam a sexualidade para aceder à vulnerabilidade. Tal como o caranguejo precisam de toque não sexual, para alguns o toque pode ser difícil.

Aquário: Gostam de tudo o que é diferente e de vários fetiches. Podem ter apetites eróticos diversos mas por vezes vão mais para o lado saturniano e são muito conservadores. Por serem muito mentais às vezes estão on e ficam logo off. Um pouco instáveis. Não são dos mais sexuais do zodíaco mas podem ser divertidos, aquele amigo ou amiga com quem se pode passar um bom tempo.

Peixes: Os mais românticos do zodíaco adoram perder-se no amor com um bom copo de vinho e são de extremos, tanto podem ser muito católicos, como podem ser muito sexuais. Têm muitas fantasias e pode ser difícil correspinder às suas expectativas. Tal como o virgem pode sacrificar-se nos lençóis pelo outro: dão tudo e não precisam de nada. Muitas vezes gostam de ter algum elemento para ajudar à líbido, como álcool ou afrodisíacos.