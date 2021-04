Estes três signos são os mais românticos do zodíaco

Se conhece bem o zodíaco , saberá que os signos estão divididos em quatro elementos: Terra, Ar, Água, e Fogo. Cada elemento tem os seus próprios traços de personalidade: os signos de Terra são realistas e conscientes, os signos de Ar são sonhadores, os signos de Água são emocionais, e os signos de Fogo são apaixonados.A especialista em signos do StyleCaster dá exemplos concretos: se os Virgens têm os pés bem assentes na terra, os Touros adoram estabilidade, as Balanças são aéreas e os Aquários preferem ser nómadas. Peixes e Caranguejo gostam de viver amores duradouros, enquanto Sagitário e Leão preferem paixões fugazes.A pergunta é: quais deles são signos românticos, independentemente destas qualidades ou tendências?Parece que o Carneiro é o signo maisdos três signos de Fogo. Nunca se vai aborrecer ao estar na presença de um Carneiro, já que este signo quer sempre manter os relacionamentos frescos e excitantes (tanto socialmente como sexualmente).é o segundo signo mais romântico. Conhecido pela sua doçura natural e natureza consciente, sabe como fazer os outros sentirem-se amados e protegidos. Os Caranguejos são especialistas em gestos de amor, como pequenos-almoços surpresa na cama e massagens, porque é disso que eles também gostam. Se quiser que uma relação com um Caranguejo seja duradoura, certifique-se apenas de dar tanto quanto recebe.Por fim, os. São muitas vezes vistos como amuados e mal-humorados, o que pode ser verdade, mas os Escorpiões são ótimos a identificar as suas próprias falhas e a trabalhar nelas. Os Escorpiões têm o que é preciso para que as relações funcionem. A sua natureza, como signo de Água, torna-os bons cuidadores (como os Caranguejos), e são tão sensuais como os Carneiros.