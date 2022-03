Amor e relações. Este é o signo do Zodíaco mais compatível com o seu

O amor tudo pode e é capaz de aproximar os casais mais inesperados, mas existe sempre uma explicação nos astros. Estas são as duplas de signos mais compatíveis do zodíaco, de acordo com o site Stylecaster. Entretanto, fomos investigar um pouco mais, para perceber como é que estas combinações resultam tão bem. Alguns dos resultados são inesperados. Leia por si.



Carneiro e Balança

O primeiro e o sétimo signos astrológicos parecem encontrar um no outro a simbiose perfeita, apesar de tão diferentes. Os Carneiros enquanto signos do Fogo são bastante intensos na sua forma de ser. Líderes natos e muito determinados têm em si toda a confiança do mundo e gostam de assumir o controlo. Já os Balança são ternura pura e sem dúvida dignos de confiança. Serão ideais para auxiliar os Carneiro a lidar com tanta emoção forte, através do seu sentido de empatia. Por seu lado, a personalidade Carneiro vai ajudar os Balança a encontrar a sua voz e a tornar-se mais confiantes em si. Apoio mútuo, portanto.

Gémeos e Virgem

O potencial de crescimento entre estes dois signos é imenso, apesar de Gémeos ser um signo do Ar e Virgem um signo Terra. Basicamente, o Gémeos enquanto signo de comunicação, agilidade e versatilidade pode contar com a consistência inabalável de Virgem, que se manterá ao seu lado no matter what. Mas os virginianos devem também muito à teimosia e a um pensamento mais convergente, pelo que estes seus parceiros são ideais para ajudá-los a pensar fora-da-caixa e até a serem mais espontâneos.

Peixes e Capricórnio

Talvez a dupla amorosa mais surpreendente desta lista. Toda a gente sabe que Capricórnio é um signo difícil, mas por outro lado, completamente comprometido e confiável nas suas relações. A seriedade com que leva a vida vai puxar os nativos de Peixes, habituados a viver nas nuvens da sua imaginação, mais para a terra, enquanto estes últimos, com a sua capacidade empática e alegre vão tornar a vida de Capricórnio mais leve. Os Peixes são mais barulhentos na sua forma de estar extrovertida, pelo que tentarão incluir os seus parceiros Capricórnios nessa mesma rebolia que é a sua vida.

Aquário e Caranguejo

Estes dois signos vão criar uma vida juntos de fazer inveja a qualquer um. Os aquarianos são demasiado criativos para viverem neste mundo, por isso estão sempre um passo à frente - no futuro. E ninguém melhor do que o confiável e afável Caranguejo para os acompanhar nesta jornada. Daqui irão surgir momentos de grande cumplicidade, com conversas profundas e importantes para ambos. No fundo, apesar da independência afetiva de Aquário, são dois signos com um grande coração. Os Caranguejo vão tornar os Aquário ainda mais humanos e, no sentido inverso, os Aquário darão aos Caranguejo a confiança e segurança na relação que estes tanto almejam.

Leão e Escorpião

Estes dois signos conseguem equilibrar-se de forma engenhosa. O quinto signo astrológico do zodíaco, Leão, vê no oitavo, Escorpião, um parceiro em quem se apoiar e vice-versa. Apesar de serem bastante sociáveis e enérgicos por natureza, há momentos em que os Leões se sentem mais em baixo, desmotivados e até inseguros, pelo que vão encontrar nos Escorpiões um parceiro estável, firme e que lhes proporcione segurança. Por outro lado, Escorpião é um signo com uma personalidade vincada que muitas vezes se sente incompreendido. As personalidades Leão são ideais para entender esta questão, ajudando os Escorpião a dar a volta por cima.

Touro e Sagitário

Estes dois amantes vão funcionar como uma equipa indestrutível. Os Touro são demasiado práticos e precisam de segurança na sua vida, gostam de estar com alguém em quem possam confiar de olhos fechados. Sagitário é um signo que possui características admiráveis, contudo distintas. Apesar de não ser o parceiro imaginado, pode muito bem ser o parceiro ideal. São alegres e ternurentos e também bastante ativos, trazendo uma ótima energia para a vida dos Touro. Juntos podem chegar muito longe, encontrando sempre o lado mais alegre da vida. Enquanto casal, encontratrão características um no outro que lhes aquecem o coração, mesmo que inesperadas.