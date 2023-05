Horóscopo de junho: Touro, Virgem, Capricórnio

Touro

Touro. Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 30 de abril

A vontade de fazer algo socialmente relevante tem tudo para trazer algum conflito interno. Afinal, quer usar a sua criatividade no mundo e no seu dia a dia. Este conflito poderá expressar-se na educação dos filhos, por exemplo, no conflito existente com a sociedade.

Os astros apontam também para alguma insatisfação com a vida íntima, querendo sentir-se especial, mas perceber que as condições não estão criadas para que isso aconteça. Ao mesmo tempo, no amor é altura para dar passos muito importantes e por isso há uma vontade de acertar ponteiros para uma direção conjunta e segura.

Profissionalmente e financeiramente, este é o momento para daer grandes saltos! Prosperidade e abundância têm tudo para estar no seu caminho, desde que se proponha a fazer por isso. Também será o caso de ter em mãos um projeto em grande, a decoração de uma casa ou objetivos artísticos. Espiritualmente, será o momento para cultivar uma forte relação interna.

2º decanato - 1 a 10 de maio

A primeira semana será dedicada a tratar de assuntos financeiros, materiais, continuando o espírito do mês passado, de muita reflexão nestas áreas.

No amor, momentos de espontaneidade e de criatividade têm tudo para estar presentes, numa certa leveza! Na lua cheia, a 4, em Sagitário, uma vontade de pôr os pontos nos "is" estará presente com o objetivo de lhe dar clareza. Com alguém ou sem ninguém, os astros apontam para uma vontade de quebrar a estagnação, de alargar horizontes. A segunda quinzena trará alguma crise na intimidade, processos de descoberta de sintonia podem estar em curso.

No final da segunda quinzena haverá tendência para estar muito focada/o na sua vontade, nos seus desejos. Algo de novo estará a nascer e quererá que seja tudo à sua maneira. Seja flexível. Tem tudo para sentir muita criatividade. Na segunda quinzena, as novas ideias serão debatidas com fervor, causando alguma frustração. O melhor será ter muita paciência, com o tempo as coisas vão ao lugar. No final do mês haverá mais tranquilidade.

3º decanato – 11 a 20 de maio

Os ventos da revolução estão a caminho e começa a senti-los, será necessário abrir-se à ideia de não controlar tudo e à mudança, para que possam ocorrer transformações necessárias. Essas mudanças ocorrerão em tudo o que considera como missão: vida profissional, amorosa, familiar. Neste mês em especial está a culminar um grande ciclo, em que há aspetos a refinar. Aproveite para terminar o que tem pendente.

Na vida amorosa, a última semana do mês trará mudança, novos desafios e conversas apaixonadas. Cada um terá tendência a ver apenas as suas vontades e será necessária diplomacia, calma e tolerância. Profissionalmente, trata-se de um momento de enorme criatividade.

Uma sensação de falta de controlo poderá trazer-lhe alguma ansiedade, não deixe que isso resulte em explosões: pelo contrário, trabalhe a raiz dessa ansiedade.

Virgem

Virgem. Foto: Bastian

1º decanato - 23 de agosto a 1 de setembro

Há muita coisa importante a acontecer no campo material, na relação como o seu eu e até no campo da estética, da beleza. Aproveite as energias astrais para dar vida ao que é importante para si e fazer crescer aquilo que realmente tem valor. O tempo é de dar estrutura e forma e ao mesmo tempo de reconhecer que nunca vai ser perfeito, libertando-se do peso de querer sempre fazer as coisas com um ideal demasiado elevado.

Nas suas relações, os outros tendem a receber a sua compaixão e benevolência, sendo este um tempo de muita responsabilidade. A partir de 17 fará uma análise do que tem de mudar, no sentido de rejeitar padrões de subserviência sem pensar em si. No amor, há um campo fértil, com espaço para crescimento e fertilidade. A última semana do mês terá um ambiente astral propício ao descanso, à paz e ao convívio. Será um tempo ideal para férias.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

Os astros apontam para um início do mês em alta velocidade mental: "o ter de fazer", o "ter de falar" criarão algum frenesim. As energias da comunicação estão favorecidas, ainda assim cuidado com a aceleração e com a ansiedade.

Financeiramente, e em relação aos seus recursos no geral, é tempo de fazer uma grande ginástica para se adaptar às suas circunstâncias e ao que é pedido de si. Quer ter um papel original no mundo mas sente que tem de se submeter a regras que são maiores do que a sua vontade. Trata-se da aprendizagem para assumir o que quer de forma clara e assertiva, enquanto se adapta ao que é possível.

Nas suas relações, uma sensação de inadequação tende a surgir. Há trabalho a fazer relativamente à expressão do seu valor pessoal e do seu reconhecimento. O amor vem de dentro.

3º decanato - 12 a 22 de setembro

Alguma arrogância sentida no ar, nas suas relações, poderá gerar irritação e frustração do seu lado, mas não o suficiente para fazer com que perca as estribeiras. O efeito será o de se recolher e passar algum tempo a sós.

Emocionalmente, na lua nova em Gémeos, a 18, surgirão dúvidas em relação a alguns destaques do momento na sua vida. Ver com clareza o que é verdade e o que não é será difícil, por isso não tomar decisões precipitadas é de vital importância.

Os astros apontam para alguma crise na gestão dos recursos materiais, em que faz uma tentativa para levar a sua avante mas parece que os seus esforços são em vão. Tenha clareza no que pretende e diga-o de forma direta e audível e depois com essa base faça os ajustamentos necessários.

Capricórnio

Capricórnio. Foto: Bastian

1º decanato 22 a 31 de dezembro

Os astros apontam para sucesso material na sua vida e para o nascimento de novas estruturas. Há prosperidade no caminho, desde que no passado tenha feito os esforços correspondentes a essa prosperidade, pois de outra maneira as influências podem apontar para questões financeiras abundantes, mas não necessariamente positivas.

Na saúde, a vitalidade tem tendência a estar comprometida por esforço demasiado na vida profissional, ou por estar com excesso de coisas para fazer e tratar. Se tem filhos, podem dar-lhe água pela barba. Está a ganhar resistência e capacidade de estar à altura dos acontecimentos, mas o corpo acaba por se ressentir.

No amor parece haver sinais positivos de harmonia e conjugação de esforços. Estará em curso uma fase de prosperidade em diferentes níveis - profissional, amoroso e até no sentido de criatividade para a vida.

2º decanato 1 a 10 de janeiro

Situações legais ou questões relativas a regras da sociedade estarão em jogo no início do mês, criando espaço para conversas e para um acertar de agulhas que tratá paz a toda a situação.

A tendência neste mês é a de se sentir com a vitalidade em baixo, sem energia. Tendo filhos, estes poderão estar na origem de parte desse cansaço e provavelmente terá de tratar de assuntos relativamente aos mais novos, que lhe roubarão algum do seu tempo de descanso. Defina regras e princípios de ação de forma a todos viverem em harmonia.

No que diz respeito à vida afetiva, no caso de estar a começar uma nova situação amorosa, o lugar que ocupa no mundo parece estar ainda em formulação e isso talvez possa causar algum tipo de crise. Poderão estar na calha conversas sobre o estado da relação, principalmente na segunda quinzena.

3º decanato - 11 a 19 de janeiro

O início do mês será marcado pela necessidade de ser frontal nas suas comunicações e tentar evitar as insinuações do que gostaria de ter para si, principalmente no que se refere aos relacionamentos íntimos. A lua cheia, a 4, em Sagitário trará a clareza necessária.

Profissionalmente, iniciativas recentes parecem estar a causar alguma frustração interna, havendo vontade de avançar com ideias, planos e atitudes, mas sendo estas de difícil implementação. Dar dois passos em frente e um atrás é melhor que nada. No entanto, financeiramente as coisas parece que se vão equilibrando. A lua cheia, a 4, em Sagitário, será positiva para acordos. A lua nova, a 18, em Gémeos, trará a necessidade de ajustamento dos seus planos às circunstâncias de alguma autoridade.

No amor, alguma intensidade pode despertar na primeira quinzena do mês. Trocas acesas de ideias, sobre o que esperar do relacionamento parecem estar na calha. Se houver chama, as agulhas alinhar-se-ão.