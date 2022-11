Horóscopo dezembro: Gémeos, Balança e Aquário

Gémeos

Gémeos Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de maio

Oportunidades ao nível profissional podem aparecer sob disfarce. Caminhos diferentes podem oferecer novas possibilidades, experimente. A sua capacidade de imaginação está pronunciada e pode dar nas vistas. Clareza e organização serão necessárias para que as suas ideias tenham sucesso. Pode, ao mesmo tempo haver uma crise de valores relativamente à forma como a sociedade se organiza. Terá de respirar fundo e adaptar-se. A partir de dia 14, poderá ser mais fácil fechar parcerias e acordos.

Na intimidade, talvez sinta dificuldade em adaptar a sua relação ao mundo à sua volta. Parece haver dificuldade em equilibrar a relação com o dia a dia. Respirar fundo poderá ser necessário, também nesta área. Na segunda quinzena será mais fácil acertar agulhas e chegar a acordos.

Em termos de vitalidade e saúde, a segunda quinzena será mais positiva. Terá mais energia e vontade de partilha e expressão. No entanto, o que mais precisa é de encontrar um espaço para o seu descanso.

2º decanato - 31 a 9 de junho

Tem tido tantas interações, tem comunicado tanto que tudo o que lhe apetece são sopas e descanso. A sua capacidade inventiva e criativa é desejada pelo mundo daí ser tão procurada. Deve levar essa originalidade aos outros, mas encontrar o equilíbrio entre trabalho e descanso. No dia da Lua cheia em Gémeos, a 8, tente alinhar prioridades e encontrar espaço de descanso no meio da pressão e da rapidez. A partir de dia 14, poderão surgir momentos determinantes relacionados com assinaturas de contratos ou formalização de acordos.

Na segunda quinzena, extravase a energia. Vai precisar de usar a energia acumulada para o seu bem-estar físico e emocional. Seja através de exercício físico ou de alguma prática espiritual ou de beleza, cuidar de si será o foco principal.

Na passagem de ano, dance até cair no chão.

3ª decanato - 10 a 20 de junho

Começa este mês com picos de energia extremamente elevados e há uma enorme possibilidade de concretização à medida que o mês se vai aproximando do fim. Financeiramente, poderão existir alguns golpes de sorte.

Ao nível afetivo, as relações serão fonte de muito estímulo, há muita troca afetiva e muita energia que se for - também - direcionada para o físico pode trazer momentos de grande fruição e alegria. Se se ficar pelo plano mental, pode correr-se o risco de haver conflitos. Na última semana, poderá sentir que, no campo das comunicações, terá de ter cuidado para não ferir suscetibilidades.

Estes são tempos de grandes lições no que toca às expectativas exageradas que se podem ter sobre as nossas próprias forças. Respeitar os nossos limites e defender o nosso sistema são preocupações importantes. É uma altura em que será importante dizer não e ao mesmo tempo manter a capacidade de lidar com dificuldades.

Balança

Balança Foto: Bastian

1º decanato - 23 de setembro a 1 de outubro

Pessoas com quem se relaciona podem trazer-lhe novas visões sobre como prosseguir com o seu caminho. Por outro lado, poderá também sentir que as visões dos outros e a sua forma de estar na vida são oposta, causando conflitos. Há algo a aprender com a forma como as pessoas em questão vivem, poderá tirar daqui alguma lição. Vai precisar de ter jogo de cintura e capacidade de dar e receber.

A 23 deste mês, com a Lua nova em Capricórnio, poderá acentuar-se a sensação de competição entre a profissão e a família ou poderá sentir que as estruturas familiares estão em crise. A última semana do mês será vivida com mais espaço e harmonia.

Nos últimos dias do ano, as trocas afetivas serão cheias de palavras bonitas e inspiradoras. Conversas de alma serão importantes.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

Esta é uma fase de reorganização da sua vida. Um recomeço que implica reflexão sobre o que realmente quer e o que conta para si. Quer preencher a espuma dos dias com ações que fazem sentido. A segunda quinzena será muito dedicada à família, poderá ter as mãos cheias de tarefas.

As finanças parecem um empecilho para os seus objetivos de "voo alto". A sua vontade é de expansão e diversidade, mas depois sente a voz da cautela a chamar por si. É o momento para pensar nas suas necessidades presentes e futuras, mesmo com alguma contenção.

A Lua cheia em Gémeos a dia 8 será de grande potência emocional para si. Será um dia para fazer coisas de que realmente gosta, para se rodear de quem gosta e de se proteger de conflitos. No caso destes acontecerem, não alimente. No lado positivo, poderá sentir emoções fortes ligadas a uma concretização pessoal importante.



3º decanato – 12 a 22 de outubro

As suas capacidades de organização e trabalho estão a ser vistas e reconhecidas, assim como a sua boa capacidade de apreciação estética. Do seu lado, no entanto, poderá sentir alguma desmotivação e dificuldade em fazer passar as suas visões e sonhos. Há a necessidade de se ajustar à realidade possível.

Nas relações familiares e afetivas pode sentir uma necessidade de ajustamento às circunstâncias, como se tivesse de assumir a forma de uma caixa. Poderá, assim, sentir alguma limitação na sua expressão. A sua natureza diplomática conseguirá lidar com o contexto.

Talvez seja bom aproveitar este mês para tratar da sua saúde. Poderá sentir alguma falta de vitalidade e neste mês querer procurar soluções. Sentirá alguma necessidade de controlo nos excessos, apesar da época festiva.



Aquário

Aquário Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de janeiro

Há algumas lições que tem aprendido e que lhe estão a trazer lucidez para prosseguir caminho. Sente, no entanto, que precisa de fé e confiança para seguir com os seus sonhos. O apoio das suas relações é fulcral e, por isso, terá a certeza de que conta com esse suporte para prosseguir com os seus planos. A Lua nova no signo de Capricórnio, que acontece a 23 deste mês, poderá ser marcada pela resposta positiva a uma questão que tem pairado sobre si. Poderá sentir que o próximo ciclo será um passo em frente nos seus planos.

A segunda quinzena será marcada por originalidade de pensamento e inventividade. As prendas este ano poderão ser feitas por si, pois sente que se adequa mais ao seu espírito.

A última semana do ano será para programar e preparar algo que vem a caminho. As energias são de organização e planificação para arrancar o próximo ano com muita energia.

2º decanato - 31 de janeiro a 9 de fevereiro

Poderá aparecer um portal para novas oportunidades na sua vida. Talvez se refiram à sua carreira, ou a compra de um bem que será importante para si. Algo em grande está a acontecer. Por outro lado, pode também sentir o peso da responsabilidade da estrutura da sua vida neste momento.

Esta poderá ser uma fase em que anda com os nervos em franja, em que dúvidas sobre a sua identidade surgem a um nível muito interno. É tempo de procurar resolver as causas dessa ansiedade de forma a ter uma transformação profunda.

A Lua cheia de dia 8, no signo de Gémeos, pode trazer-lhe uma oportunidade de celebração caso consiga captar o lado positivo dessa energia. Se sair da cama com o pé errado, pode ser um dia em que não pode nem arcar com mais um grão de areia de responsabilidade. Nesse caso, tente manter a calma. A Lua nova de dia 23, no signo de Capricórnio, poderá significar a chegada de um ciclo com muito trabalho.

3º decanato - 10 a 19 de fevereiro

Passo a passo, grandes conquistas. Tem sentido que a evolução é lenta, mas ritmada e que, pouco a pouco, vai ganhando as suas "medalhas".

Nas suas relações, é tempo de receber afetos e os frutos dos seus compromissos e da entrega de que tem sido capaz. Apetece-lhe mais viver a sua rotina, mas os eventos festivos poderão trazer a instabilidade típica da época. A dia 23, há Lua nova em Capricórnio e o espírito estará mais ajustado à época. Na última semana do mês talvez apareça uma surpresa inesperada no seu caminho.

Na saúde, pode sentir complicações menores que impedem o corpo de estar completamente à vontade.